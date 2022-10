Zuivelreus Arla staakt levering melk om productieproblemen

Zuivelconcern Arla kampt in Nederland al anderhalve week met productieproblemen. De biologische melk van het bedrijf bederft aanzienlijk sneller dan gebruikelijk, vaak ruim voor de uiterste houdbaarheidsdatum. Arla heeft al zijn afnemers daarom gevraagd de biologische melk in verpakkingen van één en anderhalve liter voorlopig uit de schappen te houden.

Op sociale media en klachtenplatforms maakten consumenten afgelopen dagen veelvuldig melding van bedorven Arla-melk. Die zou al één of twee dagen na aankoop „zuur” worden, of „dik en klonterig”, ook al werd ze op de juiste wijze bewaard. In veel van die gevallen zou de melk volgens het pak nog zeker een week houdbaar moeten zijn.

Een woordvoerder van Arla bevestigt desgevraagd dat de melk „niet aan de kwaliteitscriteria” voldeed. „Dat ontdekten we vorige week en toen hebben we actie ondernomen.” Volgens haar is nog altijd niet bekend waarom de melk zo snel bederft. „Daarom wordt nu geen melk uitgeleverd. We beginnen pas weer met leveren zodra duidelijk is waarom de melk niet aan de eisen voldoet.”

Volgens de woordvoerder hoeven mensen die ondanks de geur en smaak toch „een slok melk hebben gedronken” zich geen zorgen te maken. Omdat er „geen gezondheidsrisico’s” zijn, is Arla ook geen terugroepactie gestart. Wie vorige week pakken Arla-melk heeft gekocht kan bij de consumentenservice van het bedrijf het aankoopbedrag terugkrijgen. Bij andere producten van de Zweeds-Deense zuivelgigant spelen de problemen niet.

Arla is naar eigen zeggen een van de grootste zuivelproducenten van Nederland, met een marktaandeel van 10,9 procent. De divisie Nederland-België-Frankrijk zette vorig jaar 360 miljoen euro om, een groei van bijna 7 procent. In de Nederlandse fabriek van Arla in Nijkerk maakt het bedrijf naast biologische melk ook yoghurt, en vla. Het bedrijf is ook producent van skyr, boter, Melkunie Breaker, Apetina-kaas en ijskoffie onder de Starbucks-vlag.

Correctie 13/10: in een eerdere versie van dit bericht stond dat consumenten hun aankoopbedrijf bij de winkel konden terugkrijgen. Dat moet zijn: bij de consumentenservice van Arla.