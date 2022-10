Harry Potter-acteur Robbie Coltrane (72) overleden

De Schotse acteur Robbie Coltrane, onder meer bekend van zijn rol als Hagrid in de Harry Potter-filmreeks, is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent vrijdag bevestigd aan Britse media. Coltrane, een pseudoniem voor zijn eigen achternaam McMillan, overleed in een ziekenhuis in het stadje Larbert, in de buurt van Glasgow. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt.

Coltrane’s agent Belinda Wright noemt hem in een verklaring in handen van de Britse omroep BBC een „uniek talent”, wiens rol als de reusachtige Rubeus Hagrid „plezier bracht aan kinderen en volwassenen over de hele wereld”. In de Harry Potter-films is Hagrid de conciërge van Zweinstein, de middelbare school voor heksen en tovenaars waar Potter en zijn vrienden naartoe gaan. „Naast dat hij een prachtige acteur was, was hij intelligent en verschrikkelijk geestig”, schrijft Wright. „Ik zal hem missen.”

Behalve zijn rol in de films over Harry Potter speelde Coltrane in de jaren tachtig in een seizoen van de Britse comedyserie Blackadder en in de jaren negentig in de detectiveserie Cracker. Daarin portretteerde hij een forensisch psycholoog, een rol waarvoor hij een Bafta won, de prestigieuze prijs van de Britse Film- en Televisieacademie. Hij verscheen in de James Bond-films GoldenEye en The World Is Not Enough als de Russische maffiabaas Valentin Dmitrovitsj Tsoekovski. Voor zijn rol als Hagrid in de eerste Harry Potter-film, Harry Potter en de Steen der Wijzen, werd Coltrane opnieuw genomineerd voor een Bafta, dit keer voor de beste mannelijke bijrol.