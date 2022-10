‘Trump is het middelpunt van het verhaal van wat op 6 januari gebeurde’

Met een cliffhanger eindigde donderdag de openbare zitting van de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Wat vooraf werd aangezien voor de laatste openbare sessie, liep uit in de aankondiging van de dagvaarding van oud-president Donald Trump en dat betekent onvermijdelijk een vervolg – hoe dat er ook gaat uitzien. „Hij is het middelpunt van het verhaal van wat op 6 januari gebeurde”, zei commissievoorzitter Bennie Thompson. „Hij moet zichzelf verantwoorden.”

In deze zitting was geen plaats ingeruimd voor verhoor van getuigen. Alleen leden, zeven Democraten en twee Republikeinen, kregen spreektijd. Hun zorgvuldig op elkaar afgestemde verklaringen klonken opgeteld als één uitvoerig pleidooi voor de strafrechtelijke vervolging van de oud-president. De commissie heeft „geen twijfel” meer dat Trump leiding gaf aan de poging het aantreden van president Biden, de verkiezingswinnaar van 2020, te blokkeren. Maar het is aan het openbaar ministerie, geleid door de minister van Justitie, om te beslissen over vervolging.

Aan de commissie zal het niet liggen. De verschillende leden legden de klemtoon op woorden die een openbaar aanklager ook zou moeten gebruiken. De president wist dat hij verloren had, maar besloot weloverwogen de zege van Biden te saboteren met een vooraf bedacht plan, dat zou uitmonden in het aanzetten tot geweld van zijn aanhangers. De commissie kan een zogeheten criminal referral doorgeven aan justitie, en verschillende leden hebben daar ook op gezinspeeld.

Secret Service

Er werden enkele nieuwe aanwijzingen aangedragen. De commissie heeft de hand weten te leggen op communicatie van de Secret Service, de politiebewaking van de president. Uit mails en ander berichtenverkeer blijkt dat deze dienst wel degelijk weet kon hebben van de gewelddadige bedoelingen van de aanhangers van Trump. De nacht voor de demonstratie bij het Witte Huis, die zou uitmonden in de bestorming van het Capitool, stelden leden al vast dat sommige demonstranten gewapend waren en dat ze de bedoeling hadden het Capitool te bestormen.

Voor de Secret Service zijn dit pijnlijke onthullingen. Zij heeft geprobeerd zich als onwetend voor te doen. Daarbij viel al op dat een groot deel van het berichtenverkeer op die dag was vernietigd. Nu blijkt dat de FBI de beveiligers op de hoogte had gebracht van de gewelddadige plannen voor die dag. ,,Ze zijn letterlijk voornemens mensen te vermoorden”, meldde een tipgever aan de FBI, die de tip doorspeelde aan de Secret Service. De Republikeinse vicevoorzitter van de commissie zei dat ze nog veel informatie van de Secret Service onderzoeken.

Ook nieuw waren de opnamen van politici die in het Capitool in veiligheid waren gebracht. Het filmmateriaal was van Alexandra Pelosi, dochter van de Speaker of the House, Nancy Pelosi, een van de doelwitten van de meute die het Capitool was binnengedrongen. De commissie had er een montage van gemaakt, waarbij beelden van de volksvertegenwoordigers werden doorsneden met beelden van de gewelddadigheden van de Trump-aanhangers. Maar ook zonder dat contrast was de kalmte van de belegerden opmerkelijk. Terwijl zij op tv de razende meute buiten zagen, spanden zij zich binnen in om over te kunnen gaan tot de orde van de dag: de formele bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden.

De commissie onderstreepte ook expliciet het verschil tussen het gedrag van president Trump en de benarde politici. Hij keek in de eetkamer naast zijn Oval Office in het Witte Huis urenlang naar tv-beelden van de ongeregeldheden en deed verder niets. Hij negeerde smeekbeden van zijn adviseurs, van vrienden en familie om zijn aanhangers tot de orde te roepen. Hij legde geen contact met het ministerie van Defensie om de situatie te bespreken of hulptroepen in te zetten. Intussen laten de beelden uit het Capitool zien dat politici van beide partijen dat juist wel proberen.

De verwachting is dat dit de laatste openbare zitting van de commissie was voor de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en (een deel van) de Senaat. Hoewel voorzitter Bennie Thompson onderstreepte dat de commissie geen partijpolitiek bedrijft, is de boodschap van de afgelopen negen sessies helder geweest: wie wil voorkomen dat de chaos van 6 januari zich herhaalt, zal op 8 november moeten stemmen om te voorkomen dat de discipelen van Trump gekozen worden. ,,Een van de belangrijkste lessen van deze gebeurtenissen is dat de instituties van onze rechtstaat alleen overeind blijven als mannen en vrouwen van goede wil ze overeind houden”, zei vicevoorzitter Cheney. ,,We hebben geen garantie dat die mannen en vrouwen de volgende keer op de juiste plaats zullen staan.”