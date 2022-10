Een kijkje in de hersenen

Waarom moet je wetenschap illustreren als er foto’s zijn? Het antwoord is te vinden in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg, op de expositie Van potlood tot pixel. Daar is nu het afstudeerwerk van masterstudenten scientific illustration te zien – een unieke opleiding in Europa. De werken laten zien dat je met wetenschappelijke illustraties meer mogelijkheden hebt om bijzonderheden te laten zien, specifieke kenmerken te kiezen of weg te laten. Ook kun je als illustrator een lichaam of voorwerp ‘doorzichtig’ maken, in plakjes opdelen of er grafische items (pijlen, pictogrammen) aan toevoegen.

De afbeeldingen van gezichten, hersenen, honden en kwallen tonen de drie stappen van het illustratieproces: informatie verzamelen, schetsen en de illustratie afronden. Als bezoeker word je uitgedaagd om een potje ‘zoek de verschillen’ te spelen, waarbij je zelf kunt ervaren hoe ontzettend gedetailleerd de tekeningen zijn.

Van potlood tot pixel wetenschappelijke illustratie van nu. www.natuurmuseumbrabant.nl/van-potlood-tot-pixel . T/m 30 oktober 2022.