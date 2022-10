Bij volle maan verandert deze wolf in een slap ventje

Iwan is een wolf. Behalve bij volle maan. Dan verandert hij in een slap ventje. Aan dit idee geven Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar gestalte in het nieuwste deel van de Tijgerlezenreeks, Wolvenweer. Dat is een reeks voor beginnende lezers die zich minder richt op het avi-leesniveau en meer op het leesplezier. Een verhaal moet spannend zijn of grappig en veel illustraties hebben. Wolvenweer voldoet ruimschoots aan al deze criteria.

Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar lijken de perfecte synergie te hebben gevonden in dit tegendraadse verhaal over een wolf die volledig tegen zijn zin bij volle maan verandert in een mens. En wat voor mens… Iwan blijkt een ook een weerman in de meteorologische zin. Wolvin Masja, die graag wil dat hij haar wolf wordt, ziet het met lede ogen aan.

Eigengereide toon

Tweevoudig Gouden Griffel-winnaar Simon van der Geest weet in korte zinnen een heerlijke eigengereide toon te bereiken, waarin hij vermijdt wat voor de hand ligt. Zoals het fragment waarin Iwan ervoor pleit dat de verliefde wolvin Masja hem neemt zoals hij is:

‘“Jij wilde toch vragen of ik jouw wolf wil zijn? Nou,” zegt hij, “ik wil best jouw wolf zijn.”

Ik leg mijn poot op zijn arm. “Maar Iwan… je bent niet eens een wolf.”

“O, nee… Maar straks wel weer! Soms ben ik wolf, soms mens. Dat hoort bij mij, geloof ik. Vind je dat erg?”

Ik kijk hem aan: “Ik wil mijn oude Iwan terug.”’

Van der Geest begrijpt dat het geloofwaardiger is om het moment van acceptatie nog even uit te stellen. Dat verraadt dat, hoewel het verhaal zeer losjes lijkt te zijn opgezet, er wel degelijk sprake is van een knappe structuur. Dat toont zich ook in de afwisseling tussen humor en de spanning die door Van der Geest in pakkende scènes wordt opgevoerd. Zoals wanneer Iwan en zijn troep wolven op strooptocht gaat naar de plaatselijke school. ‘We springen de klas in. Iwan wil de juf grijpen. Maar ze is te snel. Iwan springt achter haar aan. Hij hapt, maar ze floept al weg.’

Slap en dun

Tekst en beeld vullen elkaar goed aan: de illustraties zijn even uitdagend als de tekst. Karst-Janneke Rogaar legt zoveel expressie in de houding en gezichtsuitdrukking van de wolven dat ze tot leven komen en de spanning of de humor versterken. Net als in haar eerdere werk voor beginnende lezers, de vorig jaar verschenen boeken Keizer Ei en Au, maakt ze in Wolvenweer gebruik van maar één steunkleur. Geel voor de kleur van de ogen van de verder zwarte wolven. De potloodtekeningen zijn stuk voor stuk geestig, ontwapenend en zelfs hier en daar lekker eng. Op het moment bijvoorbeeld waarop de groep wolven zich tegen weerman Iwan keert die een vreselijke storm voorspelt.

In tekstballonnetjes bij de wolven lezen we: ‘mmmm, mensenpootjessss…’ en: ‘smak smak smakmensenbotjes’, en: ‘jam jam mensenworst’. Dat wordt de ondergang van deze wolven, want terwijl Masja en Iwan zich verschuilen in een grot, vliegen de gemene wolven opgetild door de storm door de lucht. Masja kruipt tegen Iwan aan:

‘“Een koude nacht vind ik niet erg, dan kruip ik tegen mijn weerman aan.”

Iwan bloost. “Ook al ben ik slap en dun? Ook al heb ik haast geen haar?”

Ze slaat haar poten om hem heen. “Wat geeft dat nou?”’

Eind goed al goed dus, in dit heerlijke eigengereide verhaal over anders zijn.