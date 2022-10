Politie veroorzaakte Indonesische stadionramp met traangas

De stadionramp in het Javaanse Malang was het gevolg van traangas dat de politie lukraak op het publiek afschoot. Dat is volgens Indonesische media de conclusie van een onderzoekscommissie, die vrijdag zijn resultaten presenteerde. Door het traangas ontstond er paniek, waarna mensen elkaar verdrukten. Bij de ramp overleden 132 mensen en raakten 580 mensen gewond, wat het tot een van de ernstigste stadionrampen ooit maakte.

Het gebruik van traangas in stadions is door internationale voetbalbond FIFA verboden, al waren beveiligers daar niet van op de hoogte. Volgens het onderzoek waren ze slecht gecoördineerd en overtraden ze met hun optreden de eigen richtlijnen. Een politiewoordvoerder ontkende dinsdag volgens The Jakarta Post dat het traangas de stadionramp had veroorzaakt.

De onderzoekscommissie wijst de Indonesische voetbalbond PSSI aan als hoofdverantwoordelijke. Voorzitter Mohammad Mahfud vroeg vrijdag het hele bestuur van de bond om op te stappen, schrijft de Indonesische krant Kompas. Normaal zou de overheid zich niet met de bond bemoeien, zei Mahfud, maar in dit geval lijkt het hem passend „als een vorm van morele verantwoording voor de 712 slachtoffers.” Totdat de bond verbetering laat zien, gaan wedstrijden in de hoogste drie competities niet door.

Lees ook Indonesisch voetbalgeweld is anders dan Europees hooliganisme