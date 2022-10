Klimaatactivisten besmeuren Van Goghs ‘Zonnebloemen’ met tomatensoep

Klimaatactivisten hebben vrijdag het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh besmeurd met tomatensoep in de National Gallery (1888) in Londen. Ze ageerden met hun actie tegen bedrijven uit de fossiele industrie die volgens hen „het dagelijks leven” onbetaalbaar hebben gemaakt.

„Miljoenen gezinnen kunnen niet eens een blik soep opwarmen”, schreeuwde een van de activisten, om daar retorisch aan toe te voegen: „Maak je je meer zorgen over de bescherming van een schilderij, of de bescherming van onze planeet en mensen?”

Het duo lijmde zichzelf na de actie vast aan de muur van het schilderij. De politie was vlak na het incident ter plaatse om de activisten los te krijgen en arresteren. Het museum laat in een verklaring weten dat het schilderij is beschermd met een glazen plaat. Volgens een woordvoerder is er een kleine beschadiging aan de lijst te zien, maar is het doek zelf ongeschonden gebleven.

Zonnebloemen is een van de bekendste werken van Van Gogh. Hij maakte het kunstwerk in het Zuid-Franse Arles. Volgens de schilder zelf drukten de bloemen „dankbaarheid” uit. De kunstenaar maakte meerdere herhalingen, waarvan er één in het Van Gogh Museum in Amsterdam hangt.

De twee betogers die Zonnebloemen hebben beklad, vertegenwoordigen de actiegroep Just Stop Oil. Deze klimaatactivisten hebben de afgelopen weken verschillende protestacties gehouden in de Britse hoofdstad. De groep wil het Britse kabinet ervan weerhouden vergunningen te verstrekken aan nieuwe olie- en gasprojecten.

Vaker beproefde methode

Activisten van Just Stop Oil hebben vaker actie gevoerd in musea. Ze muntten het daarbij ook op ander werk van Vincent van Gogh: eerder lijmden ze zich vast aan Bloeiende perzikboom (1888) in de Courtauld Gallery in Londen. De landschappen die hij illustreerde, zijn inmiddels onderhevig aan klimaatdreiging, aldus de betogers.

Het vastplakken aan schilderijen is een vaker beproefde methode van klimaatactivisten. De afgelopen maanden gebeurde dat in verschillende Europese steden. In juni gooiden betogers een taart op het doek van de Mona Lisa. Ook dat werk zat achter glas en bleef daardoor onbeschadigd.