Pete Wu: ‘Mijn ouders en ik zullen elkaars taal niet meer leren’

De ouders van Pete Wu hadden een snackbar, in Tilburg. Cafetaria De Vriendschap heette die. Friet, kipcorns, frikadellen, zeventig uur per week. Ze hadden de zaak in 1994 overgenomen en in 2018 zouden ze hem te koop zetten. Ze wilden naar Rotterdam verhuizen. Het harde werken begon hun te veel te worden en Rotterdam, met zijn Chinese winkels, leek hun wel wat.

In zijn boek De bananengeneratie (2019) vertelt Pete Wu (37) dat hij stiekem zuchtte van opluchting toen hij het hoorde. De snackbar, met zijn geur van oud frituurvet, was voor hem de plek waar ‘zijn schoenen zich met lood vulden’, elke keer dat hij er kwam. In zijn jeugd was hij er alles geweest wat hij niet wilde zijn: de zoon van die Chinezen van de friettent. Hij zat er in de kast en durfde er niet uit te komen, want hij wist hoe zijn vader over homo’s dacht.

De snackbar is inmiddels verkocht?

„Drie weken geleden. Het heeft lang geduurd.”

Lukte het niet of wilden ze het eigenlijk niet?

„Misschien zagen ze ertegen op. Wat ga je doen als je gewend bent om twaalf uur per dag te werken? Toen kwam corona, de eerste keer in hun leven dat ze zoveel vrije tijd hadden. Ze bleken opeens heel veel hobby’s te hebben. Ze gingen series en kookprogramma’s kijken op YouTube en Netflix. Mijn moeder ging planten verzorgen en weer breien.”

En toen durfden ze het wel aan.

„Dat denk ik, ja. Mijn moeder stuurde me vorige week een appje dat ze eten voor me had gemaakt, wanneer ze het zou komen brengen? En by the way, ze hadden de zaak verkocht.” Hij lacht. „O ja, natuurlijk, zoiets belangrijks vertel je in een appje.”

En nu gaan ze verhuizen?

„Half december.”

Pete Wu woont in Amsterdam, maar zit tijdelijk in Rotterdam. Hij hopt van het ene huis van vrienden naar het andere. Zijn volgende boek, een roman, speelt zich af in Rotterdam en dan is het handig om op locatie te zijn. De bananengeneratie is non-fictie en hij vertelt erin hoe het voelt om vanbuiten „geel” te zijn en vanbinnen „wit”. Chinese Nederlanders van zijn generatie, hij interviewde er 45 voor zijn boek, hebben de naam slim en goed geïntegreerd te zijn. Ze veroorzaken geen problemen. Maar denk ook even aan die andere vooroordelen over Oost-Aziaten: de vrouwen dienend en gedwee, de mannen seksueel onaantrekkelijk. Denk aan de rollen die ze in films krijgen toebedeeld, de grappen die over hen gemaakt worden. ‘What are you going to sing? Number 39 with rice?’ (Jurylid Gordon die een Chinese kandidaat introduceert in Holland’s Got Talent.)

En denk aan de eisen die hun ouders aan hen stellen. Advocaat, dokter of ingenieur worden. Vaste baan, koophuis, gezin. Pete Wu is de eerste Chinese Nederlander die beschreef hoe lastig het is als je dat niet kan of wil. Daarna kwam er een VPRO-serie, Pete en de bananen. Hij deed eerder dit jaar mee aan De slimste mens. Nu is er ook een toneelstuk, De Bananengeneratie, van Toneelgroep Oostpool.

Jij vertelde je moeder in een appje dat je niet op meisjes viel.

„Ja, ja, dat is waar. Dat was eind 2015 en ik had jarenlang bij een therapeut op de bank gezeten om te praten over hoe en wanneer en waarom ik tegenover mijn ouders uit de kast zou komen. Toen zou ik een weekend naar Istanbul gaan en vlak daarvoor stuurde ik in een aangeschoten bui mijn moeder dat appje. Ik was dertig hè. Allang volwassen. ‘Wat bedoel?’, appte ze terug en ik schreef: ‘Op jongens’. De volgende ochtend stapte ik in het vliegtuig.”

En op zondag appte je zusje dat je moeder al het hele weekend in bed lag te huilen.

„Ja, ja, en meteen daarna appte mijn moeder weer.” Het bericht staat in zijn boek.

‘Ik weet je heeft moelijke tijd geweest. Nu mama ook hele moelijke. En ik ben geen goede mama, weet alleen hoe moet werken werken werken, niet weet wat mijn kindere nodig hebben. Als ik eerder had geweten, misschien nu is anders.’

Daarachter twee emoji’s, een bedroefde en een huilende.

Wat denk je als je het weer ziet?

„Dat ze niet wist wat ze moest zeggen. Dus ging ze voor haar doen maar heel veel woorden typen.”

Praat ze altijd Nederlands tegen je?

„Nee, normaal altijd een combinatie. Ze vindt dat ik haar taal meer moet spreken. Soms appt ze me expres in het Chinees. Dan gooi ik haar tekst door Google Translate.”

Je schrijft dat je wel een beetje Chinees spreekt.

„Een beetje, ja. En ik kan tweehonderd tekens of zo lezen. Mijn ouders spreken Wenzhouhua, een dialect dat bijna niemand verstaat. Tegen mijn moeder praat ik meestal Nederlands, maar ze verstaat niet alles. Gisteren zei ik ‘interview’ en zij zei: hè, wat is dat? Hallo, hoe lang ben ik journalist geweest?” Wu werkte onder andere voor de Volkskrant, Brandpunt+ en Vice.

Zijn er woorden van haar die jij nooit verstaat?

„Ze gebruikt één woord heel vaak en dat vergeet ik altijd. Het betekent: het verleden. Ik kan het nu ook niet reproduceren.”

Je schrijft nauwelijks over haar verleden, of dat van je vader.

„Zij werkte in een fabriek waar onderdelen voor medische apparatuur werden gemaakt en mijn vader werkte op het land van zijn vader. Ze zijn met twee koffers naar Nederland gekomen en mijn vader kon meteen beginnen in de keuken van het restaurant van zijn oom in Middelburg. Alles voor een betere toekomst voor hun kinderen. Maar werken in de keuken en daarna achtentwintig jaar een snackbar hebben, dat is niet waar je van droomt als je jong bent. Ik ben blij dat ze straks ex-snackbarhouders zijn. Ze kunnen nu hobbybreier en hobbytuinier worden.”

Hun huis in Rotterdam heeft een tuin?

„Dat niet. Niet eens een balkon. Het is een appartement, negen hoog.”

Nederland, Amsterdam, 5 oktober 2022Pete Wu, auteurFoto: Merlijn DOomernikAlle rechten voorbehouden / All rights reserved

Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik

Hebben je ouders De bananengeneratie gelezen?

„Ze zijn eraan begonnen toen het net verschenen was. Ik had ze ook niet geïnterviewd. Dat wilde ik wel, maar ze snapten gewoon niet wat de bedoeling was. Waarom zou je een boek willen schrijven? En áls je dan een boek schrijft, en je steekt er zoveel tijd en energie in, dan moet het wel een moneymaker worden, de nieuwe Harry Potter.”

Waren ze bij de presentatie?

„’s Morgens appten ze dat ze ’s avonds zouden komen. Ik had mijn speech al geschreven met het idee dat ze er niet zouden zijn. Van de presentatie snapten ze ook niets. Al die mensen? Voor het boek van Pete? De volgende dag stuurde mijn moeder een foto. Ze was zelf naar Gianotten in Tilburg gegaan om het te kopen. Hè? Ik had een exemplaar voor je klaarliggen. Een paar weken later was ik bij ze thuis en terwijl ze van de snackbar naar de voorraadkamer liep zei ze: ik snap niet wat je gedaan hebt. En van de voorraadkamer terug naar de snackbar: waarom schrijf je zulke privédingen? Ze was niet verder gekomen dan bladzijde vijf.”

En je vader?

„Ik denk dat mijn moeder een samenvatting heeft gegeven van die eerste vijf bladzijden.”

Op bladzijde drie laat je hem zeggen dat homo’s vies zijn.

„En dat had ik niet met hem besproken. Het hele ding met mijn ouders is natuurlijk dat we elkaars taal nooit meer zullen leren. Ze spreken hun eigen taal niet eens goed meer, ze zijn in de jaren tachtig uit China weggegaan. Wat zij spreken is een oude versie van hun taal. Iemand heeft me weleens aangeboden om voor me te tolken, een man die als blond jongetje in de keuken van het Chinese restaurant werkte waar mijn vader ook werkte en daar de taal van zijn collega’s had geleerd. Later is hij getrouwd met een Chinese vrouw, die net als mijn ouders uit Wenzhou kwam. O, oké, zei ik. Daar moet ik even over nadenken.”

Daar bleef het bij?

„Misschien vraag ik hem nu ze in Rotterdam gaan wonen. Misschien is het fijn om ze vaker te zien. Maar die afstand door de taal is ook best wel veilig. En om dan met een tolk ertussen met ze te gaan praten over eh… Ik zou niet eens weten wat mijn eerste vraag zou zijn.”

Je hebt De bananengeneratie aan hen opgedragen. ‘Voor papa en mama, de twee reuzen in mijn leven’.

„Ondanks de clashes tussen hen en mij. Ik kan me als iemand die is opgegroeid in een westerse maatschappij gewoon niet voorstellen dat je zoveel zou opgeven om je kinderen een betere toekomst te geven. Maar mijn ouders hebben mij het beste gegeven wat ze te bieden hadden. En sinds het boek is de relatie ook wel zachter geworden. Ze zaten in die VPRO-serie. Maar ze blijven zich wel afvragen waar de kleinkinderen blijven.”

Nog steeds?

„Gisteren nog. Mijn moeder was het huis aan het uitruimen, ze vroeg of ik de Suske en Wiskes nog wilde meenemen. Anders zou ze die aan mijn neefje geven, want ja, ik had geen kinderen. Ze weet het er altijd weer in te fietsen. ‘Eigenlijk wel leeg aan deze eettafel, wat zou het leuk zijn als er ook kleinkinderen aan zaten’.”

Zijn ouders in China ook zo?

„Ik denk dat mijn ouders conservatiever zijn, ze maken niet dezelfde ontwikkeling door als de mensen daar. China is ook moderner geworden. Misschien zouden ze daar van andere ouders horen dat hun zoon homo is. Ik had het misschien wel tegen ze kunnen zeggen als we daar gewoond hadden. Nu kon ik het niet eens tegen ze zeggen, want ik ken het Chinese woord voor homo niet.”

Wat vonden ze ervan dat je Engels en Amerikanistiek ging studeren?

„Mijn moeder vond het geen slechte keuze hoor. O, dan kun je leraar worden, leuk. Ze wist niet dat Engelse taal en cultuur in de topdrie stond van opleidingen waarna je het langst moest zoeken naar een baan. Bij mijn zusje dachten ze aan rechten en dan advocaat worden, maar ze deed kunst en economie. Dat vonden ze ook goed. Mijn broer is industrieel ontwerper.”

Hebben je zus en je broer kinderen?

„Nee. Mijn adoptiebroer wel, Sunny. Hij is de zoon van mijn vaders broer. Mijn ouders hebben hem als tiener in huis genomen. Sunny heeft een jongen en een meisje, en hij heeft een zaak, in Limburg. Ook een snackbar.”

En een Mercedes?

„Ja, haha. En zijn eerste zaak had hij vernoemd naar die van mijn ouders.”

Dus hem waarderen ze wel?

„Mij ook hoor. Het ding is, ik wil dat hetero-normatieve leven niet. Ik wil geen lening afsluiten voor een auto, ik wil geen zaak. Maar ze wijzen me niet af. Ze zeggen: we kijken naar het nieuwe seizoen van De slimste mens, wanneer kom jij? Mijn moeder geeft me altijd heel veel eten mee. Het is zoveel dat het niet eens in mijn diepvries past. Thanks, mama. Het hoeft niet, maar thanks. Het is hun manier om hun waardering uit te spreken. Ze zien ook wel dat ik geen weerloos kind meer ben. Ik kan mezelf redden. En ik heb het idee dat ze met de jaren meer zijn gaan pakken wat ze kunnen pakken. Het is een beetje een grap, maar als ik nu thuis zou komen met een man, en die man is een Chinees, en hij is dokter, en hij heeft de president van China weleens de hand geschud, en hij heeft twee huizen, zodat zij later in dat tweede huis kunnen, dan zou het misschien wel goed zijn.”

In je boek vertel je over de reis naar China met je moeder.

„In 2016, ja, de vierde keer dat ik er was. Ze had me meegevraagd naar de bruiloft van een nicht in Wenzhou.”

Ze wilde je koppelen aan een meisje.

„We waren eerst in Shanghai en daar bleek ze een vreemde vrouw voor mij op het oog te hebben.” Hij lacht. „Het maakte niet uit, die hele reis was superfijn. Het was echt geweldig. Ik zag een andere moeder, niet de moeder die altijd maar aan het werk was, maar een moeder die in haar hometown was en vertelde waar ze vroeger winkelde. O, laten we daar naar binnen gaan. We aten elke dag bij een ander familielid. Ik zag dat ze blij was.”

Je moeder wil niet voorgoed terug?

„Ze werd een keer geïnterviewd door de Tilburgse Koerier, ik zat erbij om te vertalen, en toen zei ze dat er geen reden meer was om terug te gaan. Haar ouders waren dood en de ouders van mijn vader ook, hun leven was hier. En China verandert zo snel. De vader van mijn vader had het hoogste huis van de omgeving, drie verdiepingen, en daarachter was alles landelijk en groen, zo ver je kon kijken. Dat huis is allang weggebulldozerd en het ouderlijk huis van mijn moeder is er ook niet meer. Overal zie je wolkenkrabbers, overal zie je asfalt en wegen. In 1994 deden we alles nog met de fietstaxi, in 1999 had je taxi’s met airco’s.”

Dan maar liever hier.

„Ze hebben hard gewerkt voor zekerheid en die hebben ze nu. De zaak is verkocht, de Mercedes is afbetaald, ze kunnen met pensioen. En hun kinderen zijn succesvol genoeg om hen te kunnen trakteren. We aten laatst in Tai Wu, hier in Rotterdam. Zo’n klassiek Chinees restaurant met veel goud en pilaren en een aquarium met karpers en pekingeenden die hangen te roosteren, en na afloop ging mijn zusje zogenaamd even naar de wc en toen bleek ze alles te hebben betaald. Mijn vader appt me nooit, maar de volgende dag stuurde hij me een voicemessage. Wat goed dat Dewi dit nu ook doet! Hij was zo trots. We waren met z’n zessen en mijn zusje had acht hoofdgerechten besteld, veel te veel. Laten we dit nemen en dat, en dat, en dat. Zij wist natuurlijk al dat ze ging betalen. Mijn broer en mijn schoonzusje hebben bakken eten mee naar huis genomen.”

Waar praten jullie over als jullie in een restaurant zitten?

„Praktische zaken. Hoe gaat het met je werk. Nooit: hoe gaat het met jou.”

En je neemt geen vriend mee.

„Heb ik nog nooit gedaan. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dat is de volgende stap. Toen ik nog in de kast zat, hoefde ik er niet over na te denken. Ik had gewoon geen vriendin. Toen ik uit de kast was, vroeg mijn moeder door haar tranen heen: heb je al een vriend? Nee? O, en je bent al dertig!” Hij lacht. „Die draai maakte ze dus meteen.”

CV

Pete Wu (Middelburg, 1985) is zoon van Chinese immigranten. Zijn ouders hadden een snackbar in Tilburg. Hij studeerde Engelse literatuur en Amerikanistiek, en werkte onder andere voor de Volkskrant, Brandpunt+ en Vice. Zijn debuut De bananengeneratie werd genomineerd voor de Brusseprijs 2020 voor het beste journalistieke boek. De VPRO maakte naar aanleiding van het boek een driedelige docuserie . Het toneelstuk De bananengeneratie gaat deze zaterdag in première bij toneelgroep Oostpool. Pete Wu deed dit jaar mee aan De slimste mens.

TONEELSTUK

De Bananengeneratie van Toneelgroep Oostpool gaat 15/10 in première en speelt t/m 17/12 in theaters door heel Nederland.

