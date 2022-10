13 jaar cel voor webcamafperser Aydin C. in Canadese zaak Amanda Todd

De Nederlandse webcamafperser Aydin C. is vrijdag door een rechtbank in het Canadese New Westminster veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf in de zaak van Amanda Todd, het Canadese tienermeisje dat in 2012 een einde aan haar leven maakte nadat zij langdurig online door hem werd afgeperst met naaktfoto’s. Todd kreeg internationale bekendheid als een slachtoffer van ‘sextortion’, nadat ze haar wanhoop had geuit in een video op YouTube.

Volgens de rechter heeft C. haar „op een wrede en meedogenloze manier tot slachtoffer gemaakt” en is een „aanzienlijke celstraf” vereist wegens „de ernst die we inmiddels toekennen aan misdrijven van uitbuiting van kinderen via internet en de diepe onrechtmatigheid en schadelijkheid van seksueel geweld tegen kinderen.” Ze wees op het „hardvochtige” gedrag van C. en zijn gebrek aan berouw als aanwijzingen voor een hoog risico op herhaling van zijn gedrag.

De 44-jarige C. werd in augustus unaniem door een jury schuldig bevonden aan vijf aanklachten, na een proces in westelijk Canada dat ongeveer twee maanden duurde: afpersing, het importeren en verspreiden van kinderporno, bezit van kinderporno, communicatie met als doel een kind te lokken, en intimidatie. Hij stond niet terecht voor de dood van Amanda Todd.

Canadese aanklagers hadden twaalf jaar celstraf geëist. Het gedrag van C., die Amanda Todd online afperste tussen november 2009 en februari 2012, was „berekenend, hardvochtig en had verwoestende gevolgen”, betoogden zij in de rechtbank van New Westminster, een voorstad van Vancouver. C. dreigde naaktfoto’s van Amanda aan haar vrienden en familieleden te sturen als ze geen seksuele handelingen voor de webcam uitvoerde - en maakte dat dreigement waar.

De hoorzitting om de straf te bepalen duurde vier dagen. De ouders van Amanda gaven ‘victim impact statements’; haar vader Norm Todd omschreef C. in een emotionele verklaring als een „sluipende, kwade aanwezigheid die op de loer lag en voordurend in de schaduw om haar heen draaide”.

Seksuele handelingen voor webcam

C., die in januari 2014 werd gearresteerd in een bungalowpark in het Noord-Brabantse Oisterwijk na een geheime politie-operatie, werd in 2017 in Nederland veroordeeld tot ruim tien jaar cel voor onder andere het digitaal stalken en afpersen van meer dan dertig jonge meisjes en vier mannen uit verschillende landen. Ook bij hen dreigde hij onder meer naaktfoto’s te verspreiden als zij geen seksuele handelingen voor de webcam verrichtten. In 2018 is dat vonnis in hoger beroep gehandhaafd.

In 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada voor berechting wegens afpersing van Todd, zijn beroemdste slachtoffer. Haar zaak werd op verzoek van Canada buiten het Nederlandse proces gehouden. C. moet zijn Canadese straf van de rechter uitzitten in aansluiting op zijn straf in Nederland, die in augustus 2024 afloopt. Zijn advocaten hadden betoogd dat de straffen moesten overlappen, omdat het in beide zaken ging om hetzelfde gedrag. De rechter ging daar niet mee akkoord, omdat het verschillende slachtoffers betrof.

Rechtbanktekening van Aydin C. in de rechtszaal in het Canadese New Westminster. Foto Jane Wolsak / The Canadian Press via ZUMA Press

De toen 15-jarige Todd pleegde in oktober 2012 zelfmoord, ruim een maand nadat ze haar wanhoop had geuit in een video op YouTube. Na haar dood kreeg Todd internationale bekendheid wegens dat filmpje, een noodkreet die miljoenen keren werd bekeken. Ze deed daarin zwijgend haar verhaal met briefjes waarop ze haar ervaringen beschreef. „Hij wist mijn adres, school, en de namen van vrienden en familieleden”, schreef ze op een van de blaadjes over de man die haar leven tot een hel maakte. De jury achtte bewezen dat die man C. was.

Rechter Martha Devlin zei bij haar uitspraak dat „hoewel Amanda niet hier in de rechtbank kon zijn, ik haar stem heb gehoord”. De video toont volgens haar „de hulpeloosheid, mentale kwelling, sociale isolatie die Amanda ervoer as een gevolg van de misdrijven” van C.

C., die op instructie van de rechter opstond toen ze tot haar uitspraak kwam, zei aan het begin van zijn Canadese proces onschuldig te zijn. Hij getuigde echter niet tijdens het proces of de hoorzitting om de straf te bepalen. Volgens afspraken tussen Canada en Nederland over zijn uitlevering, zou hij binnen anderhalve maand na de voltooiing van zijn proces in Canada worden teruggebracht naar Nederland. Het is de bedoeling dat hij ook zijn aanvullende straf in Nederland uitzit.