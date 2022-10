Tentoonstelling over Juliana biedt veel ruimte voor nostalgie

Precies op de plek waar Juliana werd ingehuldigd, staat ze weer. In de vorm van een mannequin, in de blauwe jurk die zij in 1948 onder de hermelijnen mantel droeg. Daarachter het staatsieportret van de koningin die de eed aflegt. Links de crème calèche, de koets waarin zij aankwam.

Het is een spectaculair begin van een tentoonstelling die deze zaterdag voor het publiek opent in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De kerk is niet alleen tentoonstellingsruimte, maar tegelijk onderdeel van de expositie. Denk de ruimte vol, de stilte op het moment dat de 39-jarige koningin werd. Haar woorden: „Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak, die zó zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zou begeren. Maar ook zó mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik, dat ik dit doen mag?”

Dat is de vraag die de Nieuwe Kerk zich ook stelt: wie was Juliana? Een koningin die, zoals de samenstellers uitleggen, in een keurslijf opgroeide en tegelijk gewoon wilde zijn, en wars was van protocol. Een vrouw die niet hechtte aan materialistische zaken, maar genoot van status. Een vorstin die een doener wilde zijn – wat lastig is binnen de Nederlandse constitutionele monarchie.

Prinses Juliana poseert buiten op een zandpad bij Paleis Het Loo met een collectie speelgoed, een geschenk van de Franse president Armand Fallières. Foto J.J.M. Guy de Coral

Nu het bijna 75 jaar geleden is dat Juliana koningin werd, bijna een halve eeuw sinds ze abdiceerde, en 18 jaar sinds ze overleed, vond de Nieuwe Kerk het tijd voor een overzichttentoonstelling van haar leven. Dat valt grotendeels samen met de 20ste eeuw en zo wordt in de kerk tegelijk het verhaal van Nederland verteld: van de socialistische revoluties rond 1918 (waar Juliana werd ingezet als mascotte om verzet in Nederland de kop in te drukken), de welvaartsgroei voor de oorlogen en de wederopbouw erna, dekolonisatie en maatschappelijk verzet en verandering.

Er is veel ruimte voor nostalgie. Het bordes van Soestdijk lijkt bijna op ware grootte opgebouwd, met boven het hoofd beelden van het defilé op Koninginnedag. Een stoet aan mensen in klederdracht trekt daarop aan de koninklijke familie op de trappen voorbij. Het moet ergens jaren zeventig zijn, de huidige koning is kleiner dan de stenen urn naast hem. Met een busje zijn de samenstellers van de tentoonstelling door het land getrokken om herinneringen van Nederlanders op te halen aan Juliana. „Een mensenmens”, zegt een van hen.

Hoe interessant is dat voor wie Juliana niet meemaakte als koningin? Dus in elk geval iedere Nederlander ouder dan 42? Hoofd tentoonstellingen van de Nieuwe Kerk, Marlies Kleiterp, zegt daarover dat geprobeerd is „een historisch figuur tot leven te brengen”, en refereert daarbij aan de Netflix-serie The Crown die „in het achterhoofd” meespeelde. Maar die serie over de Britse koninklijke familie is fictie, gebaseerd op feit.

Deze expositie is een en al feit, weergegeven in meer dan vierhonderd objecten, waarvan de helft afkomstig uit het familiearchief van de Oranjes, de Koninklijke Verzamelingen – het is de grootste bruikleen in zijn geschiedenis. De Nieuwe Kerk was, zeggen beiden, vrij om de spullen – waaronder heel persoonlijke – te gebruiken zoals de kerk goeddunkte.

Wat overblijft van het Crown-gevoel is de pracht en praal, het decor. Een mooi gedekte tafel voor een staatsbanket, met naast de stoel van de koningin een gevuld sigarettendoosje uitnodigend open. Cadeaus, hoeden, vlinderbrillen, jurken – ook de ‘gewone’ bloemetjesjurken –en dé bontjas. De bruidsjurk, in het onderschrift de vermelding over de dreiging van nazi-Duitsland die over de dag hangt.

Foto Franz Ziegler (1937)

Soms ontroeren de spullen: de doopjurk, geborduurd in 1880, is geen museumstuk maar wordt nog altijd gedragen door de Oranjes. De albums vol oranjeparafernalia en foto’s van het prinsessengezin in Canada, die in de oorlog door Nederlanders werden volgeplakt. Soms, met de blik van deze eeuw, is wat er staat curieus (een levensgrote speelgoedzwaan) of intrigerend (de poppen die Juliana uit alle hoeken van het koninkrijk kreeg, ook nadat ze allang volwassen was).

De staatsrechtelijke kant van haar koningschap en de koningin als verbinder van de Nederlandse samenleving komt vooral naar voren in grote krantenpagina’s, waar ook een trits aan foto’s van ‘Juliana op bezoek bij...’ is te zien. Maar juist het element van een koningin die zich in tegenstelling tot haar Britse ambtsgenoot wél wilde uitspreken, die idealen had en iets wilde doen, komt er in vergelijking met de pracht en paal wat bekaaid af.

Het „eerste belangrijke optreden” [dixit de samenstellers van de tentoonstelling] van Juliana na haar inhuldiging is de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië (1949). In een zijkamertje ligt de akte. Evenveel aandacht gaat in het kamertje uit naar de geschenken die Juliana en Bernhard uit Nederlands-Indië kregen voor hun huwelijk, en aan beelden van het staatsbezoek in 1971. Hoe zat het nu met haar „vernieuwingsidealen over de gelijkheid van volken”? Uitten die zich verder?

De broodnodige context voor wie het tijdperk-Juliana niet (bewust) meemaakte, zit hem in in lezen en luisteren. Zo ook bij de twee momenten dat Juliana de monarchie in gevaar bracht. Deze worden aangestipt in tekst en vooral in audio. Staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel vertelt over omkoopschandaal Lockheed, waarbij prins Bernhard steekpenningen aannam. Paul Rem, conservator van museum Paleis Het Loo, en Maria Grever, emeritus hoogleraar theoretische geschiedenis, vertellen over de Hofmans-affaire waarbij Juliana in de ban raakt van een gebedsgenezeres.

Portret Carel Willink (1976)

Dat het huwelijk tussen Juliana en Bernhard geen rozengeur en maneschijn was, wordt subtiel belicht. Bij een maquette van Soestdijk staat in het onderschrift: „Het koninklijke gezin lijkt het ideaalgezin van Nederland’, bij de Polygoon-beelden van Juliana’s pacifistische toespraak voor het Amerikaanse Congres, wordt verwezen naar het feit dat „haar missie om te verbinden” thuis niet lukt.

Aan het einde is het beroemde interview uit 1987 met tv-presentator Maartje van Weegen te zien, waarin Juliana Bernhard vraagt hoe hij op „het idiote idee” kwam met haar te trouwen. Hij omzeilt een antwoord. Wie de audio beluistert, hoort dat Bernhard nog een gezin had, wat pas na zijn dood bekend werd. The Crown is óók (en misschien juist) gemaakt om de minder prettige momenten in het leven van de koninklijke familie belichten.