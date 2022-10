Mark Rutte kan niet alles ‘reconstrueren’

„Dat is echt aan de vakminister.” „Dat is iets wat de vakminister regelt.” „Dat heb ik doorgezet naar de vakminister.” Heel vaak tijdens het verhoor van premier Mark Rutte (VVD), donderdagmiddag in Den Haag, door de parlementaire enquêtecommissie die de Groningse gaswinning onderzoekt, verwijst hij naar de ministers in zijn kabinetten.

De enquêtecommissie wordt er tegen het eind van het verhoor een beetje kribbig van, valt te merken aan de toon en vraagstelling van Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP).

Rutte legt uit dat het hoort bij zijn „rolopvatting” als premier. Hij heeft een „coördinerende rol”, legt hij uit, als voorzitter van de ministerraad. Dat betekent niet dat hij zich nooit ergens mee bemoeit, zegt hij. Maar hij laat zich informeren en gaat op werkbezoeken, en als hij het idee heeft dat er een probleem is dat meer aandacht verdient, dan neemt hij een „meer sturende rol” op zich. „Dat is niet dat ik dan het dossier overneem”, zegt hij. Soms gaat hij een beetje „duwen” op een dossier.

De enquêtecommissie probeert erachter te komen wat Rutte precies gedaan heeft op „cruciale momenten” in de besluitvorming over de gaswinning, zoals nadat hij begin 2013 hoorde dat het aardbevingsrisico de veiligheid van de Groningers ernstiger bedreigde dan lange tijd werd gedacht. Dat was een paar maanden na de zeer zware aardbeving in Huizinge, in augustus 2012, die veel schade had veroorzaakt.

En hoe hij reageerde toen er in 2013 iets opmerkelijks gebeurde: na de aardbeving werd niet minder, maar juist veel meer gas opgepompt. Bijna 54 miljard kuub, zoveel was er in dertig jaar tijd niet uit het Groningen-veld gehaald.

Rutte doet een bekentenis waar de commissie van opkijkt. Hij las in 2018 een interview met Jan de Jong, oud-inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), en realiseerde zich toen pas „hoe bizar hoog” die winning was. Het was een „dreun” in zijn gezicht.

De vakminister in 2013, Henk Kamp, wist in juni van dat jaar al dat de winning zo hoog zou uitvallen. Had hij dat niet met Rutte besproken? Nee, zegt de premier. En het was ook niet besproken in het kabinet. Wel wist hij dat het SodM begin 2013 had geadviseerd om de winning zo veel mogelijk te reduceren, vanwege de veiligheid. Rutte: „Er is toen voor gekozen om meer onderzoek te doen.” „Dat weten we”, zegt Van der Graaf. „Maar wat vónd u daarvan?” Rutte vond het „op dat moment verdedigbaar”. Dat er mogelijkheden waren geweest om de gaswinning naar beneden te doen zonder dat burgers, bedrijven en buitenlandse afnemers zonder gas kwamen te zitten, was hem niet bekend, zegt hij.

‘Dat is partijpolitiek’

In maart 2018 neemt het kabinet het drastische besluit om de gaskraan voor 2030 dicht te draaien. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) heeft dat besluit voorbereid. In zijn verhoor zei hij dat Rutte de eerste was die dit plan „omarmde”. De premier kan het zich niet meer herinneren. Hij vindt zelfs dat hij „helemaal niet ondersteunend” bezig was, want hij had in die tijd ook nog een keer een „klunzige uitspraak” gedaan die de woede wekte van de regiobestuurders. Hij wil af van dat „voetstukje” waar Wiebes hem op had geplaatst.

Of er in de ministerraad veel discussie was over de onderliggende cijfers bij het dichtdraaien van de gaskraan, kan hij zich niet herinneren, zegt hij. „Dat kan ik nu niet reconstrueren.” Die frase gebruikt hij ook vaker in zijn verhoor. Rutte heeft ter voorbereiding veel documenten kunnen teruglezen, ook de notulen van de ministerraad. Toch weet hij, naar eigen zeggen, niet altijd meer precies hoe die gesprekken verliepen. De enquêtecommissie vindt het vreemd. „Wij nemen aan dat u die notulen betrokken heeft in uw voorbereidingen op dit verhoor”, zegt Van der Graaf.

Over besprekingen in het Torentje met de coalitie of onderhandelingen tijdens de formaties is hij terughoudend. „Dat is partijpolitiek”, zegt hij. Peter Kwint (SP) wijst hem erop dat dit niet onder het verschoningsrecht valt. Hij staat onder ede.

Een van de „zwarte pagina’s” in het gasdossier is volgens Rutte de traag verlopende versterkingsoperatie. Ruim 27.000 huizen zijn mogelijk onveilig, maar sinds 2015 is slechts een vijfde van de huizen daadwerkelijk versterkt of voldoet aan de veiligheidsnormen. Rutte wijt dat aan „het rampzalige feit dat de versterkingsoperatie zo complex is”.

Die complexiteit heeft hij onderschat. Volgens Rutte is het „ontzettend veel werk”, waar enorm veel „witte busjes” voor nodig zijn. Bovendien hebben alle bewoners andere wensen, waardoor „zoveel maatwerk” nodig is. Dat is „veel complexer dan ik zelf ooit had gedacht”.

Maar die complexiteit komt ook voort uit wispelturig overheidsbeleid, blijkt uit eerdere onderzoeken van NRC. De versterkingsoperatie is verschillende keren drastisch veranderd en onder minister Wiebes zelfs tijdelijk stilgezet, waarna ‘de witte busjes’ vertrokken. Als Kwint hem confronteert met een opsomming van de verschillende aanpakken, bagatelliseert Rutte het effect ervan als „een beperkte bijdrage”. Maar hij realiseert zich dat het vertrouwen in Groningen is gezakt naar „min dertig, mischien wel min honderd”.

Over de lessen die Rutte trekt uit het gasdossier heeft hij vooraf nagedacht. „De overheid moet veel meer de dilemma’s delen.” De afwegingen van belangrijke politieke besluiten wil hij „veel meer laten zien in het contact met de bevolking en bestuurders”. Ook moet er meer aandacht komen voor de psychische gevolgen.

Voor dat laatste wil hij na drie eerdere excuses aan de gedupeerden nog een vierde keer excuses maken. „We hebben met elkaar te weinig gesproken over de psychische impact op iedereen, ook op de kinderen.”

