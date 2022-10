Had het gas uit Nord Stream beter in brand kunnen vliegen?

Nog een geluk dat het gas uit die Nord Stream-leidingen niet in brand is gevlogen, was de eerste gedachte die opkwam toen de sabotage ontdekt werd. Want het had een inferno kunnen worden, zoals vorig jaar in de Golf van Mexico toen vlak bij olieplatform Ku-Charly een aardgasleiding lek raakte. Foto’s gingen de hele wereld over: brandend water.

Maar later dacht je: was het niet beter geweest als het gas wél in brand was gevlogen en was het niet een kleine moeite geweest om het aan te steken? Een vliegtuig had er een brandbom op kunnen werpen en dan was alle methaan uit het Russische gas omgezet in kooldioxide en dat scheelt per gram wel een factor 25 in broeikaseffect. In maart 1967 werd de gestrande supertanker Torrey Canyon kalm gebombardeerd om haar vervuilende olie in brand te steken. Oliemaatschappijen fakkelen hun afgassen al sinds jaar en dag af.

Het is er niet van gekomen. Misschien omdat niemand meer wist van wie het gas was dat nog in de leidingen zat. Of uit angst voor aansprakelijkheid als de brand zou ontsporen. Afgezien daarvan: het had waarschijnlijk ook niet zóveel geholpen, het is gebleken dat zo’n open methaanbrand veel minder volledig is dan altijd werd aangenomen. Het tijdschrift Science behandelde het vorige maand in een onprettig stuk over affakkelen.

Schepen en vliegtuigen moesten vér weg blijven bij de bellenplekken juist omdat die in brand zouden kunnen vliegen. Voor de schepen werd er nog een argument aan toegevoegd: ze liepen het risico te zinken als ze te dicht bij het geborrel kwamen omdat het zeewater met al die gasbellen minder drijfvermogen leverde. ’t Is de wet van Archimedes: de opwaartse kracht van een vloeistof op een lichaam dat er half of helemaal in is ondergedompeld is gelijk aan het product van het verplaatste volume vloeistof en het soortelijk gewicht (de dichtheid) daarvan. Water met bellen heeft een lage dichtheid, water met zand – drijfzand – juist een hoge. Maar de vaart waarmee gasbellen vanaf een diepte van 70 meter het zeeoppervlak bereiken kan gedeeltelijk compenseren voor hun effect op de dichtheid. Dat is met een simpel aquariumproefje aan te tonen, rapporteerde de American Journal of Physics in 2010.

Enorme hoeveelheid methaan

Nu is onverwacht een enorme hoeveelheid methaan toegevoegd aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Onder water zal het wel niet beter zijn geweest, is vanuit milieuhoek aangevoerd. Het Russische aardgas mag dan voornamelijk uit methaan en wat ethaan en propaan bestaan, er kunnen vluchtige stoffen in zitten die minder onschuldig zijn. Benzeen misschien wel, benzeen is kankerverwekkend, niets minder. Ja, er is natuurlijke afbraak van benzeen beschreven, maar wie weet wat dat voorstelt in de Oostzee?

De buitenstaander vreest dat de aardgaslekken vooral een ongunstige invloed hadden op het zuurstofgehalte van het Oostzeewater dat toch al niet hoog is. In de bellen aardgas die vanuit de diepte opstegen loste waarschijnlijk veel zuurstof op. Bubble stripping, heet dat.

Er was zoveel niet zomaar te begrijpen. Het gas dat vorig jaar bij het Mexicaanse olieplatform Ku-Charly in brand vloog stroomde uit een 12 inch pijp die op 80 meter diepte lag. Het vuur werd vanaf allerlei blusvaartuigen bestreden, ongetwijfeld omdat het het platform bedreigde, maar dat het al binnen een dag doofde was waarschijnlijk te danken aan duikers die een klep sloten.

Maar waarom bleef het gas uit de Nord Streams dan zo lang stromen? Tamelijk algemeen wordt aangenomen dat in de vier Nord Stream-pijpen (elke leiding is dubbel uitgevoerd) geen kleppen zijn opgenomen, ook New Scientist (4 oktober) gaat daarvan uit. 1.225 km pijpleiding zonder klep! Het is waarschijnlijk niet waar: voor de dubbele Nord Stream 1 leverde het Italiaanse Petrolvalves tien kleppen: vier voor de uiteinden en per leiding drie voor onderweg. Volgens Bartjens is er dan om de 300 km een klep aangebracht. Veel is het niet.

Een gladde coating

Misschien wilden die kleppen niet dicht, maar anders kan de eindeloze gas-nalevering nog zijn gekomen van de ongekend hoge druk die de compressorstations bij Sint Petersburg opwekten: wel 220 bar. Daarvan is na die reis van 1.225 km door wrijvingsverliezen aan de Duitse kust nog maar zo’n 180 bar over maar dat is toch aanzienlijk. Bedenk dat de Nord Streampijpen een binnendiameter hebben van 45 inch, dat is 114 cm. Er valt niet makkelijk aan te rekenen want je kent de invloed van de wrijving op de stroomsnelheid niet.

Juist om de wrijving met de binnenwand van de gaspijp te beperken is die voorzien van een gladde epoxy-coating. Die coating zal dan wel niet zeewatervast zijn, want ook dat wordt beweerd: dat de Nord Streamleidingen verloren zijn omdat er zeewater is binnengedrongen. Onherstelbaar verwoest. Of het waar is?

Leuk om over na te denken: er werd op meerdere plaatsen in de Oostzee gelijktijdig aan de Nord Stream-leidingen gewerkt. Hoe koppel je de stukken aan elkaar zonder dat er water in loopt? Voor de oudste Nord Stream was een ingewikkelde contraptie bedacht. Bij de Nord Stream 2 werden losse einden gewoon weer even boven water gehaald en daar aan elkaar gelast. Geen probleem.