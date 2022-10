Shell-topman Ben van Beurden: in Groningen is het nu ‘technisch veilig’

Boven het gasveld in Groningen is het nu „technisch gezien veilig”, zei ceo van Shell Ben van Beurden (2014-heden) tegen de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag donderdag. Dat laten de laatste veiligheidsnormen volgens hem zien. De hoogste baas van de multinational begrijpt dat er „angst, zorg en boosheid” is in het gebied, maar een veiligheidsprobleem is er niet meer. Daarop weersprak commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) hem, maar Van Beurden hield vol dat „sinds 2020” aan de veiligheidsmodellen wordt voldaan.

Van Beurden sprak tijdens zijn ruim drie uur durende verhoor herhaaldelijk over een gebrek aan „maatschappelijke acceptatie” om door te gaan met gaswinning in het gebied. Hij ziet dat er angst is in het gebied, en dat het proces van schadeherstel en versterken niet goed loopt. Maar, zei Van Beurden, dat is „een maatschappelijke discussie”. Dat Shell daaraan bijgedragen heeft „spijt mij bijzonder”.

De beving van Huizinge in 2012 was een „kantelmoment waar de wereld in één keer veranderde”. Voor Huizinge was de „productiefilosofie niet gelimiteerd door veiligheidsoverwegingen maar door commerciële overwegingen”, zei Van Beurden. Maar die filosofie was in de jaren na Huizinge niet meer houdbaar.

Moeras

Toch had Shell in de jaren na Huizinge grote moeite met een verlaging van de gaswinning, bleek uit interne notulen en gespreksverslagen die de enquêtecommissie voorlegde aan Van Beurden. Zo stond in een van de notulen dat productieverlaging zou leiden tot „een moeras zonder ankers”, in een ander dat het ten koste zou gaan van „100 miljard euro” aan inkomsten en dat de aardbevingen weer „een normaal onderdeel van de gaswinning” zouden moeten worden. Maar van al die opmerkingen kon Van Beurden zich weinig herinneren.

Pas in 2017 werd het Van Beurden duidelijk dat er ingegrepen moest worden in Groningen. In dat jaar maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar de vraag of de NAM mensen opzettelijk in levensgevaar had gebracht vanwege de gaswinning. „Dat was een game changer”, zei Van Beurden. „Het was intolerabel, dat ons bedrijf en onze mensen strafrechtelijk vervolgd werden voor het uitvoeren van een dagtaak die opgedragen was door de overheid.”

Vriend

Van Beurden ging samen met Darren Woods, ceo van ExxonMobil, onderhandelen met premier Mark Rutte (VVD), „die ik beschouw als een persoonlijke vriend”. Rutte toonde volgens Van Beurden begrip voor de zorgen van de twee oliebedrijven, die samen de aandeelhouder zijn van de NAM. Het Rijk en de ‘olies’ kwamen overeen dat de NAM vanaf dat moment een ‘winningsplicht’ zou krijgen – vanaf dan zou de NAM in opdracht van de minister gas winnen en daarmee haar juridische aansprakelijkheid overdragen aan het Rijk.

