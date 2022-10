Zorgautoriteit waarschuwt: toegang tot gezondheidszorg staat onder druk

De gezondheidszorg in Nederland heeft een kritisch punt bereikt, waarbij mensen niet altijd meer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Tot die conclusie komt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar donderdag gepubliceerde rapport ‘De Stand van de Zorg’, over de zorgsector in het afgelopen jaar. Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod juist steeds schaarser, constateert de NZa.

Belangrijke oorzaken voor de onder druk staande toegankelijkheid van de zorg zijn de vergrijzing, die tot een toegenomen zorgvraag leidt, en de krapte op de arbeidsmarkt, die bijdraagt aan het schaarsere aanbod. Ook (de nasleep van) de coronapandemie, die een grote druk legde op de zorgcapaciteit en zorgmedewerkers, en het hoge ziekteverzuim dragen bij aan de problemen van de sector.

Er is een tekort aan zorgmedewerkers, en huisartsen krijgen teveel taken toegeschoven; wachtlijsten in onder meer ziekenhuizen en de gespecialiseerde ggz zijn onverantwoord lang en zullen de komende jaren steeds langer worden als er niet wordt ingegrepen, waarschuwt de NZa.

‘Solidariteit onder druk’

Er tekent zich volgens de NZa een zorgkloof af tussen mensen voor wie de zorg nog altijd in voldoende mate beschikbaar is, „omdat zij de weg kennen en over voldoende middelen beschikken”. Aan de andere kant staan mensen die zulke middelen niet hebben en hun weg niet weten te vinden in het zorglandschap.

Bovendien verschilt het zorgaanbod sterk per regio. Dat heeft grote gevolgen, niet alleen voor individuele zorgbehoevenden maar ook voor de samenleving als geheel. Volgens NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw komt „de solidariteit waarop onze gezondheidszorg gestoeld is onder druk te staan als we hier geen bijzondere aandacht aan geven”.

De NZa, een zelfstandig bestuursorgaan dat regels maakt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en toezicht houdt op de naleving ervan, pleit voor regionale samenwerking. Terwijl de NZa een appèl doet op zelfredzaamheid van mensen, erkent ze ook dat dit voor veel mensen geen optie is. Daarom moeten „regionale ketens” (van zorgaanbieders tot zorgverzekeraars gemeenten en inwoners) gezamenlijk concrete plannen maken om het tij te keren, aldus de NZa.