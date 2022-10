zijn we behulpzaam en sociaal

en zeer integer allemaal

is veiligheid als basisrecht

in protocollen vastgelegd

ben je geen ‘resource’ maar een mens

en respecteren we je grens

wordt heus wel eens een grap gemaakt

is Ahmed nogal lichtgeraakt

maakt Victor, die viriele vent

de vrouwtjes graag een compliment

geldt Hanna, nee hoor, haha, Hans

als onze trouwe troetel-trans

en zoeken we een psycholoog

want het verzuim is torenhoog…