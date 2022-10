Gebreken aan het treinonderhoud? Niemand bij NS wilde het horen

Het nieuws in het kort NS wil klokkenluider Luc de Rond ontslaan . Hij maakte vijf jaar geleden melding van problemen op de onderhoudsafdeling van het spoorbedrijf, waarna de inspectie een kritisch rapport opstelde over de vervoerder.

. Hij maakte vijf jaar geleden melding van problemen op de onderhoudsafdeling van het spoorbedrijf, waarna de inspectie een kritisch rapport opstelde over de vervoerder. Volgens NS heeft De Rond niet langer recht op bescherming als klokkenluider en moet hij uitzien naar een andere baan vanwege „zijn functioneren”. Uit zijn personeelsdossier blijkt dat NS hem goed beoordeelde voordat hij klokkenluider werd, en daarna slecht.

en moet hij uitzien naar een andere baan vanwege „zijn functioneren”. Uit zijn personeelsdossier blijkt dat NS hem goed beoordeelde voordat hij klokkenluider werd, en daarna slecht. De Rond heeft zijn dossier met NRC gedeeld, omdat er na vijf jaar nog steeds geen inhoudelijk, technisch onderzoek is gedaan naar zijn melding over onderhoudsproblemen. Wat er aan onderzoek is verricht, is op basis van interviews en computersystemen. Bovendien zijn de onderzoeken niet openbaar.

De NS-klokkenluider Luc de Rond – een ervaren treintechnicus, gespecialiseerd in deuren en remmen – stond op 18 augustus van dit jaar op een roltrap naar het perron van het gloednieuwe station in Breda en zag direct dat het mis was. Er stond een vertraagde intercity op het spoor, met een aantal aarzelende NS-mensen er voor.

„Heeft het nog zin om in te stappen?” vroeg De Rond (63), die al maanden niet met de trein had gereisd. Hij zat al twee jaar thuis, nadat zijn interne melding over geldverspilling en nonchalance op de materieelafdeling van NS tot een onwerkbare situatie had geleid. Nee, kreeg hij te horen, iedereen moest uitstappen. Het treinstel zou die dag niet vertrekken. Hij kon de volgende intercity pakken, van een ander spoor.

Luc de Rond haalde zijn NS-pasje tevoorschijn. „Wat is er eigenlijk mis met die trein?” vroeg hij. De groene lamp, het teken dat alle deuren dicht zijn, gaat weer eens niet branden – zei de hoofdconducteur. Het was sowieso een pechdag, vervolgde de NS-man. Vanochtend kwam hij niet weg met het treinstel, de remmen bleven vastzitten.

De klokkenluider, die voor de zekerheid een uur te vroeg van huis was gegaan, wist er alles van.

Niets aan de hand

Luc de Rond was deze donderdag vanuit zijn woonplaats Terheijden naar Breda gefietst en had zijn fiets in de stationsstalling geparkeerd om via Rotterdam naar het NS-hoofdkantoor in Utrecht te sporen voor een gesprek met zijn directe leidinggevende en een HR-medewerker.

Wat hem betreft, zou het gesprek gaan over zijn klokkenluidersmelding uit 2019, over nodeloos uitvallende treinen en vertragingen door vastzittende remmen, treindeuren die spontaan open en dicht gingen, over de inklembeveiliging die niet werkte, waardoor er reizigers vast kwamen te zitten tussen de deuren. En over al die treinen in de NS-werkplaats. Het ging al jarenlang zo, zonder dat iemand zich af leek te vragen of de technische problemen verband met elkaar hielden.

Zijn manager en de HR-medewerker hadden andere ideeën bij de ontmoeting, blijkt uit het gespreksverslag dat De Rond na afloop kreeg toegestuurd. Het moest maar eens uit zijn met zijn meldingen over „acute risico’s voor de veiligheid”, haperende „pneumatische deuren” en allerhande problemen met „remsystemen”, vertelden zij hem. Dat was allemaal onderzocht, als laatste door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wat NS betreft was er maar één conclusie mogelijk: er was niets aan de hand, en wie daar anders over dacht, kon vertrekken.

„Het is uiteraard toegestaan om melding te doen van een mogelijk veiligheidsrisico”, stond in het verslag. „Dat heb jij veelvuldig gedaan. Hier hoort echter ook bij dat de meldingen op enig moment als afgerond worden beschouwd. Het is aan NS om te beslissen wat zij een kostenefficiënte aanpak van storingen acht, niet aan jou.”

Het is in het publieke belang dat iedereen weet dat NS materieelproblemen verdoezelt

De twee NS-managers hadden hun 25 jaar oudere collega Luc de Rond naar Utrecht geroepen om hem te vertellen dat er „geen mogelijkheid was om terug te keren binnen de organisatie”. Dat hij een heel traject als wettelijk beschermd klokkenluider had afgelegd deed daar niets aan af. Dat de inspectie ILT in mei van dit jaar op basis van zijn meldingen in een vertrouwelijke brief had geconcludeerd dat NS zijn registratie van storingen en kapotte onderdelen „urgent” moest verbeteren evenmin.

„NS mag jou niet benadelen als gevolg van jouw melding”, staat in het verslag. Maar ontslaan wegens disfunctioneren, dat was volgens NS wel mogelijk. Er lag volgens het spoorbedrijf een pak slechte beoordelingen, die „geen verband houden met jouw meldingen, maar met je functioneren”.

Terwijl reizigers en politiek sinds deze zomer worstelen met overvolle treinen – volgens de NS het gevolg van personeelstekorten – dreigde zo een relevant inspectierapport en een klokkenluidersmelding over slecht onderhoud als echte oorzaak van treinuitval stilletjes uit zicht te verdwijnen.

Dat blijkt uit onderzoek door NRC naar het ordnersdikke dossier van NS-klokkenluider Luc de Rond, die al vijf jaar pleit voor een grootschalig, technisch onderzoek naar hoe NS zijn onderhoud veronachtzaamt, met hoge treinuitval en vertragingen als gevolg. Stapels technische rapporten heeft hij, hij kan de problemen en oplossingrichtingen zo uittekenen. Maar wat hij ook probeert, dat onderzoek komt er niet. In plaats daarvan wordt er vooral veel met en over hem gepraat, zijn alle rapporten over zijn zaak ‘vertrouwelijk’ verklaard en wil NS van hem af.

Luc de Rond werkte bij NS als treintechnicus. Foto Merlin Daleman

Dit is zijn verhaal.

Hardnekkige mankementen

Luc de Rond is een rechtlijnige boerenzoon uit Brabant die alles van techniek weet. Behalve een tourmotor die hij perfect onderhoudt heeft hij in zijn schuur onder meer een miniatuur stoommachine staan. Hij kwam in 2002, na een loopbaan in het bedrijfsleven, via een bekende terecht bij NS. Zijn standplaats werd de hoofdwerkplaats van onderhoudsbedrijf NedTrain in Tilburg, waar NS het gros van de onderhoudsklussen uitvoerde.

De Rond werd er procesmanager bij de afdeling Hydrauliek en Compressoren, die onder meer de dieselmotoren van de NS-vloot reviseerde. Er was werk te over, vooral aan intercity’s. NS reed met een mix van bestaande en gereviseerde treinseries, van de VIRM (Verlengd interregiomaterieel) en de DDZ (dubbeldekker zonering) tot de opgeknapte ICM’s (Intercity Materieel). Elke type had zijn eigen mankementen.

Gaandeweg vielen hem dingen op. Veel reparaties leken elke keer terug te komen, vooral bij treinonderdelen die NS zelf had laten maken. Ook kwam hij steeds meer jonge, hoogopgeleide managers tegen - zonder praktijkervaring, terwijl de oudere, ervaren technici zich niet gehoord voelden. Het leidde tot een aantal voor De Rond onnavolgbare beslissingen. De foto’s die hij maakte van kurkdroge, niet gesmeerde remmen, totaal versleten wielen en tandheugels met te veel speling heeft hij nog steeds op zijn telefoon staan.

Toch had De Rond schik in zijn werk. Hij had leuke collega’s en mocht complexe technische vraagstukken tot in detail analyseren en oplossen. Vanaf 2013 begon dat te veranderen. De werkplaats in Tilburg ging dicht en veel collega’s stapten over naar het NS Componentenbedrijf in Berkel-Enschot. De Rond zelf kwam terecht op het hoofdkantoor in Utrecht, bij de afdeling System Engineering.

Vrijwel direct werden de verhoudingen stroever. De Rond pendelde tussen Berkel-Enschot en Utrecht en ventileerde op het hoofdkantoor – als man van de werkvloer – kritiek op ‘ontwerpfouten’: constructies die ooit in Utrecht bedacht waren maar die bij de werkplaatsen vooral voor extra reparaties en stilstaande treinen zorgden.

Een voorbeeld was zijn analyse van „onverklaarbare storingen aan reizigersbuitendeuren”, waar NS al zeker sinds 2005 mee worstelde. Toen De Rond zich daar tien jaar later over boog, haperden elke dag „80 van de 3.440 deuren” in bepaalde treinstellen, zo staat in interne rapporten. Op zijn analyse dat NS dit te lang had laten liggen en aan zichzelf te danken had, zaten weinig mensen te wachten.

Verbetertraject

Toen Luc de Rond in 2016 terugkwam van zomervakantie, vroeg een financiële manager in Utrecht hem om te bemiddelen in een conflict met een toeleverancier van schakelcilinders voor de hoogspanningsbediening in de trein. Die bleef vaak hangen, met rokende treinverwarmingen en excessieve stroomconsumptie als resultaat. NS wilde de cilinders afkeuren, ook al waren die volgens de eigen NS-instructies geproduceerd.

De toeleverancier had in de tussentijd een verbeterde versie van het kritieke onderdeel ontwikkeld. De Rond leek dat een prima oplossing, maar zijn collega’s in Utrecht reageerden argwanend. De leverancier kreeg uiteindelijk geen toestemming om de nieuwe cilinders te blijven leveren en De Rond moest zijn rapport over de kwestie herschrijven.

Toen hij weigerde, stuurde zijn werkgever hem naar een verplicht ‘verbetertraject’: hij moest zich maandelijks melden bij een psycholoog in Utrecht, gespecialiseerd in „de dynamiek tussen persoonlijkheid, gedrag en omgeving”. De psycholoog bleek weinig te weten van deurpneumatiek, maar des te meer van sociale processen. Je moet je openstellen voor kritiek, hield zij hem voor. En beter luisteren naar wat collega’s zeggen.

In december 2016 had hij genoeg gezien. De psycholoog had een mooie spreekkamer en serveerde goeie koffie, maar hij wilde het hebben over techniek. „We verdoen onze tijd”, zei hij tegen de verbouwereerde hulpverlener. „Ik ga mijn rapport niet herschrijven, ik word klokkenluider.”

Overgeplaatst

Vlak na de kerstvakantie, op 4 januari 2017, deed De Rond een melding van geldverspilling en arrogantie bij NS. „Onze stafafdelingen worden vertegenwoordigd door hoog opgeleide mensen die steeds verder van de praktijk staan”, schreef hij aan de interne integriteitscommissie.

De verhoudingen tussen De Rond en zijn leidinggevenden waren ondertussen verzuurd. In 2013, voor alle discussies losbarstten, prijkten op zijn ‘functievervullingsformulier’ nog zevens, achten en negens. De Rond werd indertijd door zijn baas omschreven als een „fijne collega”, die bovengemiddeld scoorde op ‘innovatie en ondernemerschap’. „Luc ziet kansen om zich heen en laat zich niet weerhouden door afdelingsgrenzen”, stond er in zijn personeelsdossier, al moest hij wel „in samenwerking blijven handelen” en geen collega’s „passeren of tegen de schenen schoppen”.

Vier jaar later, na zijn integriteitsmelding, waardeerde het NS-management zijn competenties plotseling als zwaar onvoldoende („een vier”) . „In februari 2016 heb ik Luc aangegeven dat de kwaliteit van zijn rapport ten aanzien van deurstoringen onvoldoende is”, motiveerde zijn leidinggevende de negatieve aantekening in zijn personeelsdossier.

Kort daarna werd De Rond overgeplaatst naar de afdeling ‘obsolete meldingen’, waar een aantal NS’ers op internet naar uit productie genomen onderdelen zochten die nodig waren voor het herstel van oude treinstellen. Precies zo voelde hij zich: obsoleet, verouderd, afgedankt door zijn werkgever. Na een jaar lang aandringen, mocht hij terugkeren in zijn oude functie.

Hij moest wel beloven dat hij „niet langer correspondeerde over het integriteitstraject” en accepteerde dat „de organisatie niet altijd zijn bevindingen overnam”, schreef de NS-directeur techniek hem.

Reactie NS

„Wij hebben de melding zeer serieus onderzocht, eerst intern en later met twee second opinions door externe partijen. Ook ILT deed onderzoek en trof geen veiligheidsrisico’s aan. De signalen om interne en administratieve processen te verbeteren hebben we opgepakt. Verder willen we niet via de media reageren. De melder is het niet eens met alle onderzoeken. Dat kan, maar dat betekent niet dat hij gelijk heeft.”

Terug in Utrecht merkte De Rond dat de sfeer was veranderd, vooral in zijn verhouding met het management. Zijn beoordelingen bleven slecht, net als het contact met zijn direct leidinggevende, terwijl er meldingen van deur- en remproblemen bleven binnenstromen. Vandaar dat De Rond contact zocht met het Huis voor Klokkenluiders, dat melders van misstanden bijstaat. Op advies van het Huis stelde hij een nieuwe gedetailleerde melding van misstanden op, waarin hij beschreef hoe de NS hem probeerde het zwijgen op te leggen. Bovendien was er – zo schreef hij – „een dreigend gevaar voor de veiligheid van personen en voor de verspilling van overheids- en/of NS-geld.”

Voor zijn loopbaan bij NS maakte het weinig meer uit. Op 1 juli 2020 werd hij door NS op non-actief gezet – met doorbetaling van salaris. Vervolgens informeerde hij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het spoor, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de top van de NS. Uiteindelijk belandde zijn melding, drie jaar nadat hij voor het eerst aan de bel had getrokken, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, de toezichthouder op de veiligheid op het spoor. Al die tijd had er niemand inhoudelijk onderzoek gedaan naar zijn klacht.

In de openbaarheid

In mei van dit jaar kreeg Luc de Rond de brief met het eindoordeel van de inspectie over zijn melding persoonlijk overhandigd. De ILT oordeelde daarin dat NS „urgent” zijn interne veiligheidssysteem moest herzien. Volgens de inspectie had het spoorbedrijf grote steken laten vallen in de administratie van onderhoudsproblemen, waardoor niemand het overzicht had – ook de inspectie niet.

De ILT signaleerde in de brief „geen acute risico’s voor de spoorveiligheid”, wel „kwetsbaarheden” en „noodzakelijke verbeteringen”. Ook bestempelde de ILT haar oordeel als „vertrouwelijk”, zodat de privacy van de klokkenluider beschermd zou worden. Dat betekende, begreep De Rond nadien, dat geen van de instanties met wie hij contact had gehad – de inspectie, NS, de staatssecretaris en het Huis voor Klokkenluiders – zijn zaak openbaar zou maken. Terwijl hij voortdurend op openheid had gehamerd, zodat dat reizigers, politici en NS-collega’s zouden weten wat er speelde.

NS ging ondertussen onverstoorbaar verder op de ingeslagen weg. „Wij zien de bevindingen van ILT als het sluitstuk van alle onderzoeken die zijn verricht”, meldde het spoorbedrijf deze zomer aan De Rond. „De uitkomst komt in de kern steeds overeen, namelijk dat niets gebleken is van acute risico’s voor de veiligheid en dat NS de storingen adequaat heeft opgelost.”

Het moment was daarom aangebroken voor De Rond om naar een andere baan uit te zien. Zijn status als klokkenluider zou hem niet helpen, schreef NS, die hem er fijntjes op wees dat hij zijn verhaal niet mocht delen met derden: „Wij wijzen je er voor de volledigheid nog op dat wij van jou verwachten dat je vertrouwelijk omgaat met bedrijfsgevoelige informatie.”

En zo kwam klokkenluider Luc de Rond uiteindelijk terecht bij NRC. „Ik heb alle interne procedures gevolgd, en dat heeft na vijf jaar geresulteerd in een vertrouwelijke en zeer kritische brief van de inspectie”, zegt hij terugkijkend. „De zaak moest geheim blijven, zogenaamd om mij te beschermen. Maar het is in het publieke belang dat iedereen weet dat NS al jaren zijn materieelproblemen verdoezelt. Er staan simpelweg te veel treinen stil omdat het onderhoud niet goed loopt. En wie dat aankaart, moet weg.”

De Rond vecht daarom zijn ontslag aan. „Ik ben een klokkenluider en vraag al jaren om technisch onderzoek bij NS. Nog steeds heeft niemand de techniek bestudeerd en zich afgevraagd hoe het kan dat treindeuren spontaan sluiten en er zoveel problemen zijn met de remmen van intercity’s. De antwoorden kun je niet uit interviews met managers of uit softwaresystemen destilleren, daarvoor moet je naar de werkplaats.”

Moeilijk is zo’n onderzoek niet, besluit De Rond: „Vraag het maar aan materieelspecialisten, machinisten en conducteurs, die kennen hun treinen. Of vraag het aan reizigers die uren staan te wachten, of aan de pechvogel die tussen een treindeur beklemd is geraakt. Ik gooi dit na al mijn pogingen om het intern aan te kaarten helemaal open. We zien wel wat daar van komt – hopelijk leren we er met zijn allen wat van.”

