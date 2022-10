VVD zet veel op het spel met weerstand tegen ‘dwangwet’

Het is de laatste strohalm van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD): de ‘dwangwet’, die gemeenten zal dwingen asielzoekers op te vangen. Zonder deze wet lijkt een uitweg uit de asielcrisis ver weg. Zelf spreekt Van der Burg liever van de ‘spreidingswet’, omdat die wet er ook voor moet zorgen dat opvangplekken beter verspreid worden over het land. Maar deze verzachtende term kon niet voorkomen dat zijn eigen VVD tot nu toe weigert om het beoogde wetsvoorstel te steunen, zo bleek deze week.

Daarom ligt er ook nog geen officieel wetsvoorstel. Dat had er op 1 oktober moeten zijn, maar achter de schermen wordt nog gewerkt aan een voorstel waar alle coalitiepartijen zich in kunnen vinden. Er is haast bij, want Van der Burg heeft beloofd dat de wet op 1 januari van kracht zal zijn. De ministerraad moet nog tot een akkoord komen over het voorstel en praat er deze vrijdag opnieuw over. Daarna moet het nog door de Tweede en Eerste Kamer.

Waar de VVD moeite mee heeft, is precies de kern van de wet: de dwang. Die gaat recht tegen de principes van de liberale partij in. Dat was ook het geluid dat eind augustus klonk op een bijeenkomst over asiel waar VVD-leden in gesprek gingen met Van der Burg en Ruben Brekelmans, die in de Tweede Kamer namens de VVD het woord voert over asiel. Ook in verschillende brieven van lokale fractievoorzitters kreeg Brekelmans de boodschap dat het dwingen van gemeenten om asielzoekers op te vangen zeer onwenselijk is. Er waren brieven uit Limburg, Noord-Holland, Het Gooi en een brief ondertekend door zo’n dertig fractievoorzitters uit het hele land.

Asieldeal

De dwangwet is niet alleen belangrijk voor Van der Burg om de asielcrisis mee te bezweren, maar mogelijk ook voor de stabiliteit van het kabinet. Asiel en migratie zijn erg gevoelige onderwerpen voor alle vier de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie). De dwangwet is onderdeel van de ‘asieldeal’ die de coalitiepartijen eind augustus maakten. Daar zitten ook maatregelen in die juist pijnlijk zijn voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, zoals de tijdelijke stop op gezinshereniging. Die houdt in dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) die nog in een azc wonen hun gezin pas naar Nederland mogen laten komen als ze een woning hebben.

Een deel van de CU-achterban was zelfs zo boos over die maatregel dat een extra congres over de asieldeal werd geëist. Op dat congres, begin deze maand, zei CU-leider Gert-Jan Segers dat wanneer een onderdeel van de deal dat voor andere partijen „lastig” is niet doorgaat, de CU ook niet „levert”.

Zich verzetten tegen de dwangwet geeft de VVD ongetwijfeld weer wat 'kleur op de wangen', waar veel VVD’ers naar lijken te verlangen. Maar zich té veel verzetten, kan het kabinet doen wankelen. Dat zou niet in het voordeel van de VVD zijn. En onwenselijk voor het land dat geteisterd wordt door crises. In de partij klinkt dat er flink gedubd wordt over de consequenties van een tegenstem. De vraag is welk risico de VVD wil lopen.

Woensdagavond berichtte het AD dat Van der Burg het wetsvoorstel weer wat heeft aangepast en besproken met de coalitiepartijen. Alle gemeenten moeten jaarlijks een „redelijk aantal” asielzoekers opvangen. Als gemeenten vrijwillig extra asielzoekers opvangen, krijgen ze een bonus van „enkele duizenden euro’s” per asielzoeker. De woordvoerder van Brekelmans bevestigt dit nieuwe plan.

De VVD-fractie denkt nog na over dit voorstel. Haar achterban zal er niet blij mee zijn, want het dwangelement blijft in de wet. Afgelopen weken is Brekelmans door het land getrokken om te praten met de briefschrijvers. Zo was hij in Schagen en Dordrecht. In augustus was hij al in Weert. En eind september ging het op een online bijeenkomst met VVD-wethouders en -raadsleden vanuit het hele land ook over asiel.

Bij al die bijeenkomsten hoorde Brekelmans van de aanwezigen dat ze tégen dwang zijn. Dwang zou tegen de principes van de VVD ingaan en bovendien funest zijn voor het draagvlak van inwoners van gemeenten voor de opvang van asielzoekers. Er werden ook zorgen geuit over het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. De VVD moet méér doen om dat aantal omlaag te brengen, was de boodschap. Volgens aanwezigen zei Brekelmans dat hij de zorgen begreep en dat hij dwang onwenselijk vindt, maar ook dat hij rekening heeft te houden met de andere coalitiepartijen.

Kort en bondig

Woensdag, tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer over het asielbeleid, was Brekelmans opvallend kortaf als Kamerleden hem vragen stelden over de dwangwet, die hij zelf overigens ook spreidingswet noemt. „Ik denk dat de heer Brekelmans zich vandaag heeft voorgenomen om kort en bondig antwoord te geven”, zei Tunahan Kuzu (Denk). Daarna antwoordde Brekelmans uitgebreider op de vraag van Kuzu waarom de VVD „tegen het eerlijk spreiden van vluchtelingen over Nederland” zou zijn. „Ik heb altijd gezegd dat ik ook de noodzaak tot een bredere spreiding zie”, zei Brekelmans. „Je moet zoeken naar een manier waarop er meer spreiding is, maar ook het draagvlak [voor de asielopvang] behouden blijft. En of de toekomstige wet zorgt dat beide gebeurt, kan ik pas beoordelen als de wet er ligt.”

Staatssecretaris Van der Burg zei in de commissievergadering dat hij vóór het herfstreces, dat op 21 oktober begint, met het officiële wetsvoorstel komt.