Rowan Blijds docu over stilgeboorte is een kostbaar kleinood

De film van Rowan Blijd begint en eindigt op het kerkhof. Ze vertelt het verhaal dat niemand horen wil, zeker aankomende ouders niet. Het is haar verhaal over een roze wolk die eindigt in zwarte aarde. Even was ik bang dat Stil leven, een documentaire over stilgeboorte misschien te particulier zou zijn, te persoonlijk en privé. De film was op YouTube al te zien, woensdagavond werd die uitgezonden bij KRO-NCRV.

Rowan Blijd is digital storyteller en als ze in 2019 zwanger raakt, legt ze vanaf de eerste echo alles met de camera vast. Ze videobelt met haar vader, moeder, nichtjes om met hen het nieuws over het nieuwe leven in haar te delen. We zien hun verraste vreugdetranen. Ze vindt het eigenlijk onzin, maar doet tóch een gender reveal party. Uit de ballon die ze doorprikt, spat blauwe confetti. Een jongetje.

De blijdschap en vreugde om een aanstaande geboorte is universeel. Dat allemaal op film vastleggen is ook niks bijzonders. En iedereen die ouder wordt of is zal het vermanende stemmetje in het achterhoofd kennen dat piept dat je het leven nog niet kunt vieren voor het er echt is. De zwangerschap van Rowan Blijd neemt na 38 weken een onverwachte wending. De bijna voldragen baby in haar buik heeft geen hartslag meer. Ze heeft moeten bevallen van een overleden kind en heeft haar zoon, Amari, in haar kraamtijd begraven. Over hoe dat ging praat ze in haar film met alle betrokkenen. Haar vader, haar moeder, de nichtjes, de verpleegkundige, de gynaecoloog, de kraamverzorgster en de uitvaartverzorger gespecialiseerd in baby-begrafenissen. Alleen haar echtgenoot horen we niet. Kon of wilde hij dat niet, of koos zij ervoor hem eruit te laten? Ik denk het laatste. Met hem erbij was het hún verhaal geworden, nu is het een verhaal over een stil leven.

Dus ja haar film is particulier, particulierder kan bijna niet. Dat ze bij machte was hem te maken is voor haar en de haren hopelijk heel heilzaam. Een kostbaar kleinood dat ze ons, de kijkers, geeft. Ja er vloeien tranen, maar ze laat ermee zien hoe je samen verdriet kunt vieren.

Elke dag dezelfde rit

Eerder op de avond zond de EO de eerste aflevering uit van Blind getekend. Als je op televisie al ongezien een huis kunt kopen en kunt trouwen met een vreemde, dan is het niet zo’n gekke gedachte om mensen ook blind een contract te laten tekenen voor een andere, onbekende baan. Het ligt zo voor de hand, onbegrijpelijk waarom zo’n programma er nog niet eerder was. Goede timing ook, qua economisch tij. Huizen vinden voor blinde kopers is zo goed als onmogelijk geworden, maar banen zouden voor het oprapen moeten liggen.

Nou gaat het in dit programma niet om zomaar een baan, het is een soort jobcoaching, omscholing en beroepentest ineen. Werner (47) uit Groningen, gescheiden vader van vier zoons, is al 25 jaar vrachtwagenchauffeur. De laatste jaren zit hij elke dag van zeven uur ’s ochtend tot acht uur ’s avonds alleen achter het stuur. „Elke dag dezelfde rit, dezelfde wegen, dezelfde bomen.” Geen geweldig leuke baan, vindt hij, maar ontslag nemen met vier kinderen thuis is zo eenvoudig niet. En bovendien, wat dan? Met de televisiecamera erbij dient hij zijn ontslag wel in.

Alexandra uit Zeeland heeft de Pabo gedaan en textieldesign aan de kunstacademie, maar ze werkt, thuis, voor het callcenter van een verzekeringsmaatschappij. Daar wordt ze niet gelukkig van, nee. Zij ontdekt dat zij zélf een leukere loopbaan in de weg staat. Nuttig voor haar om te weten, wie weet ook verhelderend voor wie er naar zit te kijken.

Werner krijgt trouwens een contract als ambulance-chauffeur bij het UMC Groningen. Hij leek heel blij. Maar ik zag een glimp van aflevering twee, en ik durf niet te zeggen of dat wel goed blijft gaan.