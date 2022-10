Memo RIVM: intrekken vergunningen ‘piekbelasters’ kan in anderhalf tot vijf jaar

Het intrekken van vergunningen van (boeren)bedrijven om de stikstofuitstoot snel terug te dringen kan in anderhalf tot uiterlijk vijf jaar. Dit staat in een ‘concept-analyse mogelijk effect piekbelasters’ die het kabinet liet opstellen en die in handen is van NRC. De analyse is gemaakt door het RIVM.

Het intrekken van de vergunningen is „onmiddellijk effectief” en heeft een positief effect op de natuur, volgens het memo. Maar aan het intrekken van vergunningen kleeft ook een groot nadeel: de stikstofruimte die wordt vrijgespeeld kan niet worden toebedeeld aan de circa 2.500 illegale (boeren)bedrijven (‘PAS-melders’). Dit is een fikse tegenvaller voor het kabinet.

Deadline

Het kabinet schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het stikstofadvies van bemiddelaar Johan Remkes „omarmen”. Alleen willen ministers Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur, VVD) en Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) vooral inzetten op vrijwillige uitkoopregelingen of andere oplossingen voor boeren. De deadline van één jaar om de uitstoot van grote vervuilers of ‘piekbelasters’ te beëindigen, noemt het kabinet „ambitieus”.

Remkes adviseerde vorige week juist dat 500 tot 600 piekbelasters al het komende jaar hun bedrijf moeten beëindigen. Zij kunnen dit doen door hun bedrijf te verplaatsen, via technologische oplossingen (die ervoor zorgen dat zij minder stikstof uitstoten) of door zich vrijwillig te laten uitkopen. In het uiterste geval zouden deze bedrijven gedwongen moeten stoppen, bijvoorbeeld door hun vergunningen in te trekken.

Gedwongen stoppen

De stikstofruimte die door de stoppende bedrijven vrijkomt zou, volgens Remkes, allereerst gebruikt moeten worden om de zogenoemde PAS-melders te legaliseren. Maar als een bedrijf gedwongen wordt te stoppen, en de vergunning wordt ingenomen, kan die stikstofruimte dus uitsluitend voor natuurherstel gebruikt worden, volgens de RIVM-memo.

Dit laatste hebben ministers Van der Wal en Adema inmiddels bevestigd. Van der Wal zegt dat vrijwillig uitkopen uiteindelijk sneller gaat dan een vergunning intrekken: „Johan Remkes heeft het over een jaar, soms anderhalf jaar. Ik wil eerst kijken hoe groot de opgave is.”

Volgens Adema ligt het intrekken ook gevoelig: „Die vergunningen kunnen we niet zomaar intrekken. Dat zou wel heel slecht zijn voor de rechtszekerheid van onze burgers en de betrouwbaarheid van onze overheid.”

3500 ‘piekbelasters’

Het kabinet heeft een ‘top-2 procent’ samengesteld van de grootste stikstofvervuilers die zich dichtbij negentig natuurgebieden bevinden die onder druk staan. Deze groep piekbelasters omvat ongeveer 3.500 bedrijven, vooral boeren en een klein deel industriële bedrijven. Deze bedrijven nemen samen 8 tot 9 procent voor hun rekening van de landelijke stikstofuitstoot. Met het beëindigen van de 500 tot 600 grootste vervuilers op deze lijst, de groep waar Remkes op doelt, is dit aandeel van de landelijke uitstoot bijna geheel (voor 90 procent) te verhelpen.

Verder benadrukt het kabinet „samen met de sector” te willen werken aan een landbouwakkoord voor een „duidelijke en stabiele koers”. In november komt het kabinet met een brief waarin de hoofdlijnen van de toekomst van de landbouw staan.

Luister naar de podcast Haagse Zaken: Het Remkes-effect