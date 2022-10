Het verhaal van de raket die de ruimte maar niet in ging

Twee gigantische nieuwe Amerikaanse raketten wachten op hun eerste lancering. NASA’s Space Launch System (SLS) is een 98 meter hoge raket die voor het eerst sinds 1972 mensen naar de maan moet brengen. En de 120 meter hoge, volledig herbruikbare, Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX, is bedoeld om honderd ton of honderden mensen naar de ruimte te lanceren, en uiteindelijk zelfs naar Mars. Tegen ongekend lage kosten.

Beide raketten kunnen symbool staan voor een de omslag in de bemande ruimtevaart waarvoor Lori Garver zich hard maakte. In verschillende rollen bij NASA, waaronder die van vicedirecteur, haalde zij samenwerkingen aan met innovatieve private ruimtevaartbedrijven als SpaceX en Blue Origin, tegen enorme weerstand van de gevestigde ruimtevaartindustrie.

CV Lori Garver

1983-1984 campagnestaf van de Democratische presidentskandidaat en voormalig astronaut John Glenn. 1984-1996 directeur van National Space Institute, een lobbyorganisatie voor ruimtevaart. 1996-2001 beleidsanalist bij NASA. 2001 training in Sterrenstad, Rusland, voor een vlucht naar het ISS (die uiteindelijk niet doorging). 2008 lid van het NASA-Transition Team voor de regering Obama. 2009-2013 NASA-directeur.

In juni verschenen Garvers memoires, Escaping Gravity, waarin een minder vaak belichte NASA naar voren komt: technologisch conservatief, bureaucratisch, en gericht op het blijven bedruipen van steeds dezelfde ruimtevaart- en defensiebedrijven.

In een online interview spreekt Garver vrijuit over space pirates, cup boys, pork barrel politics en het zelf-likkende ijsje van de Amerikaanse ruimtevaart.

Goedemorgen, Lori Garver. U schrijft over ‘space pirates’, wie zijn dat?

„Dat zijn de enthousiastelingen die de grenzen van de ruimtevaart willen oprekken. De meesten waren dol op het Apollo-programma, en zijn opgegroeid met het idee dat we daarna naar Mars zouden gaan en verder op ontdekkingsreis door het zonnestelsel.

„In plaats daarvan stopte het Apollo-programma in 1972, en in de vijftig jaar daarna zijn bemande ruimtereizen niet verder dan een lage baan om de aarde gekomen. Dat viel tegen, er is een film die Orphans of Apollo heet.

„Veel space pirates willen zelf naar de ruimte, maar er is ook het idee dat de mensheid uiteindelijk van de aarde af moet komen om te overleven. Zelf denk ik dat de huidige boom in steeds goedkopere ruimtevaart ook kan helpen met zaken als klimaat en vervuiling.”

U bent geen ruimtevaartfanaat van huis uit, hoe bent u hierin terechtgekomen?

„In 1984 werkte ik als campagnemedewerker voor voormalig astronaut John Glenn, als Democratische presidentskandidaat. Hij verloor, maar mensen uit die campagne tipten mij voor een baan bij het National Space Institute, een organisatie om ruimtevaart te bevorderen. Het was puur toeval, maar ik vond het geweldig. Sally Ride, de eerste vrouwelijke Amerikaanse astronaut, had net gevlogen. Later werd ik gevraagd voor NASA te werken.”

Het was een nogal exclusieve mannenclub

En daar kwam u de ‘cup boys’ tegen.

„Directeur Daniel Goldin haalde me naar NASA. Hij was een visionaire leider, maar er waren veel mensen die niet meegingen in zijn visie, die alles liever bij het oude lieten.

„Een vrouwelijke collega noemde die mensen de cup boys, omdat het vaak gevechtspiloten waren die rondliepen met koffiemokken met daarop hun call sign [hun luchtmachtbijnaam]. Het was een nogal exclusieve mannenclub, ze vertelden me zaken niet die ik voor mijn werk wel moest weten. Het was duidelijk dat ze hoopten dat ik de hint zou vatten en zou vertrekken.”

Waarover verschilden jullie van mening?

„Zij waren tevreden met business as usual. Zogeheten cost-pluscontracten voor steeds hetzelfde handjevol ruimtevaart- en defensiegiganten. In die contracten kregen de bedrijven alle kosten vergoed, plus de extra kosten van uitstel of technische problemen, dus is er geen enkele prikkel om iets innovatiefs te proberen.

„Eerst krijg je je voet tussen de deur door te zeggen dat je het voor een veel lager bedrag doet dan je weet dat mogelijk is, en als je het contract eenmaal binnen is doe je er twintig jaar over in plaats van zeven. En tegelijkertijd klaag je dat er niet genoeg politieke wil is om de ruimtevaart voorbij de maan te krijgen.

Als je NASA hoort zeggen dat ze er tientallen gaan lanceren, denk ik: wie gelooft dat?

„Zo kregen we na het Space Shuttle-programma het programma Constellation, waarin we gewoon weer oude, niet herbruikbare raketten gingen bouwen. De commerciële ruimtevaartindustrie lanceerde toen allang satellieten tegen concurrerende kosten, maar NASA wilde gewoon weer een eigen raket, omdat dat nu eenmaal was wat de cup boys kenden.

„Contracten gingen naar fabrieken in elke staat van de VS, zodat er politieke steun was voor het NASA-budget, de zogenaamd pork barrel politics. Dan Goldin noemde het hele systeem een gigantisch zelf-likkend ijsje.

„Constellation werd uiteindelijk afgelast na miljarden kostenoverschrijdingen en uitgestelde deadlines, maar dezelfde aanpak en onderdelen kwamen terug in de SLS-raket, die we twaalf jaar later nog altijd niet gelanceerd hebben.”

Hoe vaak kunnen we nog te veel beloven en te weinig leveren?

De lancering van SLS op 29 augustus ging niet door vanwege een waterstoflek, dat is toch een technisch mankement?

„Nee, dat was puur een gevolg hiervan. Bij NASA werken superslimme mensen, maar de opdracht was om oude shuttle-onderdelen te gebruiken, en de shuttle-banen te behouden. Dus we gebruikten de shuttle-raketmotoren, die op ultrakoud waterstof draaien. Hoewel we inmiddels weten dat waterstof extreem lastig is en altijd problemen geeft met lekken. Hetzelfde geldt voor andere onderdelen.

„SpaceX maakt elke drie dagen een nieuwe raketmotor, terwijl NASA 150 miljoen dollar per stuk betaalt om veertig jaar oude raketmotoren te renoveren die ze al gekocht hadden. En ze werken niet eens!

„Ik denk dat SLS uiteindelijk wel gelanceerd wordt. maar als je NASA hoort zeggen dat ze er tientallen gaan lanceren, denk ik: wie gelooft dat?”

Hier in Europa wordt NASA aanbeden, bijvoorbeeld als er weer een Mars-kar landt, of toen de James Webb ruimtetelescoop werd gelanceerd. In uw boek is NASA een ‘slangenkuil’, waar mensen doen aan ‘Apollo-necrofilie’.

„Ik denk dat NASA ook bewondering verdient. Een van de redenen dat ik zo kritisch ben is dat het zoveel beter kan. Het is een beetje alsof iemand van wie je houdt aan de alcohol is: je houdt van hem, maar je geeft hem geen drank. Hoe vaak kunnen we nog te veel beloven en te weinig leveren?

„Maar om eerlijk te zijn, ik heb NASA inmiddels ook verandering zien omarmen. De cost-pluscontracten zijn op hun retour, huidige contracten zijn samenwerkingen om diensten uit te besteden zoals het bedrijf, dat zelf mag uitzoeken hoe het die diensten levert.

„Eerst moest NASA kicking and screaming naar SpaceX gesleurd, maar nu zitten de Falcon-raketten vol NASA-logo’s. Ongelofelijk. Goddank hebben we daardoor nu de Dragon-capsule voor bemenste vluchten naar het Internationaal Ruimtestation. Anders zouden we nu afhankelijk zijn van de Russen.”

Ik ben nog altijd 20 jaar jonger dan de huidige NASA-directeur

Maar Starship staat nu ook al een jaar op het lanceerplatform…

„Ten eerste heeft Starship nooit 23 miljard dollar van de regering gekregen zoals SLS. En ten tweede: wat zij doen is veel moeilijker dan SLS. Ze hebben splinternieuwe motoren, en ze willen de hele raket landen en opnieuw gebruiken. Zelfs als Starship jaren achter op schema zou liggen zal hij SLS nog inhalen, en de ruimtevaart dramatisch veranderen.

„Denk aan al de wetenschappelijke missies die NASA voor die kosten en met die ruimte zou kunnen lanceren. Het was ook opwindend toen NASA Starship selecteerde als bemenste maanlander in het Artemis-maanprogramma. Dat was zelfs een verrassing voor mij.”

Hoe is de vuile was die u buiten hing met uw boek Escaping Gravity eigenlijk gevallen?

„Een paar mensen die ik bekritiseer, zeggen dat ze het niet gelezen hebben, dat viel te verwachten. Maar ik heb ook heel veel positieve reacties gekregen. Ik wilde dat de ware space pirates, die hiermee begonnen zijn, krediet zouden krijgen. Veel mensen denken nu dat het vooral om miljardairs met jongensspeeltjes gaat, maar dat is niet zo: er zijn mensen die deze droom al veel langer hebben.”

Werkt u nog in de ruimtevaart?

„Niet voltijds, ik zit in het bestuur van een aantal ruimtevaartbedrijven, ik doceer, en ben een beurs gestart voor vrouwen in de ruimtevaart.

„Kijk, ik word niet gevraagd, en heb mezelf misschien niet gedragen op een manier die suggereert dat ik sta te springen om terug te gaan, maar ik sluit het ook weer niet uit. Ik ben nog altijd 20 jaar jonger dan de huidige NASA-directeur [die 80 jaar oud is], en je ziet: in 20 jaar kan er een hoop gebeuren.”