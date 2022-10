Kinderombudsman: kinderen te weinig meegenomen in plannen

De Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, is teleurgesteld hoe weinig er gedaan wordt voor de kinderen in het aardbevingsgebied. Op een onderzoek dat de Kinderombudsman in 2017 deed kwam geen reactie van het kabinet, noch van de provincie Groningen. Een enkele gemeente, zoals Eemsdelta, nam de aanbevelingen wel ter harte, daar is nu speciale aandacht en hulp voor de kinderen. Maar niet alle gemeenten in het aardbevingsgebied hebben zo’n aanpak.

Kalverboer, die sinds 2016 als Kinderombudsman werkt, werd vrijdagmiddag door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag ondervraagd. Zij was de laatste van bijna zeventig getuigen die in zeven weken werden gehoord.

Kalverboer komt zelf uit Groningen en wist uit eigen ervaring dat kinderen allerlei problemen hebben door de aardbevingen. Daarom spoorde ze haar medewerkers aan hier onderzoek naar te doen. Dat was nog niet eerder gebeurd. In 2017 kwam de Kinderombudsman met het onderzoeksrapport ‘Vaste grond gezocht’, over het welzijn van de kinderen in het aardbevingsgebied.

De onderzoekers merkten dat de meeste kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied, als je met hen praat, aanvankelijk vertellen dat het goed met hen gaat. Ze hebben een fijn leven, vinden het leuk op school en hebben lieve ouders. Maar als je doorvraagt blijkt dat ze wel degelijk zorgen hebben. Over de scheuren in hun huis, maar ook over hun ouders, die voortdurend druk zijn met het het herstel of de versterking van hun huis.

Haar hypothese is dat kinderen tegen zichzelf zeggen dat het goed met hen gaat, om controle te houden over hun situatie. „Als jij denkt dat er niks aan de hand is, kun je door met je leven. Als jij je realiseert dat je doodgaat, je huis instort of je ouders er niet meer zijn bij thuiskomst, kun je niet verder”, zei Kalverboer.

Klachten

Een kleine groep kinderen heeft duidelijk klachten door de aardbevingen: „Ze slapen slecht, hebben nachtmerries, zijn bang voor nieuwe bevingen, piekeren veel, hebben moeite met leren, zijn boos of juist heel stil, houden alles in de gaten of maken zich zorgen over hun toekomst.”

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat veel volwassenen en ook jongvolwassenen in het aardbevingsgebied mentale klachten hebben. Die zijn er niet zomaar ineens, zei Kalverboer. „Dat heeft een aanloop.”

Eén van de aanbevelingen die de Kinderombudsman doet, is de belangen van kinderen altijd vooropstellen, bijvoorbeeld in de besluitvorming over de versterking van huizen. Dat is vaak een ingrijpend proces, waarbij huizen regelmatig volledig worden gesloopt en herbouwd. Mensen, dus ook kinderen, moeten dan langdurig hun huis uit. Daar wordt volgens Kalverboer te weinig bij stilgestaan bij het maken van de plannen.

De Kinderombudsman bracht de problemen al een paar keer onder de aandacht van politiek Den Haag, maar er werd tot nu toe teleurstellend weinig mee gedaan, zegt zij. Dat druist in tegen het Kinderrechtenverdrag, zegt Kalverboer. Bij nieuwe wet- en regelgeving zou altijd getoetst moeten worden wat de impact is op kinderen. Een overkoepelende visie op wat de kinderen in Groningen nodig hebben ontbreekt, zegt zij.

Na afloop van haar verhoor sprak de voorzitter van de enquêtecommissie, Tom van der Lee (GroenLinks), een slotwoord uit. De commissie gaat nu werken aan haar eindrapport. Dat zal zij naar verwachting in februari presenteren.

