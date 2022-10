Schutter doodt twee mensen bij Slowaakse gaybar, politie vermoedt haatmisdrijf

Bij een lhbti-café in de Slowaakse hoofdstad Bratislava heeft een schutter woensdagavond twee mensen doodgeschoten. Agenten hebben de vermoedelijke dader donderdagochtend dood aangetroffen, laat de politie weten. Rechercheurs houden er volgens Slowaakse media sterk rekening mee dat de dader handelde uit homohaat.

De schietpartij gebeurde woensdagavond even na zeven uur bij Teplaren, een lhbti-bar in het oude centrum van Bratislava. Volgens getuigen zou de schutter ongeveer tien kogels hebben afgevuurd. Drie mensen werden geraakt, van wie twee dat niet overleefden. Beiden waren mannen van onder de dertig; één van hen werkte bij het café. De dader zou voor hij schoot al even hebben rondgehangen bij het café, aldus getuigen. Naderhand sloeg de schutter op de vlucht. Hoe hij zelf om het leven is gekomen, hebben de autoriteiten nog niet bekendgemaakt.

Een paar uur voor de aanval heeft de dader via een anoniem Twitter-account een haatmanifest gepubliceerd, melden Slowaakse media. Het zou volgens de krant SME gaan om de 19-jarige Juraj K., die in het manifest zijn afkeer uitte voor lhbti’ers en Joden. Hij zou ook berichten hebben geplaatst waarin hij zijn daad aankondigde. Achteraf zouden er op het profiel ook berichten zijn verschenen waarin stond dat de dader „nergens spijt” van had.

Wat betreft geweld tegen lhbti’ers zit Slowakije ongeveer op het Europees gemiddelde, bleek twee jaar geleden uit een grote peiling van het Europees Bureau voor de grondrechten. De EU-instelling kwam erachter dat 10 procent van de lhbti-respondenten in de vijf jaar voor de enquête te maken had gekregen met geweld dat door homohaat was gemotiveerd. In Nederland was dat 11 procent. Dat percentage was ook het gemiddelde in de hele EU. Slowakije is een van de weinige EU-landen waar stellen van hetzelfde geslacht niet voor de wet met elkaar kunnen trouwen.