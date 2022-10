We zitten opgesloten in het nu

Wat is dat, het nu? Je vraagt het je wel eens af als je de trap afloopt. Of in de zon op een bankje zit. Of in de auto op een stille weg rijdt. Wat maakt dit nu anders dan het nu van een week of een maand geleden?

Het nu is vooral de plotselinge sensatie dat er iets voorbijglijdt, en dat er iets nieuws aankomt. Het is het besef van de korte tijdspanne waarin het verleden nog naklinkt en de toekomst zich al aankondigt. De Duitse hersenonderzoeker Ernst Pöppel heeft eens onderzocht hoe lang dat besef duurt: drie seconden bij de meeste mensen.

Dat is kort, maar door die verbinding met het verleden en dat vooruitzicht op de toekomst bergt het nu iets in zich dat zich zo af en toe met kracht kan openbaren: de adem van de tijd. Het besef dat je nu leeft, op 15 oktober 2022, en dat alles in je en om je heen daardoor getekend en gevormd wordt, of je het nu wilt of niet. Dat het anders was, en dat het anders wordt.

Hoe ver dat gaat is moeilijk voorstelbaar, want niemand kan zich eraan onttrekken. Je zou het kunnen voelen als je er even uit zou kunnen stappen, als je in een andere tijd zou kunnen rondlopen. Om te ervaren hoe karakteristiek dit nu is, en hoe anders een ander nu. Maar dat is onmogelijk – we zijn opgesloten in onze eigen tijd.

Toch zijn andere tijden niet onbereikbaar. Films, foto’s en romans kunnen een indruk geven van iets wat voorbij is, of van iets wat nog moet komen.

Zie bijvoorbeeld het werk van de Amerikaanse gouvernante Vivian Maier (1926-2009). Ze liet bij haar dood een imposante schat foto’s, dia’s en films na. Voor het grootste deel waren het straattaferelen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Ze waren nog nooit geëxposeerd en zo’n tweeduizend filmrolletjes waren zelfs niet eens ontwikkeld. Bij publicatie, eerst op internet en daarna in boeken en in exposities, werd snel de bijzondere kwaliteit van de beelden duidelijk. Het waren onopgesmukte opnames van het dagelijks leven. Mensen op straat, in winkels, in parken, vooral in New York en Chicago. Het feit dat ze nog nooit eerder door iemand waren gezien verschafte ze een bijzondere authenticiteit, een onverwacht perspectief op een verloren tijd.

Een gewone lentedag in 1960

In 2015 zag ik haar werk voor het eerst, in FOAM, in Amsterdam. Er waren daar ook een paar 8mm-filmpjes te zien, in kleur. Ze lieten mensen zien die op straat liepen, in supermarkten en grootwinkelbedrijven. De camera stond aan, dwaalde rond en legde het leven vast dat toevallig voor de lens kwam. De manier van lopen van die mensen, hoe ze keken, de gewone spullen die in de bakken van de supermarkt lagen, de mode. Je zag mensen die in hun eigen nu leefden en je zag iets wat zij niet konden zien: het bijzondere van hun tijd. Het was alsof je door een raam naar een gewone lentedag in 1960 kon kijken.

Dat gevoel kende ik een beetje, want ik had net 22-11-63 gelezen, van de Amerikaanse thrillerschrijver Ste-phen King. In dat boek (uit 2011) beschrijft King hoe de leraar Engels Jake Epping via een geheime deur in een diner toegang krijgt tot het jaar 1958. De plot van het boek is ingenieus: Epping stelt zich ten doel Lee Harvey Oswald op te sporen en hem uit te schakelen. Om zo te voorkomen dat Oswald president Kennedy in 1963 kon vermoorden.

Heftiger stank

Even fascinerend is Kings verbeelding van de wereld zoals die zich voordoet aan een tijdreiziger die in 1958 belandt. Epping realiseert zich dat zijn haardracht en zijn kleding uit de toon vallen en gaat op zoek naar de spullen die beter bij de tijd passen. Een blauw overhemd, een nette lange broek. Hij signaleert dat alles beter smaakt, maar ook dat auto’s en fabrieken heftiger stinken. Op de bar staat een rij asbakken, in kledingwinkels heeft de verkoper een meetlint om zijn nek hangen, de kaartjesverkoper in de bus heeft een verchroomde doos aan zijn riem waaruit hij wisselgeld tevoorschijn tovert. Het dagelijks leven dat zo naturel door Vivian Maier werd vastgelegd, is voor Jake Epping een bron van verwondering.

De manier waarop het dagelijks leven verloopt is een van de meest in het oog springende aspecten van het nu. Van de tijdgeest, kun je misschien zeggen. Het ondefinieerbare gevoel dat elk moment doordrenkt en het tot een uniek moment maakt.

Dat gevoel wordt ook door andere bronnen gevoed. Bijvoorbeeld door de wijze waarop de economische en politieke verhoudingen ingrijpen in het leven van de burgers. De combinatie van oorlog, vluchtelingenstromen en hoge gasprijzen is erg van deze tijd. Net als stikstofdeposities en plannen om die te beteugelen. Of het gebrek aan betaalbare woningen. En op de achtergrond de pandemie, die misschien niet of misschien weer wel toeslaat. Allemaal voorbeelden van situaties waarin de biografie van de individuele burgers wordt getekend door de capriolen van de geschiedenis. Iedereen kan over die verwikkelingen meepraten, ze geven vorm aan gesprekken, ze leveren een bijdrage aan het gevoel dat we van deze tijd hebben.

Min of meer los daarvan is er nog een ontwikkeling die ons tijdsbesef kleurt: de veranderingen in de publieke moraal. Ook wat dat betreft zijn er opvallende ontwikkelingen. De meest treffende voorbeelden daarvan vinden we in de man-vrouw verhoudingen en in gewijzigde opvattingen over andere volkeren, kolonisering en slavernij. Met het woord woke wordt dat aangescherpte bewustzijn aangeduid. Je zou het kunnen zien als een nieuwe wending in het gelijkheidsdenken, het idee dat mensen fundamenteel gelijk zijn aan elkaar. De politicoloog Siep Stuurman laat in zijn boek De uitvinding van de mensheid (2010) zien dat die gedachte de afgelopen tweeduizend jaar aan terrein heeft gewonnen. Dat is bij alle tegenvallers waar de geschiedenis ons mee heeft opgescheept toch een opsteker.

Het wereldgebeuren en de publieke moraal komen ruimschoots aan bod in de beschouwingen van historici, journalisten en andere duiders. Soms voorzien ze de tijd waarin we leven van een diagnose, of van een motto. Zeg the roaring twenties, wederopbouw, de jaren zestig, het ik-tijdperk of globalisering en iedereen weet wat je bedoelt. Maar de verklarende kracht van die begrippen is beperkt, het leven van de mensen in zo’n tijd wordt niet gedicteerd door zo’n motto. Het is vooral een etiket dat er later op wordt geplakt.

Het dagelijks leven en de routines die erbij horen komen veel minder aan bod in professionele beschouwingen over de geest van de tijd, en toch zijn die ten minste zo doordringend. Jake Epping werd er onmiddellijk mee geconfronteerd toen hij 1958 binnenstapte. De manier waarop we ons bewegen, ons kleden, ons gedragen. De geuren, de geluiden, de voorwerpen waarmee we ons omringen. De stopwoorden, de grapjes, de gezichtsuitdrukkingen. Het is de meest voelbare en tegelijkertijd de meest terloopse manier waarop het heden zich manifesteert. Het is voortdurend in ontwikkeling, het verloopt zonder plan, het verschilt van plaats tot plaats, maar het resoneert in ieder mens.

Een sensatie die iedereen kent

De Franse schrijfster Annie Ernaux beschrijft in haar boek De Jaren (2008) dat de manier waarop mensen op het Franse platteland liepen, zaten, praatten en lachten, hoe ze op straat iemand aanriepen, hoe ze aten en voorwerpen vastpakten, van ‘lichaam op lichaam’ was overgegaan. Zo zal dat gaan, onnadrukkelijk, impliciet, maar onontkoombaar.

Het nu, het heden, de tijdgeest. Het zijn machteloze woorden als je uitdrukking wil geven aan die sensatie die iedereen kent: dat het ene nu overvloeit in een ander nu. Dat 2022 anders voelt dan 2012. Dat we in die tijd andere mensen zijn geworden.

Tijdgeest is misschien het begrip dat die veranderingen en de gevoelens die erbij horen het best samenvat, maar het heeft als probleem dat het vaak ter verklaring van een bepaald verschijnsel te hulp wordt geroepen, alsof het een zelfstandige factor is. Terwijl het omgekeerd is: de tijdgeest kun je zien als de onvoorspelbare vermenging van allerlei gevoelens en gebeurtenissen – het is die tijdgeest zelf die duiding en verklaring behoeft.

Maar toch. Intussen werkt de tijdgeest wel. Datgene wat in een samenleving aan gebeurtenissen, ideeën en houdingen wordt geproduceerd, zal ook weer zijn sporen nalaten in de individuele leden ervan – of ze dat nu willen of niet. Tegelijkertijd zijn zij ook de veroorzakers van al die gebeurtenissen, ideeën en houdingen – al hebben ze op het eindresultaat nauwelijks enige invloed. Dat maakt tijdgeest tot een ingewikkeld concept, en precies daarom is De Jaren van Ernaux, dit jaar winnares van de Nobelprijs voor Literatuur, zo’n meesterwerk. Ze schreef een biografie van haarzelf en de tijd waarin ze leefde, de Franse samenleving vanaf 1940. Je kunt haar boek zien als een beschrijving van de veranderende tijdgeest. Ze doet dat door het wereldgebeuren, de moraal en het dagelijks leven op een knappe manier te laten samenvloeien. Ze wil laten zien hoe de ontwikkeling van de samenleving haar leven vormde. Ze wil greep krijgen ‘op de tijd die door haar heen is gegaan’ en op ‘de wereld die ze gewoon door te leven in zich heeft opgenomen’.

Het is een opvallende formulering: tijd die door je heengaat. Terwijl de meeste mensen zullen denken dat zij door de tijd gaan, neemt Ernaux een andere positie in. Ze laat zien hoe ook zij, een schrijfster, een onafhankelijke geest, gevormd is door alles wat ze heeft meegemaakt, gezien heeft en gelezen en hoe dat alles zijn uitdrukking krijgt in het dagelijks leven.

Ernaux schreef haar boek met behulp van duizenden aantekeningen die ze in twintig jaar gemaakt had en haar boek is daardoor een vrij precieze inventaris geworden van alles wat in haar en om haar heen gebeurt. Dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. De lezers van De Jaren kunnen wel zien hoe het wereldgebeuren, de moraal en het dagelijks leven zijn sporen naliet in een opmerkzame vrouw. Hoe ze de wereld in zich opnam, ‘gewoon door te leven’.

Mensen zijn niet het willoze slachtoffer van de tijd waarin ze leven, en ieder mens interpreteert de tekenen van zijn tijd op zijn eigen wijze. Je kunt er je eigen draai aan geven, je kunt proberen er verandering in te brengen. Maar daarvoor moet je ze wel eerst zien, kennen en begrijpen.