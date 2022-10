Een derde Nederlandse bedrijven deed beroep op coronasteun overheid

Een op de drie Nederlandse bedrijven heeft een beroep gedaan op de overheidssteunpakketten om de coronacrisis door te komen. In totaal ging het om bijna 652.000 werkgevers, het gros daarvan in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zij gebruikten de steunpakketten vooral om de loonkosten te kunnen doorbetalen en in mindere mate voor uitstel van belastingbetaling. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werd voor 1,3 miljoen banen een loondekkingsteun aangevraagd. Tijdens de coronapandemie, waarin veel bedrijven noodgedwongen moesten sluiten om het aantal besmettingen tegen te gaan, wilde het kabinet dat zo min mogelijk banen verloren gingen en daarom tuigde het verschillende steunpakketten op voor organisaties en zzp’ers die hun omzet zagen dalen. Het kabinet zette de meeste noodpaketten in oktober vorig jaar stop.

Volgens het CBS bedroeg de totale subsidiesom aan loonkosten en vaste lasten in de zomer vorig jaar 34 miljard euro; voor anderhalf jaar 80 miljard euro. Over het hele land bezien ontvingen werkgevers op de Waddeneilanden relatief de meeste coronasteun. Zo’n 47 tot 63 procent van de bedrijfsvestigingen gebruikte de steunpakketten. Een mogelijke oorzaak daarvoor is dat veel bedrijven op de eilanden afhankelijk zijn van toerisme, dat vrijwel tot stilstand kwam in de pandemie.