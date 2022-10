De chemische industrie in Nederland is onmisbaar voor het bruto binnenlands product (bbp). Tijdens de Covid-pandemie kromp het bbp met 0,6 procent, maar de productie van de chemische industrie groeide met 12 procent. We kunnen de chemische industrie danken voor de waarde die zij toevoegt. Maar het hangt er maar net vanaf wat je verstaat onder waarde. De sector stoot binnen de Nederlandse industrie de meeste broeikasgassen uit. En de schade reikt verder. Zo kregen de omwonenden van chemiereus Chemours afgelopen maand het advies om geen groente uit eigen moestuin te eten vanwege de PFAS-uitstoot.

Martin Schuurman publiceert over de economie, is oprichter van platform LaatBloeien en eigenaar van MKB Brandstof.

Volgens het bbp doen de kabinetten-Rutte het redelijk goed: sinds zijn aantreden in 2010 is onze economie 19 procent groter geworden. Tegelijk hebben we in diezelfde periode de sociale en ecologische structuren onder onze handen zien verkruimelen. Hoe kunnen die twee werkelijkheden naast elkaar bestaan?

Om dat te zien moeten we begrijpen wat het bbp precies meet. Het bbp is de optelsom van alles wat wij met elkaar verdienen – of dat nu gebeurt via loon, winst, rente, huur of pacht. Wáár het geld aan wordt verdiend is voor het bbp niet van belang. Als gebouwen in een oorlog in puin worden geschoten, zien we dat niet terug in het bbp – de wederopbouw wel. Als Brazilië het Amazonewoud kapt stuwt de houtverkoop het bbp van Brazilië op, ook al raakt de aarde haar longen kwijt. Het bbp telt kosten en baten bij elkaar op. Natuur, klimaat en biodiversiteit worden buiten het huishoudboekje van de samenleving gehouden. Alsof „de natuur gratis en vrijwel onuitputtelijk is”, schreef NRC vorig jaar in een commentaar. „Dat dit existentiële en onomkeerbare gevolgen heeft, behoeft helaas geen uitgebreid betoog meer.”

De politieke aantrekkingskracht van een eenvoudig cijfer als het bbp is begrijpelijk. Met één eenvoudig groeicijfer laten wetenschappers zien wat het beleid uithaalt. Het bbp kan maar twee kanten op: plus of min. En zeker zo belangrijk: het bbp voorspelt de belastinginkomsten waar de politici het mee moeten doen. Als wij met elkaar meer gaan verdienen, kan de overheid meer geld uitgeven. Hierdoor zijn niet alleen rechtse maar ook linkse politici het bbp gaan omarmen. Economische groei maakt een grotere en gullere overheid mogelijk, die met al dat geld de bijkomende schade aan mens en natuur vast wel weer weet te repareren.

Wat van waarde is

De systeemfout is dat het bbp alleen ons géld ziet als ons kapitaal, en de ontwikkeling van andere waardevolle buffers buiten beschouwing laat. Ook al hebben we niet alleen baat bij geld, maar ook bij frisse lucht, een leefbaar klimaat of weinig ziekte. We hebben daarom een andere meetlat nodig, die laat zien hoe het écht met ons gaat.

Het bbp „meet alles, behalve dat wat het leven de moeite waard maakt”, zei Robert Kennedy ooit. Het ontwerpen van een nieuwe meetlat gaat over de vraag welke waardevolle dingen het bbp niet in beeld brengt: álle hulpbronnen waar wij met elkaar in de ontwikkeling van mens en natuur van profiteren.

Er wordt veel nagedacht over een opvolger voor het bbp. Nieuw-Zeeland, IJsland, Schotland, Wales en Finland zijn zich gaan positioneren als Wellbeing Economy Governments en bouwen hun beleid rond een aangepaste meetlat. Hun leiders vertellen hoe hen dat helpt om gezonder beleid uit te werken: van het bestrijden van volksziekte nummer één (depressie) en het bevechten van klimaatveranderingen, tot het beschermen van kwetsbare minderheden en het verbeteren van kinderopvang.

Veel zaken die bij het bbp winst leken, blijken met een alternatieve meetlat verlies

Ook Nederland zette een eerste stapje, met de Monitor Brede Welvaart, bijgehouden door het CBS. Daar werd wel meteen een belangrijke kanttekening bij geplaatst door de drie grote planbureaus, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij wezen er in 2019 op dat een monitor te vrijblijvend is zolang de politiek er geen concrete doelen aan verbindt en zolang de samenhang tussen de verschillende indicatoren van de monitor niet duidelijk is. De drie planbureaus willen de jaarlijkse monitor stukje bij beetje gaan uitbreiden tot een bredere meetlat: de Kernset Indicatoren Brede Welvaart.

Het probleem van deze prijzenswaardige initiatieven is dat zij de status van het bbp onveranderd laten. Ze vormen geen volwaardig alternatief en blijven in de schaduw van het bbp staan. Een nieuwe meetlat werkt alleen als die het bbp vervangt en de balans in beeld brengt tussen mens, natuur én geld. Als die zicht geeft op de sociale, ecologische en financiële draagkracht van onze samenleving.

Laten we onze conceptmeetlat de Meetlat voor het Leven noemen: een instrument dat in beeld brengt of alle mensen een leven kunnen leiden dat zo vrij en gezond en betekenisvol mogelijk is. Met genoeg te besteden, zonder extreme rijkdom en zonder armoede; in harmonie met hun omgeving en hun toekomst (en dus de natuur). Kortom, een meetlat die het bestaande smalle perspectief op onze economie verbreedt tot een gezond panorama.

Negen kapitaalsoorten

Er bestaat een scala aan waardevolle buffers waar de ontwikkeling van mens en natuur van kan profiteren. Voortbouwend op het werk van econome Diane Coyle verdeelt onze Meetlat voor het Leven die buffers over negen vormen van kapitaal: de sociale draagkracht (onze Mensen, onze Binding, onze Faciliteiten), de financiële draagkracht (ons Geld, ons Materieel, onze Kennis) en de ecologische draagkracht (onze Aarde, onze Natuur, ons Klimaat). Onder de kapitaalsoort ‘Binding’ bijvoorbeeld, vallen onze relaties, gedeelde waarden en het verdere sociaal kapitaal. Onder ons ‘Materieel’ vallen onze gebouwen, dijken, wegen, machines en andere tastbare én digitale infrastructuur – onder aftrek van achterstallig onderhoud. En onder onze ‘Aarde’: alle bodemschatten, het landschap, een vitale bodem, water en schone lucht.

De negen kapitaalsoorten geven een afgewogen blik op de buffers waar de volgende generaties het mee moeten doen. Daarmee telt de Meetlat voor het Leven álle belangrijke kosten en baten mee in het huishoudboekje van onze samenleving. Waar het oude systeem draait om geldstromen, kijkt de nieuwe meetlat naar de balans tussen de buffers die het leven dienen en onze economie veerkracht en dynamiek geven. Net zoals je als mens rijker leeft als je lichamelijk, geestelijk en sociaal in balans bent, zo is ook een samenleving pas werkelijk rijk als zij in balans is.

De beoogde meetlat mist nog steeds het grote plaatje als die alleen zou laten zien met hoeveel procent de kapitaalsoorten zijn veranderd sinds het vorige jaar (of het vorige kwartaal). Het is relevanter om de balans en ontwikkeling van de negen kapitaalsoorten steeds af te zetten tegen de situatie in 1980. Dat jaar markeert een belangrijk kantelpunt. Het bbp werd dé graadmeter in het opkomende neoliberalisme van Reagan, Thatcher en Lubbers. Er kantelde van alles in de samenleving. De staatsschuld explodeerde, de sociale zekerheid werd afgebouwd en de ongelijkheid groeide. Sindsdien heeft een steeds kleinere groep écht geprofiteerd van de ongeremde bbp-groei en is de natuur er drastisch op achteruit gegaan.

We hoeven niet terug naar 1980; er is sindsdien óók veel verbeterd. Kijk alleen al naar onze kennis en technologische vooruitgang. Maar door dit significante jaartal uit het verleden als vast referentiepunt te kiezen, nemen we afstand van het extreme groeidenken dat sindsdien een vlucht heeft genomen.

Een andere manier van meten leidt tot andere uitkomsten. Veel zaken die bij het bbp winst leken, blijken nu verlies – en andersom. Het kappen van het Amazonewoud betekent verlies van levend en geologisch kapitaal. En mantelzorg en vrijwilligerswerk tellen ineens mee, als winst van publiek en menselijk kapitaal. Of neem die chemische industrie: de financiële groei is niet in balans met de ecologische impact.

Databerg

Natuurlijk, het meten van negen kapitaalsoorten brengt een flinke databerg met zich mee en vraagt om nieuwe methodieken en een doorlopende kritische evaluatie. Financiële tegoeden of het aantal plant- en diersoorten bijvoorbeeld zijn gemakkelijker te meten dan het welzijn van mensen. Gelukkig weet onze toonaangevende datasector daar wel raad mee. Met doordachte enquêtes en indirecte meetmethoden kom je heel ver, zoals de methodieken die worden gepubliceerd door het Nederlandse ‘Impact Institute’ al laten zien. Dit instituut helpt bedrijven om hun sociale en ecologische impact te vertalen naar harde cijfers.

De aspecten die meetellen binnen een kapitaalsoort zijn niet allemaal even belangrijk. Hun weging is subjectief. Binnen het geologisch kapitaal bijvoorbeeld kun je er voor kiezen om de kwaliteit van het landschap zwaarder te laten meewegen dan de luchtkwaliteit – of andersom. Om deze reden plaatst econoom Bas Jacobs vraagtekens bij een bredere meetlat. De getallen die daaruit voortkomen zijn minder hard dan het bbp. Brede welvaartsindicatoren zijn „niet politiek neutraal: weeg je bijvoorbeeld veiligheid zwaarder, of sociale contacten? Het bbp mist van alles, zoals de kosten van vervuiling of de waarde van vrije tijd. Maar het is wel scherp en objectief te meten.” Echter, een goede schatting is al heel wat beter dan niets, zolang de methodiek maar openbaar is en doorlopend kan worden verbeterd. We kunnen de bevolking elke paar jaar vragen om zich over de weging uit te spreken. De nieuwe meetlat moet in beeld brengen wat we met elkaar belangrijk vinden.

Bbp-alternatieven zijn tandeloos als ze niet worden geïnstitutionaliseerd; als ze enkel functioneren als meetlat en niet als nieuwe richtlijn. Het verdringen van het bbp draait niet om mooie rapporten. De politiek moet de metingen niet zien als interessante uitkomsten achteraf, maar de Meetlat voor het Leven inbouwen in de politieke besluitvorming. Dit vereist dat Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president, voor de nieuwe meetlat verantwoordelijk wordt. En dat de financieel-economische ramingen van het CPB, waar de ministeries hun plannen en budgetten op aanpassen, worden verrijkt met de meetlat.

Nederland een voorbeeldland

Stel eens dat het versterken en herstellen van de draagkracht van de samenleving zo hét doel wordt van onze overheid. Dat onze premier niet meer wil scoren op het bbp, maar op de meest logische meetlat: de Meetlat voor het Leven. Op de ontwikkeling van mens en natuur, van de samenleving als geheel. Dan is de omvang van de economie geen reden meer voor een feestje of juist voor kramp, dan gaat het erom dat de economie veerkrachtig en dynamisch genoeg is om bij te dragen aan het welzijn van mens en natuur. Zo verandert economische groei van hét doel in een uitkomst, die soms wel en soms niet optreedt.

Aangejaagd door de Meetlat voor het Leven kan Nederland een voorbeeldland worden. Die kans is tegelijk ook een verantwoordelijkheid, als een van de rijkste landen ter wereld, met een compacte, wendbare economie. Wij kunnen voorop gaan. Dat gaat niet over linkse of rechtse politiek, maar over de wil om uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen, vanuit een praktische instelling.