Met een klant sta ik uitgebreid te praten over de aankoop van een bank. Ze vindt het fijn dat de stof behaaglijk voelt, maar hoe zit het met vlekken en is de stof wel sterk genoeg, want Knoet springt vaak ruw op de bank en maakt ook veel vlekken. Ik vertel over schapenvachten en dat niet alle honden hiervan houden, maar dat als er wel een match is, veel bankproblemen zijn opgelost met een schapenvacht op de bank. Ze schudt het hoofd. Knoet is haar man.

