Een skelet van een olifant ligt in het Namunyak Wildlife Conservancy in het Matthewsgebergte in Kenia. Steeds meer dieren sterven door de droogte, die in veertig jaar niet zo ernstig is geweest als nu. Ook steeg dit jaar in de Hoorn van Afrika het aantal mensen dat daar door de droogte door hongersnood wordt bedreigd van veertien miljoen naar twintig miljoen.

Foto Daniel Irungu / EPA