Twee keer dood na covidvaccinatie in Florida

De mogelijke bijwerkingen van mrna-vaccins worden niet alleen met argusogen in de gaten gehouden door officiële instanties, zoals het Europese medicijnagentschap EMA, ook vaccinsceptici zijn erop gespitst.

Dus zodra Joseph Ladapo, hoofd van de publieke gezondheidsdienst van Florida en een uitgesproken coronavaccin-scepticus, op 8 oktober een statistische analyse van zijn afdeling presenteerde van overlijdens na coronavaccinaties, werd er op Twitter direct woedend mee gewapperd als het bewijs dat die vaccins dodelijk zijn.

Er is een „toename van 84 procent” in sterfte door hartaandoeningen bij jonge mannen na vaccinatie met mrna-vaccins, beweerde Lapado in het persbericht. Mannen tussen 18 en 39 jaar konden ze beter niet nemen. „Florida zal niet zwijgen over de waarheid”, twitterde hij erbij.

En ja, een ontsteking van de hartspier of het hartzakje ís een zeer zeldzame bijwerking van de mrna-vaccins. Dat komt bij minder dan 1 op de 10.000 mensen voor, met name bij mannen onder de 30 jaar. Maar dat gaat meestal vanzelf over, en is goed te behandelen.

De (anonieme) onderzoekers telden wie er in Florida tot december 2021 was doodgegaan binnen 25 weken na een vaccinatie – door alles behalve covid , óf door een ‘hart-gerelateerde’ oorzaak. Dat vergeleken ze met de aantallen mensen die hieraan waren overleden binnen 28 dagen na de vaccinatie. Veel gegevens staan er niet in hun summiere verslagje, dat vier pagina’s beslaat, plus drie tabellen. Maar in die maand na vaccinatie was er meer kans, vooral voor jongere mannen, om te sterven aan een ‘hart-gerelateerde oorzaak’, becijferden de auteurs.

Een flagrante fout

Klinisch epidemioloog Deepti Gurdasani uit Londen maakt gehakt van hun methodes op Twitter. Alleen al dit: iemand die binnen 28 dagen overleed, werd gerelateerd aan zijn kans op nóg een keer sterven in de periode daarna – een flagrante fout, schrijft ze. Een van vele.

De Australische epidemioloog Gideon Meyerowitz-Katz wijst op het goede nieuws: er was na vaccinatie veel minder kans om te sterven aan dingen die níét met hartziekte te maken hadden, en aan alles-behalve-covid. In het persbericht had dus net zo goed dat kunnen staan.

De auteurs zijn zelf trouwens ook doordrongen van de beperkingen van hun analyse. De data zijn nog prematuur, schrijven ze. Op twee kantjes van hun rapport sommen ze acht tekortkomingen op. Dat de data niet laten zien dat de vaccinatie de oorzaak is van de overlijdens. En dat er niets overbleef van de conclusies als ze de 60-plussers uit de analyse haalden (waar veruit de meeste sterfgevallen waren). Maar zo ver lazen Lapado en zijn volgers niet door.

Het verslag ging over de basisvaccinatie, de situatie is nu anders. Over de nieuwste herhaalprik geeft viroloog Marion Koopmans in de Twitterstrijd twijfelende jongeren advies. Bij gezonde jonge volwassenen met een volledige vaccinatie plus een booster heeft een herhaalprik beperkte meerwaarde voor hun eigen gezondheid. Hij helpt vooral de infectiedruk te verlagen – dat kan voor jongeren die contact met kwetsbaren hebben een afweging zijn hem te nemen.

