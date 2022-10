Apathisch staart de nette blonde man door een jaren tachtig brilmontuur naar zijn vader. Op monotone wijze vertelt hij dat zijn leven op orde is, dat hij promotie heeft gekregen en een vriend heeft gevonden die hem gelukkig maakt. Zijn vader huilt. „Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben te weten dat mijn zoon oké is”, zegt hij.

Sarah Meuleman is journalist en auteur, onder meer van de roman Zie mij graag (Lebowski Publishers).

Tijdens deze verstilde scène halverwege de Netflix-serie Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, weten we als kijker dat de ‘oké’ zoon inmiddels een tiental mannen heeft gedrogeerd, vermoord en in stukken gezaagd, dat hij heeft gemasturbeerd boven de ledematen om ze vervolgens in een koffer te proppen en ze ergens te lozen of op te lossen in een bijtend goedje.

Heb ik uw aandacht? Precies. Gruwel boeit, geen geheim. Sprookjes waren altijd al wreed en de eerste Roodkapjes werden veel beestachtiger uiteengereten door de boze wolf dan de Roodkapjes light in de boeken en Disneyfilms vandaag. Het ‘sprookje’ van Jeffrey Dahmer verschilt echter in één wezenlijk opzicht: het is waargebeurd. De gruwel die we vrijwillig, zelfs gretig tot ons nemen is écht. Roodkapje dartelde nooit door een donker bos, maar Jeffrey Lionel Dahmer heeft jarenlang huisgehouden in de buitenwijken van Milwaukee. Van 1978 tot 1991 pleegde hij zeventien moorden voordat hij werd opgepakt en bestraft.

Dahmers duistere strooptocht is nu een lucratieve Netflix-hit. Eind september lanceerde de streamingdienst de tiendelige serie die in korte tijd heel wat bij kijkers heeft losgemaakt – en niet vanwege de gruweldaden. Het meest schokkende aan The Jeffrey Dahmer Story blijkt niet de bebloede ijzerzaag of het rottende hoofd in de koelkast, maar de impliciete boodschap dat de serie een integere weergave van de werkelijkheid zou zijn.

‘Fictie-inflatie

Slachtofferhulp Nederland liet weten „een substantieel aantal klachten” van kijkers te hebben ontvangen die zich ergeren aan de wijze waarop Dahmers slachtoffers in beeld zijn gebracht. Men stoort zich aan de manier waarop over de ruggen van echte nabestaanden een dader „geromantiseerd wordt”, aldus bestuursvoorzitter Rosa Jansen. Slachtofferhulp kaart de kwestie aan bij koepelorganisatie Victim Support Europe en eist dat Netflix de serie per direct verwijdert.

Op social media lieten die échte nabestaanden al van zich horen. Een familielid schreef op Twitter „pissed” te zijn en „retraumatized” door het oude zeer dat ongevraagd is opgerakeld. Rita Isbell, zus van een van Dahmers slachtoffers, zag zichzelf in een scène vernetflixt en was daar niet van gediend. Begrijpelijk. Je zult maar plompverloren als personage worden opgevoerd, in een outfit gehesen als een paspop, en jezelf dingen horen zeggen die je nooit hebt gezegd.

Op datzelfde social media gaan echter clips rond van het moment waarop Isbell in de rechtszaal schreeuwend naar Dahmer loopt. De beelden uit de rechtszaal worden naast de scène uit de serie geplaatst en wat blijkt? Haast identiek! Kijk dan: écht gebeurd! Was het maar zo eenvoudig…

De populariteit van true crime is op dit moment groter dan ooit en onze vraag naar historische series en biopics lijkt onverzadigbaar. Onze collectieve zucht naar waargebeurde verhalen is het gevolg van wat ik zou willen omschrijven als ‘fictie-inflatie’. Het afgelopen decennium zijn we, mede door de opkomst van streamingdiensten, doodgegooid met verhalen on demand, waar en wanneer we maar willen. Hoe anders was dat nog eind vorige eeuw, toen men rond acht uur ’s avonds één enkele hoofdfilm kreeg voorgeschoteld of de moeite moest doen om naar een videotheek of bioscoop te gaan.

De kijkers van tegenwoordig willen niet de zoveelste Hannibal. We willen Jeffrey. We willen écht

Vandaag is fictie alomtegenwoordig, in meest letterlijke zin. Dankzij de streamingdiensten kruipen en sluipen verhalen moeiteloos in elke vezel van ons bestaan: bij het ontbijt, in de trein, in de wachtrij, tijdens slapeloze nachten, zelfs tot op het toilet. Op laptopscherm of telefoon: fictie is grenzeloos met ons. We bingen het in bulkverpakking en die ongekend hoge consumptie heeft geleid tot een onvermijdelijke inflatie.

Histotainment

In de rimboe van haast inwisselbare series, zijn kijkers gaan hunkeren naar iets wat al die fictie juist niet bood, iets wat in de overdaad aan geconstrueerde verhalen misschien wel verloren was gegaan: authenticiteit. Een vleugje écht. De kwaliteit die een serie of film tegenwoordig boven zichzelf uit laat stijgen is, ironisch genoeg, precies het tegenovergestelde van wat haar in wezen typeert. Fictie is per definitie géén waarheid, maar ‘gebaseerd op ware gebeurtenissen’ lijkt het huidige toverwoord. Alles van een Britse koningin tot een seriemoordenaar wordt aangewend om de kijker te behagen. Zelfs de vader van twee tennissterren verdient tegenwoordig een eigen, Oscarwaardige film. Zolang het verhaal maar in de werkelijkheid staat met een been, een voet – ach, al is het maar een kleine teen.

Beeld Faruk Ulay

Ook in Nederland krijgen we er geen genoeg van. De drie meest prestigieuze (en duurste) series die het afgelopen jaar in eigen land zijn gemaakt, waren stuk voor stuk ‘gebaseerd op ware feiten’: Dirty Lines (over de sekslijnindustrie van de jaren tachtig), Het Jaar van Fortuyn en Rampvlucht (over de Bijlmerramp). Het zijn series die terugblikken op historische momenten waardoor de kijker het idee krijgt niet alleen te worden vermaakt, maar ook iets ‘bij te leren’.

Faction, zoals de mix van fiction en facts vaak wordt genoemd, is een woord dat de balans gevoelsmatig laat uitslaan naar de fictie-kant. Een woord als history-tainment (histotainment) zou de lading beter dekken omdat de geloofwaardigheid bij de kijker zeer hoog is. Een eventuele disclaimer die vooraf meldt dat de gebeurtenissen zijn aangepast, verschijnt amper een seconde in beeld en legt het af tegen urenlang entertainment dat zonder al te veel scepsis wordt bekeken.

Morele grens

Door de hausse van histotainment zijn we in dat kijken volkomen gewend geraakt aan de dans van feit en fictie waar realiteit en romantisering in één soepele beweging samengaan. Maar die versmelting kan dubieus en bij vlagen zelfs gevaarlijk zijn – zoals Dahmer illustreert. Het venijn zit in de details, hoe we als kijker nooit kunnen weten wat werkelijkheid is, en wat niet. Ik heb geen idee of Jeffrey Dahmer daadwerkelijk een van zijn slachtoffers als broodbeleg aan zijn buurvrouw serveerde, ik weet niet of het zelfmoordbriefje van zijn moeder een letterlijk citaat is of een interpretatie van de makers. Ik vraag het me niet eens af. Ik geef me over aan een serie die me tien afleveringen lang alles over de moordenaar vertelt. Maar, naar welke waarheid kijk ik eigenlijk?

Netflix zal om al die ophef dankbaar zijn

De pas de deux van feit en fictie werkt altijd twee kanten op: niet alleen raakt fictie steeds meer doordrenkt met werkelijkheid, ook de werkelijkheid wordt almaar ingrijpender gefictionaliseerd. Feit en fictie zijn in ‘op waarheid gebaseerde’ films en series volkomen onontwarbaar en niemand die daar moeilijk over deed. Tot Dahmer, de serie die een morele grens lijkt te hebben overschreden. Een voormalige Britse koningin mag naar hartenlust worden geromantiseerd, een vader van twee tennissterren mag je laten vloeken en huilen, maar een seriemoordenaar als gevoelige jongen opvoeren, is net iets anders.

Ook dichter bij huis begon de dans onlangs te haperen: in het prestigieuze Rampvlucht zien we Volkskrant-journalist Pierre Heijboer iemand omkopen in ruil voor geluidsopnames, maar heeft de échte journalist dat werkelijk gedaan? Feit en fictie komen ook hier op gespannen voet te staan. De Volkskrant windt zich erover op en dat is uitstekend nieuws voor de serie: opschudding zorgt immers voor kijkers.

‘Authenticiteits-keurmerk’?

De actie van Slachtofferhulp rond Dahmer zal, hoe goedbedoeld ook, averechts effect sorteren. Netflix zal om al die ophef dankbaar zijn en heeft al laten weten er niet aan te denken hun succes-sprookje te schrappen. Volkomen terecht.

Was Dahmer de nieuwe Dexter of Hannibal Lecter, vrucht van een creatieve, enigszins sadistische schrijversgeest, dan was er niets aan de hand geweest. Maar de kijkers van tegenwoordig willen niet de zoveelste Hannibal. We willen Jeffrey. We willen écht. En die zucht – daar kan geen protest tegenop.

The Jeffrey Dahmer Story verwijderen is zinloos. Welke series moeten volgens zo’n scenario nog meer in de ban? Of worden we geacht een graadmeter te ontwikkelen die aangeeft in welke mate de fictie met de feiten klopt? Een soort ‘authenticiteits-keurmerk’? Onbegonnen werk. Politici worden gefactcheckt, series niet. Een correlatie is er wel: we bevinden ons in een samenleving waar de pas de deux van feit en fictie tot in elke uithoek wordt gedanst.

De moraal van het verhaal? Die is er niet. Dansen zullen we, en de scheidslijn zal steeds vager worden. Misschien is het een geruststelling dat ook onze fictie-inflatie een fase is. Op een gegeven moment zullen we moe worden van de échte vaders van tennissterren, de échte koninginnen en, jawel, de échte seriemoordenaars. Dan zullen we weer hunkeren naar de vrijheid en de ongebreidelde creativiteit die alleen fictie biedt.