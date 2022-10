Planeetdoorsnee van vloeistofdruppels

Dit is de theorie

Een deeltjesversneller of ruimtetelescoop kán handig zijn, maar nog altijd is het mogelijk om nieuwe natuurverschijnselen te ontdekken in je keuken, met ingrediënten uit de keukenkastjes.

Marangoni bursting is een intrigerend, visueel aantrekkelijk patroon van uitvloeiende druppels dat vaag doet denken aan een eicel, een zee-egel of misschien de dwarsdoorsnede van een planeet. Het is pas in 2017 beschreven en verklaard in het natuurkundigenlijfblad Physical Review Letters.

Het patroon ontstaat als een mengsel van alcohol en water zich uitspreidt op een ondergrond van olie. Aanvankelijk geeft dat gewoon een platte druppel. Maar aan de dunnere randen van die druppel verdampt de alcohol sneller dan in het midden. Daardoor wordt de oppervlaktespanning daar hoger, en stroomt er vloeistof naar de rand. Dat is het marangoni-effect, dat ook een rol speelt bij het vormen van koffievlekken op tafels, en het ‘tranen’ van wijn.

Maar daarmee is het nog niet klaar met de natuurverschijnselen. De uitstromende vloeistof hoopt zich op tot een soort richel die onstabiel wordt, en zich verder uitspreidt in vloeistof-‘vingers’. Die splitsen zich ook weer op in honderden kleine druppeltjes, tot aan een strak afgebakende buitenrand. Het geheel lijkt bijna te groeien als een levend organisme.

Dit heb je nodig

voedselkleurstof of inkt

zonnebloemolie

spiritus

een bord

een pipet, spuitje of lepel

(eventueel) een camera/smartphone met statief

Dit moet je zelf doen

STAP 1

Meng de spiritus met water. De precieze verhouding is een kwestie van experimenteren en variëren, maar gebruik meer spiritus dan water. Voeg voedselkleurstof of inkt toe om de vloeistof een felle kleur te geven.

STAP 2

Schenk in het bord een bodem van olie. Je kunt er een camera op richten om opnamen te maken.

STAP 3

Laat met een pipet een druppel van de gekleurde vloeistof op de olie vallen. De druppel spreidt zich uit. Na een paar seconden verschijnt er een een ring van uitstulpende vloeistofstromers die zich opsplitsen tot kleine losse druppeltjes. Als dit niet gebeurt, pruts dan met de mengverhoudingen.