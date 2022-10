‘Met opgeheven hoofd’ staat verdachte Richard de Mos in de rechtszaal

Met zijn eigen boek Mijn verhaal onder de arm komt Richard de Mos de rechtbank Rotterdam binnen. Drie jaar en dertien dagen na de inval in het Haagse stadhuis en zijn woning begint deze vrijdag het proces tegen de oud-wethouder. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Eindelijk, is wat hij en medeverdachte Rachid Guernaoui zeggen. Eindelijk, is ook wat twee ondernemers vinden die vrijdag eveneens voorkomen. Zij zouden voor tienduizenden euro’s aan steekpenningen hebben betaald, in ruil voor informatie vanuit het stadhuis om zo voorrang en voordeel te krijgen bij projecten. De regiezitting tegen vier andere verdachten is maandag.

De inval in oktober 2019 deed de Haagse politiek op haar grondvesten schudden: de verdenkingen tegen twee wethouders en een gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag zorgden voor de val van de coalitie. En bij de jongste onderhandelingen maakte een aantal partijen duidelijk niet met De Mos te willen samenwerken zolang hij verdachte is. Hart voor Den Haag werd de grootste bij de verkiezingen in maart, maar belandde opnieuw in de oppositie.

De Mos is strijdbaar. Het boek onder zijn arm is onderdeel van zijn verweer. Als hij iets tegen de meervoudige strafkamer mag zeggen, zegt hij aan het eind dat er nog een stapeltje verkrijgbaar is voor wie ‘het echte verhaal’ wil horen. De rechter, die ’s ochtends de twitterfeed van De Mos heeft bekeken, heeft hem dan al gevraagd of hij „alleen maar zin heeft” in het proces: „Of is het ook een moeilijke dag?”

De Mos zegt met „opgeheven hoofd” naar Rotterdam te zijn gekomen. De zaak wordt niet behandeld door het parket in Den Haag, maar door het Landelijk Parket, gevestigd in Rotterdam.

Tegenprestatie

Officier van justitie Jolanda de Boer legt eerst de zes strafbare feiten voor waarvan het Openbaar Ministerie de vier verdenkt. Er zouden giften zijn geschonken, beloften gedaan en diensten geleverd, met als doel een speciale tegenprestatie te krijgen. Op de publieke tribune moet de aanhang van De Mos en Guernaoui grinniken als ze haar „hardhouten vloer” horen zeggen. De Mos zou die van een van de ondernemers hebben gekregen.

Maar volgens de officier gaat het om ernstige zaken die „haaks staan op de kernbeginselen van een gezonde democratie”: „We zien sterke aanwijzingen voor een strafbare vorm van corruptie”. Het OM beschouwt 110.000 euro aan donaties als verdacht.

„Meerdere verdachten” zouden samen een netwerk hebben gevormd en elkaar op „structurele en constante wijze” diensten en wederdiensten hebben bewezen. Het belang, zegt ze, was „om één politieke partij groot te maken” en zo „invloed te krijgen op de politieke besluitvorming” in het Haagse stadhuis. Het OM ziet volgens haar hoe de partij van De Mos en Guernaoui zich hard maakte voor de eigen sponsors.

Over het lange wachten op de rechtszaak wil de officier ook iets zeggen. Ze noemt de vragen van de verdachten daarover, en ook een motie die in de Haagse gemeenteraad werd aangenomen om het OM tot spoed te manen, „begrijpelijk en terecht” en een „antwoord is ook op zijn plaats”. Ze heeft het over een „buitengewoon ingewikkeld corruptieonderzoek”, waarbij heel veel appberichten en e-mails zijn onderzocht en meer dan tachtig getuigen zijn gehoord. Door de coronalockdowns ging dat langzamer dan gewenst.

En ze zegt: „Omkoping is geen standaard delict. Niet dat er een incident is met één dader, één slachtoffer. Hier zijn altijd meerdere personen bij betrokken, het is de samenleving die slachtoffer is.”

Transparant

Alle verdachten ontkennen betrokkenheid. Guernaoui is duidelijk ontdaan, hij zegt dat hij met de beschuldiging „opstaat en weer naar bed gaat”. „Mijn hele leven wilde ik het goede voorbeeld geven. Ik deed het integriteitsdossier bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.” Horeca-ondernemer Erdinç A. zegt: „Ik ben een jongen van de straat, wij bluffen.”

Vastgoedondernemer en partijsponsor Dennis B. is niet aanwezig: hij kampt met gezondheidsproblemen en zit in het buitenland. „Hij is er kapot van”, zegt zijn advocaat.

En De Mos zegt: „Ik heb niets te verbergen, ik deed alles transparant.” Hij verwijst naar landelijke partijen, die nog grotere donaties krijgen. Hij noemt het proces tegen hem „politiek”. Dat ontkent het OM. Het onderzoek is niet begonnen met een onderzoek naar „enig handelen” van de politicus, maar met het afluisteren van twee verdachte ondernemers, na een melding over gesjoemel met een horecavergunning.

Op 23 januari begint de inhoudelijke behandeling.