Grote kans dat de verwoestende Russische aanvallen in Oekraïne je deze week emotioneerden. Bij mij leidden ze tot woede; en achter die woede schuilt vooral angst. Voor miljoenen anderen moet hetzelfde gelden. Ook fatalisme ligt op de loer, als gevolg van onmacht ten aanzien van ongrijpbare gebeurtenissen. Het verklaart waarom maar liefst 20 procent van de Nederlanders weinig tot geen nieuws meer volgt.

Het is evident dat het voor ons mentale welzijn soms noodzakelijk is om (even) geen nieuws te consumeren. Tegelijkertijd biedt het mijden van nieuws geen duurzame oplossing. Het feit dat je de krant niet leest weerhoudt Poetin er niet van de gaskraan dicht te draaien of met drones Oekraïense steden te bestoken. De klimaatcatastrofe is écht niet onder de indruk van het feit dat je gestopt bent met het journaal kijken.

Fight or flight is het bekende menselijke responsmechanisme bij externe dreigingen en spanningen. Naast ‘vluchten’ zoals nieuws mijden (flight) kunnen wij bij ongrijpbare gebeurtenissen ook in een vechtmodus terechtkomen (fight). Een goed gevecht vraagt echter een gezonde balans tussen onze cirkel van invloed en van betrokkenheid. Het is potsierlijk om te denken dat je met een aantal stukjes op sociale media de oorlog in Oekraïne kunt beëindigen. Tegelijkertijd biedt de complexiteit van problemen geen excuus om moedeloos te worden. De geschiedenis leert ons dat de wereld alleen een stukje beter wordt als er mensen zijn die gek genoeg zijn om te denken dat zij met hun kleine daden het onmogelijke realistisch kunnen maken.

In De zeven eigenschappen van effectief leiderschap stelt Stephen Covey dat reactieve mensen de neiging hebben om zich in hun betrokkenheid te verliezen. Ze vestigen aandacht op externe gebeurtenissen waar ze geen invloed op hebben. Proactieve mensen richten zich daarentegen op zaken waar ze wel grip op hebben. Hun cirkel van betrokkenheid wordt daarmee kleiner, terwijl hun cirkel van invloed juist groter wordt.

Wat nou als wij burgers in staat stellen om bij grote, ongrijpbare gebeurtenissen, een proactieve houding aan te nemen? Wat nou als wij in het curriculum kinderen en volwassen leren om op een gezonde manier met onzekerheid om te gaan? En wat nou als wij burgers die het nieuws even niet aan kunnen beter begeleiden, zodat ze grip houden op datgene waar ze invloed op hebben?

Volgens componist Merlijn Twaalfhoven staat onzekerheidsvaardigheid voor het vermogen om zich in het leven op te stellen als een kunstenaar. Die ‘kunstenaarsmindset’ kan onze samenleving helpen om vanuit onzekerheid iets moois te produceren. Via zijn Academie voor Onzekerheidsvaardigheid stimuleert hij daarom „het vermogen om met verbeelding, schoonheid en spel te navigeren door het onbekende”.

Filosofe Martha Nussbaum onderschrijft de stelling dat onze samenleving behoefte heeft aan een ‘kunstenaarsmindset’. In haar boek The Monarchy of Fear noemt zij onder meer kunst en poëzie de plekken in de samenleving waar we hoop kunnen voeden. De eerste stap om de kunstenaarsmindset te omarmen is dat mensen leren om bij ongrijpbare gebeurtenissen hoop in plaats van angst als basishouding te nemen. Hoop, zo schrijft Nussbaum, is een keuze, „een praktische gewoonte”. Ze onderscheidt „ijdele hoop” en „praktische hoop”. Daar waar angst tot wanhoop leidt en ijdele hoop tot passiviteit, zet praktische hoop ons in beweging. Het is vooral dankzij praktische hoop dat het moedige strijders is gelukt om slavernij, kolonialisme en apartheid ten einde te brengen.

De wereld gaat wellicht naar de knoppen, maar vanuit praktische hoop kunnen wij ons nog inzetten om die een stukje beter te maken, in plaats van ons te verschuilen achter onze gesloten gordijnen.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.