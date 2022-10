Hoe lang gaat een matras mee? De vraag lijkt banaal, maar is toch onontkoombaar als bepaalde spieren in rug of flanken aan een gezamenlijke protestactie zijn begonnen.

Ik vroeg het mijn vrouw, maar die moest ook het antwoord schuldig blijven. We wisten niet eens hoe lang precies we ons matras bezaten, het moest tussen de vijftien en twintig jaar zijn. Een zoektocht op internet leverde alarmerende cijfers op. „Gemiddeld genomen is het aanbevolen om iedere acht tot tien jaar je matras te vervangen. Zo zorg je ervoor dat je lichaam de juiste ondersteuning blijft krijgen.”

Tijd voor actie. Ik vond, ook op internet, aansprekende aanbevelingen voor een bepaald merk dat te verkrijgen was in een winkel aan de Johan Cruijff Boulevard bij de Arena. Ik kende die buurt alleen van Ajax-wedstrijden en enkele concertzalen, een winkel had ik er nooit bezocht.

Hoe we de Boulevard ook afzochten – geen beddenwinkel. „Bel ze even”, zei mijn vrouw, altijd sterk in praktische adviezen. Maar de telefoniste van het elders gevestigde hoofdkantoor van het betreffende bedrijf kon me niet helpen. „Ik weet het niet precies. Ik zal u doorverbinden met een van de slaapadviseurs van de winkel”, zei ze. Mijn mobiel begon minutenlang luide jazzmuziek uit te braken. Geen slaapadviseur. Het winkelpersoneel daar moest overbelast zijn, of was zelf in slaap gevallen.

Ik wendde me tot de eigenaar van een eetkraampje bij het stadion. „U moet in de Villa Arena zijn, verderop”, wees hij resoluut.

Ik was er nooit eerder geweest. Het is een winkelcentrum met vijftig woonwinkels, vooral winkels voor meubilair en bedden. Er was op deze doordeweekse middag in de brede gangen amper een sterveling te bekennen, de winkels zelf lagen erbij als kille glazen paleizen met hier en daar een enkele winkelbediende die dof op zijn computer staarde.

Wij werden in ‘onze’ winkel dankbaar verwelkomd door een slaapadviseur, een vriendelijke vrouw, zó dankbaar dat ik niet over het mislukte telefoongesprek wilde beginnen. Van onze laatste matrasaankoop, aan het begin van deze eeuw, herinnerde ik me de snelle afhandeling: even met de beentjes op een paar bedden en een obligaat verkooppraatje aanhoren, en je kon weer voor enkele decennia onder zeil.

Maar toen bestonden er nog geen slaapadviseurs, zoals deze vrouw. Ze nam ons apart in een hokje, liet ons plaatsnemen op enkele bedden en startte een instructiefilmpje op een beeldscherm. Ook vroeg ze naar onze geliefde slaaphouding en nog een aantal bijzonderheden, zodat ze de vijf voor ons meest geschikte merken kon selecteren. Daar hoorde het mij aangeraden merk niet bij. Te weinig comfort, adviseerde ze streng.

Daarna begonnen we aan een lange mars door de lege zalen. „Is het altijd zo stil?” vroeg ik. „Sinds de inflatie”, zei ze. Al na het derde bed kreeg ik een gevoel van uitputting én moedeloosheid. Ze lagen allemaal even goed, hoe kon ik ze straks uit elkaar houden? Toen kwamen we bij het vijfde matras. Dit lag het lekkerst, dat had de afdeling slaapadviezen goed bedacht. Het was dus ook het duurste. „Deze gaat vijftien jaar mee, de andere tien”, zei de slaapadviseur. „Dan zijn we in de negentig”, rekende ik snel. „Dit wordt ons laatste matras.”

Ze was tactvol genoeg om het niet te beamen.