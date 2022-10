De Jonge legt grens huurbescherming op 1.000 euro

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) legt de grens van huurbescherming inderdaad op 1.000 euro. Dat heeft hij vrijdagmiddag bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels gaan alleen gelden voor nieuwe huurcontracten, en niet voor zittende huurders.

In een commissiedebat in september zei De Jonge al te denken aan een grens van 1.000 euro, om daarmee het gereguleerde huursegment flink op te rekken. Nu beslaat dat alleen sociale huurwoningen, met een huur tot maximaal 763 euro (bij de start van het contract). De nieuwe wet heeft tot gevolg dat niet alleen sociale huur, maar ook zogenoemde middenhuur een beschermde huursoort wordt. Dat betekent dat de hoogte van de huur aan regels gebonden is.

Huurwoningen tot 1.000 euro gaan onder het puntenstelsel vallen: een systeem waarmee woningen worden gewaardeerd op kwaliteitskenmerken, zoals oppervlakte en duurzaamheid. Op basis van het puntenaantal wordt vervolgens de huurprijs betaald. Nu gaat het puntenstelsel tot 141 punten (waaraan een huurprijs gekoppeld is van 763 euro); daarboven vallen huurwoningen in de vrije sector en zijn eigenaren vrij in de huurprijs die zij vragen.

De Jonge zal het puntenstelsel oprekken naar 187 punten (1.000 euro huur). Alleen als een woning méér punten krijgt toebedeeld, mogen eigenaren zelf de huurprijs kiezen. Volgens De Jonge zal straks 80 procent van de huurwoningen onder het puntenstelsel vallen.

De Jonge kiest hiermee dus voor méér huurregulering – maar ook voor de zwakste vorm van zijn opties. Voor de zomer kondigde hij aan de gereguleerde huurgrens tussen de 1.000 en 1.250 euro te willen leggen. Die aankondiging zorgde voor flink wat onrust bij marktpartijen: door het voorstel is het niet meer rendabel huurwoningen aan te bieden, betogen ze, waardoor er per saldo juist minder huurwoningen zullen zijn.

Een groep economen deelt die zorg. Voor de zomer presenteerden zij plannen voor een grondige hervorming van de woningmarkt, en deel daarvan is om de huur helemáál aan de markt over te laten – en dus juist een einde te maken aan het gereguleerde huursegment.

Met de nieuwe wet wil De Jonge woekerprijzen op de huurmarkt tegengaan. Het aandeel ‘dure huurwoningen’, met een huur van meer dan 1.000 euro, is de afgelopen jaren flink toegenomen en de betaalbaarheid staat onder druk. Inmiddels is 8 procent van de huurwoningen ‘duur’. Er wonen vooral jonge mensen. „De schaarste van nu leidt tot snelle stijging van de huurprijzen met alle excessen van dien”, aldus De Jonge. „Daar moeten we vanaf.

Om marktpartijen tegemoet te komen, denkt De Jonge aan een prijsopslag op het puntenstelsel. Dat betekent dat de huurprijs van woningen met een nog nader te bepalen percentage mag worden verhoogd. In november wordt bekend welk percentage dit wordt. De nieuwe wet moet begin volgend jaar in consultatie gaan.