Schrijver van het ‘Belangrijkste Boek van het Jaar’: ‘Migratie heeft ook veel positieve kanten’

Het gaat vaak over extreemrechts aan de keukentafel van Tom Naegels (47), schrijver van Nieuw België. Een migratiegeschiedenis 1944-1978, het boek dat onlangs werd uitgeroepen tot het belangrijkste van het jaar in het Nederlands taalgebied. Over Vlaams-Blok, nu Vlaams-Belang, de radicaalrechtse partij die hij ziet als „graadmeter voor het onbehagen over migranten”. Hij grijpt geregeld terug op wat hij een „traumatische gebeurtenis” noemt voor „alle Vlamingen die niet tot die rechts-nationalistische beweging behoorden”: Zwarte Zondag, 24 oktober 1991.

Het was de verkiezingszondag waarop Filip Dewinter met zijn Vlaams-Blok van 2 naar 12 zetels groeide in de Belgische Kamer. Er ging „een hoop dreiging uit van Dewinter”, zegt Naegels, destijds een jongen van 16 jaar. „Overal in Antwerpen hingen posters met bokshandschoenen. Die agressieve campagnes zijn in het collectieve geheugen gegrift.”



Waar was u bang voor?

Hij zucht diep. „In die periode werd er snel een vergelijking gemaakt met de nazi’s. Niet dat ik dacht dat de nazi’s echt terug zouden gaan komen…”

Maar dat hing wel in de lucht.

„Links trok de fascismekaart. Ik denk dat het historisch niet correct is om Vlaams-Belang te vergelijken met het nazisme, maar ik voelde wel die diepe afkeer van extreemrechts voor de waarden die ik belangrijk vind.”

Wat zijn die?

„Een tolerant, pluralistisch Vlaanderen waarin niet veel problemen worden gemaakt van de aanwezigheid van migranten. Wat mij destijds angst inboezemde, en nog altijd, is die algemene afkeer van de liberale, progressieve cultuur die sindsdien wortels heeft gekregen in Vlaanderen, in het Westen.”

Waarom zit die angst voor extreemrechts er nog?

„Omdat ik merk dat het culturele conflict niet weggaat. Er is een diepe breuklijn in de Vlaamse en Europese gemeenschap tussen mensen die fundamenteel anders in het leven staan. Dat maakt dat er bij verkiezingen meer op het spel staat dan een nieuwe meerderheid. Het is extreemrechts te doen om de fundamenten van de cultuur te veranderen. Die partijen scoren nu overal in Europa en in de VS hoog. Ze geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze zelfverzekerd in het leven staan en ontlenen dat uit een gemeenschapsgevoel. En je kunt geen gemeenschap opbouwen met mensen die etnisch verschillen, denken zij.”

Extreemrechts en migratie zijn thema’s die Tom Naegels sinds die novemberdag in 1991 niet meer hebben losgelaten. Ze speelden een rol in de romans die hij schreef, met Los (2005) als de bekendste, en doen dat nog steeds in zijn columns in De Standaard. In 2014, toen in België de eerste migratieakkoorden uit 1964 werden herdacht, realiseerde hij zich dat hij van de migratiegeschiedenis niet veel wist. Zes jaar lang dook hij de archieven in, op zoek naar antwoorden. Het resultaat: een vuistdik boek waarin historisch materiaal, dagboekfragmenten en personages uit krantenartikelen tot leven worden gewekt. Een geschiedenisboek heet al snel saai te zijn, maar dat is dit niet. Vooral de uitzichtloze getuigenissen uit de diepe krochten van de Waalse mijnen snijden door de ziel.

Naegels beperkte zich tot de periode tussen 1944 en 1978, omdat er pas na de Tweede Wereldoorlog een versnelling van migranten naar België op gang kwam. Om de vijf jaar las hij een jaargang van De Standaard. „Op die manier zie je waar er op dat moment over gepiekerd werd.”

In de periode na de bevrijding ging het veel over geboortedaling. Er moest een minister van Familie komen die mensen aanspoorde om meer kinderen te krijgen want anders zouden we in de problemen raken, zegt Naegels. „Dat demografische aspect van migratie is iets wat ik niet wist, terwijl het heel erg voor de hand ligt; als er nieuwe mensen een land binnenkomen, dan stijgt het aantal mensen dat er woont, en als ze kinderen krijgen, stijgt het aantal jongeren. Vandaag is men geneigd negatieve connotaties aan migratie te geven. Maar het heeft ook positieve kanten; het gaat de vergrijzing tegen, het zorgt voor meer arbeidskrachten, en voor dynamiek in een land.”

In de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog worden migranten naar België gehaald vanwege de eigen behoeften. Met het aantrekken van de economie begin jaren zestig zijn er meer gastarbeiders nodig. België werft mensen aan uit Turkije en Marokko, landen waarmee goede diplomatieke betrekkingen worden onderhouden. Tot dan toe werd migratie in België streng gereguleerd, de regeringen gaven precies aan hoeveel mensen er nodig waren om arbeid te verrichten, maar vanaf de jaren zestig is er zo veel werk, dat die regulering als hinderlijk wordt ervaren. „Wat we nu illegale migratie noemen en problematisch vinden, is ontstaan als logisch gevolg van de welvaart”, zegt Naegels, nippend aan het kopje koffie dat hij koud liet worden, en opwarmde in de magnetron. Die welvaart had ook lelijke kanten: „Voor al die migranten was geen huisvesting voorzien. Mensen kwamen in erbarmelijke krotten terecht.”

Die welvarende tijden houden maar even aan. Vanaf eind jaren zestig, als de economie stagneert en de werkeloosheid groeit, komen er in België regeringen die roepen dat illegalen hier niet horen, dat ze moeten worden teruggestuurd. In 1974 stopt België met het rekruteren van (arbeids)migranten, maar dat heeft een averechts effect. Als reactie neemt de toestroom alleen maar toe; tienduizenden, vooral vrouwen en kinderen, voegen zich bij hun werkende mannen en keren niet meer terug, omdat het perspectief in het land van herkomst ontbreekt.

Migratie wordt een politiek onderwerp. Op straat worden bordjes zichtbaar met ‘verboden voor vreemdelingen’, terwijl van de apartheid in Zuid-Afrika schande wordt gesproken. Er ontstaan protesten, in linkse kringen, en tegenprotesten, tot neonazistische knokploegen aan toe. In die onaangename sfeer komt Karel Dillen op, politiek-activist, en later de oprichter van Vlaams-Blok. „Alle ingrediënten staan dan klaar voor een antimigratiebeweging die vanaf de jaren tachtig de wind in de zeilen krijgt. Met die cliffhanger eindig ik dit boek. Deel twee wordt een ander verhaal. Asiel en de islam worden thema’s.”

Hoe kijkt u met de kennis die u opdeed naar wat er in Ter Apel en in Brussel bij Het Kleine Kasteeltje gebeurt, de plek in België waar asielzoekers zich melden en op straat slapen?

„Als iets terugkerends. Problemen met de opvang van migranten zijn al dertig jaar gaande. Aan het eind van de jaren tachtig steeg het aantal asielzoekers sterk, onder andere omdat reizen in Europa makkelijker werd. De opvang van nieuwkomers is een permanente zorg waarbij je je kunt afvragen: hoe komt het dat als je dat al zo lang ziet, je geen buffer creëert?”

Hoe komt dat?

„Migratie heeft een dubbelzinnige status: het is een onderwerp waar politici zich bij uitstek op kunnen profileren, en tegelijkertijd wenst men dat het er niet zou zijn. Voor de politiek is migratie louter een ideologisch thema. Dat komt en gaat.”

Heeft u de oplossing?

„Nee. Ik hoop dat er een dag komt dat de Europese regeringen een manier vinden om met migratie om te gaan die voor iedereen die erdoor geraakt wordt beheersbaar wordt. Dat we kunnen inschatten wat er op ons af komt. Daar komt het meeste onbehagen vandaan.”

Waar gaat dat onbehagen toe leiden bij de verkiezingen van 2024?

„Mijn inschatting is dat Vlaams-Belang goed gaat scoren, de N-VA ook, maar niet dat ze gaan regeren. Ze zullen van Vlaanderen vast niet een soort Hongarije maken.”