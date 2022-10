Bloedvlekken, puin, verwrongen staal - deze fotograaf legt vast wat de Russische raketten aanrichten

Net als andere Oekraïense fotografen, fotojournalisten en filmmakers waagt Furyk regelmatig zijn leven om de gruwelijke gevolgen, ‘de horror’, mailt hij, van de Russische invasie vast te leggen. Maar hij probeert met zijn detailfoto’s ook het blijvende inwendige letsel van zijn land te verbeelden. „Fotografie betekent voor mij: niet vergeten. Het vastleggen van de tragedies en de pijnen die we doormaken in ons individuele en collectieve geheugen.”

In de speeltuin in het centrale Sjevtsjenko-park, die maandag vol geraakt werd en waar de speeltoestellen in verwrongen staal veranderden, brandde vuur in de krater tussen de bomen. De speeltuin moest dinsdag nog aangepakt worden. Was de raket een uur later gekomen, dan was het park vol kleine kinderen en jonge ouders geweest.