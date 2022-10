Door fusie ziet Ahold Amerikaanse concurrenten uit zicht verdwijnen

In zijn eerste publieke optreden als Ahold-topman maakte Frans Muller er bepaald geen geheim van: hij wilde met zijn bedrijf verder groeien in de Verenigde Staten. Ahold Delhaize stond dus nadrukkelijk open voor fusies en overnames aan de overzijde van de oceaan, zei Muller eind 2018 op een beleggersdag. De Amerikaanse supermarktsector zou volgens hem in rap tempo gaan indikken. Ahold moest in dat spel „dé fusiepartner” worden.

De Nederlander noemde die middag vanzelfsprekend geen namen. Maar in de hoofden van de fanatieke volgers van Ahold Delhaize werden de verbanden snel gelegd. Het Nederlands-Belgische concern wordt al jaren met enige regelmaat gekoppeld aan Kroger, de grootste supermarktketen van de VS. Recenter kwam daar nóg een geschikte kandidaat bij: dit voorjaar ging het gerucht dat Albertsons, de nummer twee van dat land, in de verkoop stond.

Het word uiteindelijk geen van beiden, blijkt nu. Kroger en Albertsons kiezen voor elkaar. Het nieuws dat de twee bedrijven vergaande fusiegesprekken voerden, kwam donderdag al naar buiten in een bericht van financieel persbureau Bloomberg, al wilde toen nog niemand reageren. Vrijdagmiddag, voor het openen van de Amerikaanse aandelenmarkten, kwam de formele aankondiging alsnog.

Grootgrutter

De fusie verandert de Amerikaanse supermarktsector ingrijpend. Kroger en Albertsons vormen samen een nieuwe levensmiddelengigant met een gezamenlijke omzet van 210 miljard dollar (215 miljard euro), die zo’n 85 miljoen Amerikanen van boodschappen voorziet. De twee bedrijven bezitten zo’n vijfduizend supermarkten, vierduizend apotheken en tweeduizend benzinestations. Met 710.000 werknemers is het gecombineerde bedrijf straks een van de grootste werkgevers van het land.

Samen hopen Kroger en Albertsons een „aantrekkelijk alternatief” te vormen voor de gigantische winkelbedrijven die de Amerikaanse boodschappenmarkt de laatste decennia steeds sterker domineren. Want Kroger mag dan de grootste supermarktketen van het land zijn, het bedrijf verliest het ruimschoots van winkelgiganten met nóg meer macht.

Zo domineren de hypermarkten van Walmart en Costco, die zo’n beetje alles verkopen wat een consument verlangt, in toenemende mate de Amerikaanse boodschappenmarkt. De laatste jaren kwam daar ook de concurrentie van internetreus Amazon bij, die sinds de overname van Whole Foods in 2017 ook veel fysieke supermarkten heeft.

Kroger en Albertsons zien elkaar als een logische aanvulling: door de fusie krijgen ze toegang tot regio’s waar ze tot dan toe nog niet heel sterk stonden. Zo is Albertsons vooral actief in de westelijke helft van de Verenigde Staten, terwijl Kroger juist veelal winkels aan de oostkant van het land heeft. Dat is tegens het werkterrein van Ahold, dat met dochterbedrijven Hannaford en Food Lion de derde supermarktketen van de VS is.

Vliegtuigen

Hoewel de twee Amerikaanse supermarktconcerns in hun aankondiging spreken van een fusie, hebben de plannen veel weg van een overname. De marktwaarde van het beursgenoteerde Kroger is ongeveer twee keer zo hoog als die van Albertsons, dat deels in handen is van een private-equityfirma. Het is daarom Kroger die de aandelen van zijn kleinere branchegenoot overneemt. Ook zal Kroger de topman en financiële man van het fusiebedrijf leveren.

Met een bod van 34,10 dollar per aandeel wordt Albertsons in de transactie gewaardeerd op 24,6 miljard dollar. Dat is bijna een derde meer dan waarvoor het aandeel vóór de geruchten over de fusie werd verhandeld. Nadat Bloomberg over de plannen schreef, steeg het aandeel Albertsons donderdag al 11 procent in waarde. Kroger sloot 1 procent hoger.

Voor Ahold zal de aankondiging van vrijdag voelen als een flinke tegenvaller. Door samen te gaan vergroten Kroger en Albertsons hun voorsprong op het Nederlands-Belgische concern alleen maar verder. De Amerikaanse markt is verreweg de belangrijkste voor Ahold: het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Etos behaalt er zo’n 60 procent van zijn omzet.

Bovendien leek het er sterk op dat óók Ahold interesse had in Albertsons. Zo viel het fanatieke volgers van vliegverkeer deze zomer op dat twee bedrijfstoestellen van het Amerikaanse concern deze zomer een bezoek brachten aan Bedford, niet ver van het Amerikaanse hoofdkantoor van Ahold. En eerder dit jaar landde een toestel van Ahold in Boise, de thuisbasis van Albertsons. In het verleden bleken zulke vliegbeweging een aardige indicatie voor latere aankondigingen.

Toen Ahold-topman Muller bij presentatie van de halfjaarcijfers in augustus werd gevraagd, hield hij zich afzijdig. Muller liet weten dat zijn bedrijf nooit reageert op speculaties, maar dat Ahold altijd kijkt „naar mogelijkheden in al onze markten”. Vanwaar dan die vliegtuigen? „Ik denk om hun eigen winkels daar te bezoeken. Ik heb ze in elk geval niet gezien.”

Marktmacht

Toch is het nog lang niet zeker dat Kroger en Albertsons hun plannen kunnen doorzetten. Daarvoor moeten de plannen eerst goedkeuring krijgen van de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC, die sinds het aantreden van president Biden hard optreedt tegen bedrijven die te veel macht dreigen te krijgen.

Bij Kroger en Albertsons bestaan die zorgen ook. Zo vrezen belangenorganisaties dat de fusie slecht is voor de positie van leveranciers, werknemers en consumenten. „Er is geen reden om toe te staan dat de twee grootste supermarkten in een land kunnen fuseren – zeker niet nu de voedselprijzen omhoogschieten”, zo stelt de American Economic Liberties Project, die opkomt voor economische gelijkheid, in een verklaring.

Kroger en Albertsons betogen daarentegen juist dat de fusie goed is voor de consument. Door dubbele kosten weg te snijden kan het concern de uitgaven met bijna een half miljard dollar terugdringen, waardoor de consument volgens de ketens straks goedkoper uit is. Kroger en Albertsons verwachten de fusie begin 2024 af te ronden.