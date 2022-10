‘SpaceX kan satellietverbinding die Oekraïne gebruikt niet meer betalen’

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, kan de Starlink-satellieten die in het voorjaar aan Oekraïne zijn gedoneerd niet langer blijven financieren. Dat meldt CNN donderdag op basis van een brief die Musk vorige maand naar het Pentagon stuurde. Daarin vraagt hij het Amerikaanse leger de financiering van de satellieten over te nemen.

„We zijn niet in een positie om de satellieten verder te doneren aan Oekraïne, of de bestaande terminals voor onbepaalde tijd te financieren”, schreef SpaceX aan het Pentagon in de brief. Volgens SpaceX bedragen de kosten voor de satellieten voor de rest van het jaar nog zo’n 120 miljoen dollar. Dit bedrag zou de komende twaalf maanden oplopen tot bijna 400 miljoen dollar.

Tot dusver zijn er ongeveer 20.000 Starlink-satellieten aan Oekraïne gedoneerd. Ze zijn een essentiële communicatiebron voor het Oekraïense leger die ervoor zorgen dat communicatie mogelijk blijft, zelfs als mobiele telefoon- en internetnetwerken zijn vernietigd in zijn oorlog met Rusland.