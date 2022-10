‘Steunpakket mkb bijna rond, helft van gestegen energiekosten vergoed’

Het kabinet wil de helft van de gestegen energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven gaan vergoeden. Dat bevestigen ingewijden aan verschillende media, waaronder De Telegraaf en de NOS. Het steunpakket voor mkb’ers wordt al enkele weken vormgegeven en zou bijna rond zijn. Het kabinet zou hiervoor de komende tijd zo’n 2,5 tot 3 miljard euro willen uittrekken. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken kon de berichtgeving niet bevestigen aan NRC.

De precieze voorwaarden voor het pakket zijn nog niet uitgewerkt. Wel is bekend dat voor de energievergoeding een maximumbedrag per bedrijf gaat gelden van waarschijnlijk 160.000 euro. De regeling is bedoeld voor energie-intensieve bedrijven die grote gevolgen ervaren van de flink gestegen energieprijzen. Welke ondernemingen hier precies onder vallen, moet nog worden bepaald. Ook over andere details van het steunpakket wordt nog overlegd.