WNF: populatiegrootte wilde dieren nam in bijna 50 jaar tijd af met 69 procent

De populatiegroottes van wilde dieren zijn wereldwijd tussen 1970 en 2018 met gemiddeld 69 procent gedaald. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) donderdag in het tweejaarlijkse Living Planet Report. Zo is de populatie van de oostelijke laaglandgorilla in Congo gedaald met 80 procent, tussen 1994 en 2019. Volgens de natuurorganisatie zijn de afname van biodiversiteit en klimaatverandering de belangrijkste oorzaken voor de daling.

Andere belangrijke oorzaken liggen onder meer in het verlies van leefgebieden van de wilde dieren, overbevissing en vervuiling. Ook obstakels als stuwen en dammen in rivieren spelen een rol. Vooral dieren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben het volgens WNF de afgelopen vijftig jaar zwaar te verduren gehad: gemiddeld nam de populatie daar met 94 procent af. De populatie zoetwatervissen is wereldwijd met 83 procent achteruitgegaan.

WNF heeft in het rapport gekeken naar de populatiegrootte van 5.230 in het wild levende diersoorten in 2017 en 2018. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De natuurorganisatie roept beleidsmakers op om zo snel mogelijk het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering aan te pakken, omdat dat ook de wilde dieren ten goede zou komen. Het is de veertiende keer dat het WNF met het rapport komt. In 2020 bleek de populatie tussen 1970 en 2016 gedaald te zijn met 68 procent.