Stephen King begrijpt: eerst de mens, dan pas het genre

Wie de concurrentiestrijd op streamingsdiensten en in boekhandels tussen twee grote fantasyseries – House of the Dragon en Lord of the Rings: The Rings of Power – de afgelopen maand van een afstand heeft waargenomen, komt misschien tot de conclusie dat fantasy vooral draait om wapengekletter en fantastische wezens. Maar het genre is meer dan dat: net als elk goed verhaal dient ook de beste fantasy als spiegel van onze menselijkheid. Iets dat veelschrijver Stephen King al sinds jaar en dag begrijpt.



Stephen King: Fairy Tale. Vertaling Annemarie Lodewijk. Boekerij, 590 blz. € 24,99



Ook in zijn nieuwe boek, Fairy Tale, is het weer raak, in ieder geval op de eerste 250 bladzijden. We beginnen niet met magie, maar met het gewone leven van Charlie Reade, zijn overleden moeder, en zijn vader, een afkickende alcoholist. Zijn jeugd als kind van een vrijwel niet-functionerende vader maakte Charlie zorgzaam. Dat zijn vader beter werd, maakt dat het voelt alsof hij het universum wat verschuldigd is. Als hij vervolgens een oude kluizenaar met een gebroken been en een hoogbejaarde hond treft, kun je het verhaal eigenlijk al uittekenen.

Toch heeft het iets vertederends, de manier waarop de jongen de chagrijnige oude man adopteert. Charlie is een held die past bij deze roerige tijd. In tijden van onrust en oorlog snakken lezers naar een Goede Held, die stabiliteit en morele ordelijkheid kan scheppen.

Zie de oer-fantasy die nu weer op het tv-scherm voorbij komt – In de ban van de Ring. Tolkien, die zelf als luitenant had gediend in de Eerste Wereldoorlog, schreef over een gewone man die als held van het Goede het Slechte verslaat. Hij construeerde een simpeler wereld, maar doorreeg die met menselijkheid: zelfs een koene held komt een oorlog niet ongehavend uit, wist hij.

‘De mens eerst, dan het genre’ is een les die ook Stephen King beheerst – anders zouden er niet al 350 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht zijn. En dus hobbelt pas ná 250 pagina’s menselijkheid de fantasy naar binnen. Charlie ontdekt in de schuur van de oude man een trap naar een magische wereld. Hij besluit deze trap pas te betreden als blijkt dat de hond op sterven ligt en hulp nodig heeft.

King is geen taalkunstenaar, wel een geroutineerd ambachtsman. Hij wéét hoe hij je aandacht vasthoudt. Stiekem is hij op zijn best in de lange opsommingen over al het goeds dat Charlie in het huis van de man doet, terwijl het onwerkelijke in die schuur op de achtergrond blijft.

Eigenlijk zou je willen dat Fairy Tale daar stopte. Want na deze sterke eerste helft met zijn subtiele fantasyhints duiken we een sprookjeswereld in, de ultieme plek van het gevecht tussen Goed en Kwaad. Daar vergeet King de menselijkheid, in ruil voor geijkte wegen: een mooie prinses in nood, een magisch kasteel, een lelijke vijand.

In de laatste hoofdstukken blijft Fairy Tale zo alsnog beperkt tot wapengekletter en fantastische wezens. King geeft dat zelfs toe: hij benoemt meermaals hoe Charlie van goedbedoelende jongen in mythische held verandert.

Dat is misschien genoeg om de zucht naar een ordelijk moreel universum te stillen, maar zonder die menselijkheid vervalt dit boek in de laatste hoofdstukken tot middelmatige fantasy.

