Minister de Jonge stelt invoering Omgevingswet toch half jaar uit

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw met een half jaar uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) hield lang vast aan invoering per 1 januari 2023, maar laat vrijdagmiddag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer weten het toch onverantwoord te vinden om aan die datum vast te houden. Het is al de vierde keer dat de invoering van de al twaalf jaar geleden bedachte wet wordt uitgesteld.

„We nemen zes maanden extra de tijd, die kan worden gebruikt om verder te testen en te oefenen, en voorzien in extra ondersteuning voor de bevoegde gezagen”, schrijft De Jonge. „Dit betekent dat we als inwerkingtredingsdatum kiezen voor 1 juli 2023.”

Het nieuwe uitstel van de invoering komt na een kritisch rapport van het Adviescollege ICT-toetsing dat maandag is gepubliceerd. Daarin staat dat het digitale systeem waarop de Omgevingswet moet gaan draaien, het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), nog „forse beperkingen” kent. Daarom waarschuwde het Adviescollege voor „maatschappelijke risico’s” als minister De Jonge zou vasthouden aan invoering per 1 januari en mogelijke vertragingen bij bouwprojecten.

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en meer dan honderd regels en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en is bedoeld het aanvragen en verlenen van vergunningen makkelijker te maken. De wet werd in 2015 al aangenomen in de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer.