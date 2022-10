Waarom het cultuurbeleid juist nu moet worden herzien

Het is het goede moment om kritisch te kijken naar het landelijk cultuurbeleid. De Raad voor Cultuur pleit al jaren voor een herziening van het stelsel, vast staat dat de arbeidsmarkt in de sector anders moet en een dezer dagen neemt cultuurstaatssecretaris Gunay Uslu een besluit over het al dan niet verlengen van de subsidieperiode van vier jaar naar zes jaar – al dan niet eenmalig. Afhankelijk van wie je spreekt, moet deze extra tijd worden gebruikt voor coronaherstel en het nadenken over stelselherziening, of juist voor het uitvoeren van doorgehakte knopen.

Het boek van cultuurbobo-tegen-wil-en-dank Melle Daamen, Grazen boven het kunstgras – het falen van het Nederlandse kunstbeleid, komt dan ook op een interessant moment. Daamen is meer uitgesproken dan velen over waarom het cultuurbeleid moet worden herzien: de kunsten verkeren in „een zware crisis”, aldus de eerste zin van de inleiding. Hij somt op: ook voor corona liepen de bezoekersaantallen van de gesubsidieerde kunst al dramatisch terug, het publiek vergrijst, er is nauwelijks aansluiting bij jongeren van diverse komaf, door overproductie zien bezoekers door de bomen het bos niet meer en het beleid is technocratisch. Genoeg reden voor stevig debat, zegt Daamen, maar dat ontbreekt. Onder meer omdat, zegt hij, kunst en cultuur in Nederland in de politiek niet voldoende serieus genomen worden en in de samenleving weinig aanzien genieten.

Lees ook het interview met Melle Daamen: ‘Er komt een moment dat het beter is dat je vertrekt’

Daamen kent de sector goed. De als ‘tegendraadse denker’ bekendstaande bestuurder bestookte al op zijn 17de vanuit de ledenraad de bazen van de VPRO, werd de eerste directeur van de Mondriaan Stichting, was lang directeur van Stadsschouwburg Amsterdam en aanmerkelijk korter van Theater Rotterdam, en als kroonlid van de Raad voor Cultuur heeft hij tussen 2008 en 2015 de regering geadviseerd over het cultuurbeleid.

Bundeling van stukken

In die tijd schreef hij in deze krant ook artikelen over wat er volgens hem schortte aan het beleid, en eerder gaf hij daar bijvoorbeeld in Vrij Nederland stevige interviews over. Dit boek is een bundeling van die stukken, deels aangepast, aangevuld met nieuwe delen. Daarmee maakt hij het de lezer niet makkelijk, omdat het boek geen logisch opgebouwde, innerlijk samenhangende analyse bevat. Bovendien is wat hij schrijft voor mensen die het debat volgen bekend. Voor wie het debat niet volgde, zijn de observaties en analyses in de verschillende stukken de moeite waard, vooral waar hij constateert dat grote onderwerpen taboe zijn en de sector die zelf overeind houdt.

Overproductie bijvoorbeeld, en de beloning van excellentie in plaats van het subsidiëren van een brede humuslaag van middelmaat. Hij pleit voor beleid dat niet steeds valt voor het nieuwe, the next big thing uit angst nog een keer een Van Gogh te missen, maar dat sterker kiest voor kwaliteit en vertraging; een trechter in plaats van een piramide. De gedachte achter dat piramidebeleid (een brede onderlaag levert een excellente top op) is onbewezen, zegt hij. Dat is sowieso een van zijn meest fundamentele bezwaren tegen de afgelopen dertig jaar landelijk beleid: „We zeggen maar wat.” De politiek is afzijdig, er wordt niet goed genoeg gekeken naar landen om ons heen, en de aannames in het beleid – zoals die piramidewerking – worden op geen enkele manier getoetst.

In een epiloog onder de kop ‘Wat wil je dan wel?’ geeft Daamen acht aanzetten voor debat over toekomstig kunstbeleid, die de crisis moeten afwenden, maar de meer krachtige punten staan eerder in het boek. Zoals de constatering dat het beleid toenemend technocratisch is en de uitvoering vol zit met adviseurs, en van de kwaliteit daarvan is hij niet onder de indruk. Ook ziet hij dat er niets terechtkomt van de al twintig jaar verkondigde doelen van diversiteit en inclusie. Er zijn harde tweedelingen ontstaan in het kunstpubliek, rijk en oud tegen jong en divers. En om gesubsidieerde kunst voor die laatste groep aantrekkelijker te maken – en dus voor de toekomst van publiek te voorzien – moet veel radicaler ruimte gemaakt worden voor deze jonge doelgroep. Nu wil het beleid ‘hen’ bij ‘onze’ instellingen en ‘onze’ kunst. Dat volstaat niet, zegt hij. Zet ‘hun’ centraal, en kijk wat er dan gebeurt, suggereert hij.