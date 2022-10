Politie stelt onderzoek in naar racisme politiebaas Noord-Holland

De Nationale Politie laat een „oriënterend onderzoek” doen naar mogelijke racistische en discriminerende uitlatingen die de baas van de politie van de eenheid Noord-Holland, Wim van Vemde, zou hebben gedaan tegenover een zwarte collega.

De plaatsvervangend korpschef van de politie, Liesbeth Huyzer, heeft vandaag besloten tot het onderzoek door de landelijk portefeuillehouder integriteit, na vragen van NRC. Het onderzoek richt zich op een incident dat zich op 26 april heeft voorgedaan tijdens de Iftar-viering van de eenheid Noord-Holland. Voor die bijeenkomst was voormalig politieagent Dwight van van de Vijver uitgenodigd om een lezing te houden over diversiteit en inclusie bij de politie. Na afloop is hij naar eigen zeggen tijdens de maaltijd discriminerend beledigd door eenheidschef Van Vemde. De politiebaas zou hebben gezegd dat „de mannen op Curaçao luie en slechte vaders” zijn. Hij baseerde zich naar eigen zeggen op zijn ervaringen op Curaçao waar hij vier jaar werkte als politieman onder andere als hoofd van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Het gesprek mondde uit in een verhit debat over het slavernijverleden en de consequenties die dit zou hebben gehad voor het gezinsleven op de Antillen.

‘Ontkenning

Volgens Huyzer hebben „tafelgenoten een opmerking van Van Vemde als ongepast en kwetsend ervaren”. Van Vemde ontkent de bewuste uitlatingen te hebben gedaan. Hij geeft wel toe „een enkele opmerking te hebben gemaakt die ongepast is en als beledigend is ervaren”. Hij zegt hiervoor „direct excuses te hebben gemaakt”. Van van de Vijver kan zich niet herinneren dat er in april daadwerkelijk verontschuldigingen werden aangeboden. De ruzie is extra pijnlijk omdat Van van de Vijver, die vorig jaar na een loopbaan van achttien jaar opstapte bij de politie, in december weer terugkeert bij de politie. Hij wordt adviseur van Johan van Renswoude, programmadirecteur aanpak uitsluiting, discriminatie en racisme, en gaat zich bezighouden met het bevorderen van een sociaal veilig en inclusief arbeidsklimaat bij de politie.

Lees een interview met plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huijzer: Voortaan dreigt ontslag voor racistische agenten

Huyzer zegt dat haar „sinds eind augustus signalen bereiken over aanhoudende onduidelijkheid over wat er nu precies is gezegd” tijdens de Iftar. Afgelopen dinsdag, een paar dagen na vragen over deze kwestie door NRC, is onder leiding van Van Renswoude een gesprek geweest tussen Van Vemde en Van van de Vijver in de hoop de zaak uit te praten. Van Vemde zegt opnieuw excuses te hebben aangeboden.

Voorbeeldfunctie

Liesbeth Huyzer vindt dat dit gesprek „te lang op zich heeft laten wachten”. Ze hoopt via werk van het landelijk team interne onderzoeken „duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gezegd en hoe daarmee is omgegaan”. Dat is volgens haar van belang omdat „zeker leden van de strategische top op het terrein van inclusie, racisme en discriminatie een cruciale voorbeeldfunctie hebben”.

In juni van dit jaar heeft de top van de politie afgesproken strenger te gaan optreden tegen racisme en discriminatie in eigen kring. Agenten die zich racistisch gedragen tegenover collega’s kunnen voortaan rekenen op ontslag, zo werd bekend gemaakt. In mei leidde de vertoning van de KRO-NCRV documentaire De Blauwe Familie tot veel ophef over dit thema. In die film vertellen agenten, onder wie Dwight van van de Vijver, over discriminatie binnen de politie.