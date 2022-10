Iran werd niet genoemd in het gedicht ‘De samenspraak van de vrouwen’ dat Dichter des Vaderlands Lieke Marsman zaterdag 8 oktober in NRC publiceerde, maar de verwijzing was niet te missen in de laatste regels: „Het betekent dat de tijd nooit aan de zijde/ van het lijden is en dat de haat/ van een dictator een dictator bijt./ Omdat op den duur elke granaat/ blijft hangen in het eigen prikkeldraad./ Omdat je ondanks censuur deze woorden verspreidt:/ Vrouw. Leven. Vrijheid.”

Marsmans gedicht stond enigszins verweesd op pagina 3 van het opiniekatern, want de situatie in Iran werd verder in de zaterdagkrant niet genoemd. Dat zwijgen contrasteerde met de opwinding die andere media in Den Haag constateerden, waar verschillende journalisten rondstoven met scharen om te zien welke politici bereid waren om voor de camera uit solidariteit met de Iraanse demonstranten iets van hun haar te knippen. Het liep uit op een soort ‘knippen onder de kaasstolp’ dat getuigde van weinig gevoel voor proportie. NRC hield de scharen gelukkig in de la; het onderwerp kwam alleen even voorbij in de column die Petra de Koning na het weekend publiceerde over de eerste werkweek van minister Piet Adema (ChristenUnie, Landbouw).

Dat is terecht, maar ik had vorig weekend graag een groot stuk gelezen dat mij een totaalbeeld had geboden: niet alleen van de omvang van de protesten, maar ook met de vraag hoe die zich verhouden tot eerdere momenten waarop de Iraniërs te hoop liepen tegen de machthebbers en uiteindelijk over de vraag of al die schoolmeisjes, studenten en anderen op straat in staat zullen zijn verandering te bewerkstelligen.

Niet dat NRC Iran heeft genegeerd: op donderdag 6 oktober schreven buitenlandredacteur Floris van Straaten en correspondent Midden-Oosten Melvyn Ingleby over hoe de protesten zich wekenlang bleven uitbreiden, ondanks de harde repressie. In totaal verschenen er meer dan tien grotere en kleinere nieuwsstukken over de protesten die losbarstten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf op 16 september, enkele dagen nadat zij in Teheran was aangehouden door de ‘zedenpolitie’ omdat zij haar hoofddoek niet volgens de regels zou hebben gedragen. Het was in NRC ook aanleiding voor columns, opiniestukken en een hoofdredactioneel commentaar. In de podcast NRC Vandaag waren ooggetuigen te horen.

De krant krijgt regelmatig verzoeken om meer aandacht aan de protesten te besteden, zegt chef Buitenland Stéphane Alonso. „Deels komen die uit de Iraanse diaspora in Nederland, maar ook bij ons is er een grote honger naar nieuws uit Iran, maar het is moeilijk betrouwbaar nieuws te vinden.” Naar andere landen zou allang een verslaggever zijn gestuurd, maar dat is in dit geval geen reële mogelijkheid. De Iraanse autoriteiten verstrekken zelden journalistenvisa en al helemaal niet onder deze omstandigheden. Buitenlandse pers is er amper nog.

Redacteur Floris van Straaten ondervond de zware werkomstandigheden aan den lijve toen hij drie jaar geleden voor een aantal reportages in Iran was. Hij bezocht onder meer een plaats waar bij eerdere protesten een benzinestation was vernield. De eigenaar waarschuwde de politie en Van Straaten werd meegenomen. „Het regime laat dadelijk merken dat ze je in de gaten houden.” Werken in Iran is niet alleen gevaarlijk voor journalisten zelf, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor Iraniërs die met journalisten praten, wat noopt tot grote voorzichtigheid. Een vrouw die werd geïnterviewd in de podcast NRC Vandaag, werd niet bij naam genoemd en bovendien werd haar stem vervormd.

Berichtendiensten als WhatsApp en Telegram doen het vaker niet dan wel – en zeker vaak niet als er veel wordt gedemonstreerd. Internet is grotendeels platgelegd. Wat naar buiten komt, zijn losse berichten en videofragmenten, maar die zijn volgens Van Straaten moeilijk te beoordelen. „Wanneer er beelden zijn van stakende mensen in de oliesector, kun je niet meteen vaststellen of die voor een grotere groep staan. Er is bijna niemand die een goed overzicht heeft.”

Iran kent sinds de revolutie van 1979 een geschiedenis van protesten, die meestal bloedig worden onderdrukt zonder dat ze de machthebbers werkelijk in gevaar brengen. „In dit geval hebben we aanvankelijk even afgewacht hoe blijvend de protesten zouden zijn”, zegt Alonso. „Misschien hebben we dat iets te lang gedaan.”

Correspondent Melvyn Ingleby – die vanuit Istanbul bericht over zestien landen in het Midden-Oosten – had graag meer over Iran geschreven de afgelopen weken. „Vorige week was ik een aantal dagen op reportage in Libanon; achteraf had ik die reis liever uitgesteld om me eerst volledig op Iran te richten.” Vanuit het buitenland over Iran schrijven is moeilijk, maar de problemen zijn niet onoverkomelijk. Het kost alleen extra tijd, waarbij het uitvallen van het internet een grote handicap is, zegt hij. „Als je contact met iemand opneemt, kan het zo zijn dat diegene pas veel later in staat is om te antwoorden. Bovendien is er lang niet altijd plaats in de krant.”

Dan is er de toestand in de rest van de wereld: de oorlog in Oekraïne vraagt veel ruimte, waardoor het voor andere onderwerpen al snel inschikken is, zeker op de buitenlandpagina’s. Dat lijkt mij in het digitale tijdperk een overkomelijk bezwaar – voor het papier uit tikken is ook een optie.

Intussen is er sprake van een kleine inhaalslag in de kolommen. Voor deze zaterdag (de krant waar ook deze rubriek in staat) is een uitgebreid stuk van Ingleby gepland, net als een groot profiel van Irans hoogste leider, ayatollah Khamenei. Daar moet u alleen zelf het gedicht van Lieke Marsman er nog even bij pakken.

