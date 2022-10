Eneco: consumenten gebruiken tot een kwart minder gas

Het gasverbruik van Eneco-klanten tussen 1 september en 13 oktober was 20 tot 25 procent lager dan in de vijf jaar voorgaande jaren. Dat bevestigt een woordvoerder van het energiebedrijf na berichtgeving door de Volkskrant. Ook staan de slimme thermostaten van Eneco gemiddeld 1 à 2 graden lager. De cijfers zijn gecorrigeerd voor het weer: als het warmer is, hoeft ook de verwarming ook minder hoog.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelde vorig jaar dat huishoudens in 2022 gemiddeld 1.169 kubieke meter gas zouden gebruiken. Met de besparingen die Eneco meldt, komt dat verbruik op 877 tot 935 kuub. De twee miljoen klanten van de energieleverancier zouden samen bijna een half miljard kubieke meter gas per jaar besparen, grofweg een procent van het totale Nederlandse gasverbruik.

De vraag is alleen of huishoudens de energiebesparing ook in de winter volhouden. Tot nu toe was het relatief warm, waarmee het minder noodzakelijk was om de verwarming aan te zetten. Volgens vergelijkingssite Pricewise zijn de maanden oktober tot en met maart goed voor 80 procent van het gasverbruik van huishoudens.

Buiten de grote steden

Voor consumenten met een variabel energiecontract is gas de afgelopen maanden fors duurder geworden. Tegen het eind van het jaar gaat het om ongeveer 90 procent van de mensen. Dinsdag bleek uit onderzoek van NRC dat veel wijken buiten de grote steden flink meer gas gebruiken dan gemiddeld, waardoor huishoudens daar ook meer geld aan energie kwijt zijn.

