Genoemd als brandstof van vliegende schotel

Moscovium bestaat niet. Althans, niet buiten het laboratorium. Het is een van de zwaardere elementen die de afgelopen jaren gecreëerd zijn, vertelt Jacklyn Gates, chemicus aan het Lawrence Berkeley National Laboratory. „Elementen zwaarder dan uranium komen van nature niet in serieuze hoeveelheden voor op aarde”, zegt Gates. Uranium heeft atoomgetal 92.

Gates praat steeds over de superheavies. „Daarmee bedoelen we alles boven atoomgetal 104.” Ze worden op maar een handvol plekken in de wereld gemaakt. In het Russische Dubna, het Japanse Hirosawa, in Darmstadt, Berkeley.

In een drie jaar oud videofilmpje noemt Gates element 115 haar favoriet. Onder meer omdat onderzoekers van het Lawrence Livermore lab, in samenwerking met wetenschappers van het Flerov Laboratory of Nuclear Reaction, er als eersten in slaagden dit element te maken, in 2003. Een van de Russische onderzoekers was Joeri Oganesjan – die zoveel heeft bijgedragen aan het creëren van superzware elementen dat element 118 naar hem is vernoemd: oganesson.

Het maken van op aarde niet bestaande elementen kan op twee manieren, vertelt Gates. „Alle zwaardere elementen tot fermium, met atoomnummer 100, kun je in een nucleaire reactor maken”, zegt Gates. „Voor alles wat zwaarder is heb je een versneller nodig.” Zo’n versneller was dus ook nodig om element 115 te maken. In een artikel in Nature Chemistry beschreef Joeri Oganesjan drie jaar geleden hoe dat ging. Om een superzwaar element te maken laat je twee lichtere elementen met een enorme snelheid op elkaar botsen, in de hoop dat de kernen fuseren. Hun atoomnummers (het aantal protonen in de kern) tellen dan op tot, in dit geval, 115. Voor het experiment werd gekozen om calcium-ionen (atoomnummer 20, en isotoop 48) onder enorme snelheid op americum (atoomnummer 95, en in dit geval isotoop 243) te laten botsen. Fusie trad inderdaad op, en element 115 werd gevormd. Het bestond slechts 1 microseconde, en verviel toen, onder uitzending van alfastraling. Bij alfastraling worden twee protonen en twee neutronen (samen een alfadeeltje) uit de kern gezonden. Zo verviel element 115 naar 113, naar 111, naar 109, naar 107 en 105.

Jacklyn Gates legt uit: „Het element dat je na verval overhoudt is meestal bekend. En het alfaverval is te meten. Zo kun je terugrekenen met welk element je bent begonnen.”

In 2016 kreeg element 115 de officiële naam moscovium, als eerbetoon aan het Flerov-lab. Er is nog wel een probleem met de indeling van de superzware elementen, zegt Gates. De plek in het periodiek systeem zegt in principe ook iets over de chemische eigenschappen. Moscovium staat onder bismuth, en zou vergelijkbare eigenschappen moeten hebben. Zoals oganesson, dat onder radon staat, een edelgas zou moeten zijn. Maar van de superzware elementen zijn de chemische eigenschappen niet bekend. Dat onderzoek begint pas net op gang te komen. Gates: „Het kan dus dat we met de indeling in de knel gaan komen.”

Er is trouwens nog een andere reden dat 115 haar favoriet is, zegt Gates. Er gaat een complottheorie rond dat het gebruikt is als brandstof voor de vliegende schotel die in 1947 zou zijn neergestort bij Roswell. „Maar omdat 115 maar zo kort kan bestaan, kan het op geen enkele manier een ruimteschip hebben aangedreven.”