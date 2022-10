‘Ik bied een luisterend oor aan mensen met problemen. Dat móét’

‘Ik heb het geprobeerd, hoor. Ik heb als huisarts een tijdje waargenomen in een buurt vol hoogopgeleide tweeverdieners. Maar dat is niets voor mij. In de achterstandswijk waar ik praktijk houd, kun je als huisarts veel meer betekenen. Mensen komen naar mij toe omdat ze een probleem hebben. En dat is lang niet altijd een medisch probleem. Ze komen naar mijn spreekuur omdat ze aan niemand anders hulp kunnen vragen.

Vanda Primec (64) groeide op in Joegoslavië. Ze studeerde er geneeskunde, een studie die ze in Nederland afmaakte. Ze leerde de taal vliegensvlug: „Mijn hoorcolleges waren in het Nederlands.”

„Niet dat de mensen uit betere buurten geen problemen hebben. Zeker niet. Maar ik identificeer mij meer met mijn eigen patiënten dan met hen. Ook ik ben de dochter van een gastarbeider. Ook ik kom uit een cultuur waar het individu ondergeschikt is aan het collectief. En ik weet hoe het is als je in een vreemd land een betere toekomst hoopt te vinden.

„Al had ik enorme mazzel. Omdat ik trouwde met de Nederlandse man die ik als studentenbegeleider in mijn eigen land had ontmoet, kon ik mijn studie geneeskunde hier afmaken. En in die tijd, de jaren tachtig, konden buitenlandse vrouwen na het huwelijk de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dus dat deed ik meteen. We trouwden gratis op maandagochtend op het gemeentehuis en ik liep meteen naar het volgende loket om mijn paspoort te regelen. Onvoorstelbaar als je weet hoe moeilijk zoiets nu is.

„Ik ben geboren in het voormalige Joegoslavië, het tegenwoordige Slovenië. Omdat mijn ouders in Ljubljana werkten, werd ik als baby gedropt bij mijn oma op het platteland. Mijn neefje woonde er ook. Hij werd een soort van broertje. In dat dorp was helemaal niets. Als het donker werd, vond mijn oma dat we moesten gaan slapen. Heel saai. Ik weet nog goed dat ik op vrijdag aan het eind van de dag uit het raam keek en als ik dan twee koplampen zag die de afslag naar het dorp namen, dan wist ik dat papa en mama eraan kwamen.

„Op mijn zesde moest ik naar school en ging ik weer bij mijn ouders wonen. Mijn moeder was secretaresse bij het ministerie van Gezondheid en mijn vader werkte eerst in een staalfabriek in Joegoslavië en later in Duitsland bij MAN, een conglomeraat dat vrachtauto’s en autobussen maakt. De communistische dictator Tito was nog aan de macht. Dus iedereen was gelijk. Als je goed kon leren, kon je naar de universiteit. Ook als je uit een arbeidersgezin kwam. Mannen en vrouwen hadden dezelfde rechten. En onderwijs en gezondheidszorg waren gratis. Prachtig. Maar in die tijd wisten we nog niet dat tegenstanders monddood werden gemaakt. Of vermoord.

„Van jongs af aan had ik interesse in het menselijk lichaam. Daarom ben ik geneeskunde gaan studeren. In mijn derde jaar liep ik co-schappen in het ziekenhuis waar Tito lag, en waar hij ook zou overlijden. Wij mochten niet op zijn afdeling komen en overal liepen plots heel breedgeschouderde artsen; bodyguards in doktersjassen. Niet lang daarna ben ik naar Nederland gekomen. Niet omdat Joegoslavië langzaam uiteenviel, maar omdat mijn toekomstige ex-man, een Nederlander, economie studeerde. En daar kon je in een communistisch land helemaal niets mee.

„In drie weken tijd leerde ik Nederlands door op de universiteit met andere buitenlanders te worden ‘gebrainwasht’. Dat ging echt heel snel. Na een week kon ik De Telegraaf al lezen. Die snelheid was noodzakelijk, want mijn hoorcolleges waren in het Nederlands.

Ik moest wennen hier. Ik vond het heel gek dat mannen werkten en vrouwen thuis achter het aanrecht stonden. En ook in de winkels keek ik mijn ogen uit. Als ik rijst of koffie ging kopen, zag ik zoveel soorten dat ik niet meer wist wat ik moest kiezen.

„Ondertussen viel Joegoslavië uiteen. En kwamen de eerste vluchtelingen deze kant op. De regering dacht dat ze kort in Nederland zouden blijven. En dus mochten ze de taal niet leren. Niet werken. Ze mochten helemaal niets. Ik had mij intussen gevestigd als huisarts in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Omdat ik de taal spreek, kreeg ik veel ex-Joegoslaven in mijn praktijk. Mensen die soms wel twaalf of veertien jaar in een asielzoekerscentrum zaten. Daar zaten dokters tussen, ingenieurs en advocaten wier levens helemaal stil waren komen te staan. Mensen die na hun vlucht nooit de draad van hun leven weer hebben kunnen oppakken. Ik vind dat een groot onrecht. Dat isolement in een asielzoekerscentrum is een recept voor rampen en een schande voor de mensheid.

„Ik kan als huisarts de problemen van deze mensen niet oplossen. Maar ik kan ze wel een luisterend oor bieden. Zodat ze zich begrepen voelen. Gezien. Sommigen maken eens in de zoveel tijd een afspraak zodat ze de boel van zich af kunnen praten. En dan kunnen ze er weer even tegen.

„Ik help ook mensen die onverzekerd zijn omdat ze de ziektekostenpremies niet meer kunnen betalen. En ongedocumenteerden. Ik word dan bijvoorbeeld gebeld door Vluchtelingenwerk omdat geen enkele huisarts een recept voor medicijnen wil uitschrijven. Die vluchteling is bij mij welkom. Stel je voor dat je zelf in een situatie terechtkomt waarin je geen kant meer op kan. Dan hoop je toch ook op hulp?”