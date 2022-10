‘Ernst bedreiging niet altijd vast te stellen’

Van een onstuimig studentenleven is op dit moment geen sprake voor prinses Amalia. Zij woont niet in het studentenhuis in Amsterdam dat ze wilde betrekken maar bij haar ouders. Ze komt vrijwel alleen buiten om colleges te volgen in Amsterdam, zo meldden koning Willem-Alexander en koningin Maxima donderdag zichtbaar aangedaan, bij de afsluiting van een staatsbezoek aan Zweden. De aanleiding voor die zeer scherpe beveiliging is een dreiging uit het criminele milieu aan het adres van de kroonprinses en premier Rutte. Vier vragen over de situatie van prinses Amalia. „Beveiligen is dansen op een slap koord.”

1Wat is er bekend over de dreiging aan het adres van Amalia?

Dagblad De Telegraaf meldde op 17 september van dit jaar dat „resultaten van communicatie-onderzoek naar de mocromaffia lijken te duiden op plannen voor aanslagen en ontvoeringen van kopstukken uit de Nederlandse samenleving”. Daarbij worden volgens de krant in het bijzonder de namen van Prinses Amalia en premier Mark Rutte genoemd. Bronnen binnen de opsporing bevestigen dat er „signalen” zijn die wijzen op plannen in die richting. Het is niet bekend hoe concreet de informatie over Amalia en Rutte precies is. Uit onderzoek naar de communicatie van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught van oktober vorig jaar blijkt volgens de politie dat er plannen waren voor de ontvoering en of gijzeling van medewerkers van de EBI.

2Zeggen de zware beveiligingsmaatregelen voor Amalia iets over de aard of ernst van de bedreiging?

Volgens deskundigen binnen de opsporing en de private beveiliging is uit de aard van de maatregelen weinig tot niets af te leiden over het risico dat een dreiging werkelijkheid wordt. In het algemeen geldt dat bij een hele concrete bedreiging meteen kan worden ingegrepen. Dat bleek recent in België toen er bij de woning van de minister van Justitie een auto met wapens werd gezien. In andere gevallen kan een dreiging meteen worden ontkracht. Maar kennelijk zijn de bedreigingen aan het adres van Amalia en Rutte niet concreet genoeg om de bedreiger(s) uit te schakelen. Al zegt dat op zich nog niets over de ernst en dat maakt dit soort situaties zo complex, zeggen deskundigen op het gebied van beveiliging en dreigingsanalyse. „Beveiligen is dansen op een slap koord. Je kunt niet altijd vaststellen hoe serieus een bedreiging is”, zegt een van hen. „Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen moet nemen. In het geval van zeer prominente personen geldt in dit soort situaties dat de bereidheid om risico te nemen heel klein is.”

3Hoe worden Amalia en andere leden van het Koninklijk Huis gewoonlijk beveiligd?

Voor Amalia en andere leden van het Koninklijk huis is altijd sprake van beveiliging, die wordt uitgevoerd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Beveiligers van die dienst zijn vaak te herkennen aan de communicatiemiddelen in hun oor, al gebeurt het ook regelmatig dat zij hun werk volledig ongemerkt doen. Uit het feit dat de beveiliging van Amalia is opgeschroefd, leiden experts af dat de standaard maatregelen niet voldoende zijn. Dat zegt dus iets over de aard en de risico’s van de bedreiging maar niet over de kans dat die zich ook daadwerkelijk voordoet.

4Heeft de moord op Peter R. de Vries gevolgen gehad voor de beveiliging van anderen?

Ja, zeggen beveiligingsexperts unaniem. Beveiliging kan twee verschillende doelen hebben: het beheersen van risico’s of het uitsluiten ervan. Peter R. de Vries wist dat hij risico liep maar wilde simpel gezegd zijn vrijheid niet volledig opgeven. Zijn dood heeft ertoe geleid dat beveiligingsdiensten minder risico durven te nemen. Dat levert weer andere dilemma’s op: het totaal uitsluiten van risico’s kan tot onleefbare omstandigheden leiden. Dat dilemma maakt de maatschappelijke ontwrichting zichtbaar die uitgaat van bedreiging door de georganiseerde misdaad. Niet beveiligen is geen optie, en wel beveiligen levert zeer ernstige beperkingen op voor de personen in kwestie. Daardoor kan het beeld ontstaan van een overheid die niet in staat is bedreigingen weg te nemen. In die zin winnen de bedreigers altijd.