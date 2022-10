Mondkapjesondernemer Sywert Van Lienden begint kort geding tegen verzekeraar

Mondkapjesondernemer Sywert van Lienden spant met zijn zakenpartner Bernd Damme een kort geding aan tegen hun rechtsbijstandsverzekeraar HDI Global, omdat deze „bepaalde bijstand” niet wil vergoeden. De zaak dient volgende week vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam, zo blijkt uit gegevens van de rechtbank.

Om welke rechtsbijstand het precies gaat en waarom de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, willen Van Lienden en Damme niet zeggen. Om hoeveel geld het geschil draait, ook niet. Volgens Van Lienden „wordt geen bedrag geëist, slechts rechtsbijstand conform de polis”.

Lees ook:Van Lienden misleidde ministerie bij mondkapjesdeal

Ontslag als stichtingbestuurders

In het afgelopen jaar schakelden de ondernemers in verschillende kwesties advocaten in. Zo verweerden ze zich in een civiele procedure tegen hun dreigende ontslag als bestuurders van de stichting Hulptroepen, waarmee ze vanaf het begin van de coronapandemie mondkapjes naar Nederland haalden. Die zaak verloren ze: Van Lienden en Damme werden afgelopen juli door de rechtbank ontslagen als bestuurder.

Ook tijdens het onderzoek door Deloitte naar de veelbesproken mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakten Van Lienden en Damme gebruik van een advocaat. Er vond zelfs „veelvuldig overleg” plaats met de ondernemers en hun advocaat, zo schreven de onderzoekers van Deloitte in het eindrapport dat vorige maand verscheen.

Daarnaast zijn Damme en Van Lienden sinds februari betrokken in een strafrechtelijk onderzoek. Samen met een derde compagnon, Camille van Gestel, worden zij door justitie verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

‘Om niet’ werken

De ondernemers raakten vanaf mei 2021 in opspraak, nadat bleek dat ze meer dan 20 miljoen euro hadden overgehouden aan hun mondkapjesdeal met de overheid. Tegen de buitenwereld beweerden ze altijd „om niet” te werken, via hun non-profitstichting Hulptroepen Alliantie. In werkelijkheid voerden ze hun miljoenendeal met het ministerie van VWS uit via een commerciële bv, Relief Goods Alliance, waarvan ze zelf aandeelhouder zijn. Ook andere zakelijke afnemers kregen facturen van de commerciële bv. Voor zover bekend hebben Van Lienden en Damme tot nog toe niet te maken gehad met schadeclaims van partijen die zich benadeeld voelen.

Bij rechtsbijstandsverzekeraar HDI Global was vrijdagmiddag niemand bereikbaar voor een reactie.